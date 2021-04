EEUU retirará todas las tropas de Afganistán antes del 11 de septiembre

AP

Washington Hispanic:

El presidente Joe Biden retirará todas las tropas estadounidenses de Afganistán antes del 11 de septiembre, el 20 aniversario de los ataques terroristas contra Estados Unidos que fueron coordinados desde ese país, dijeron el martes varios funcionarios estadounidenses.

La decisión desafía una fecha límite del 1 de mayo para la retirada total bajo un acuerdo de paz que la administración Trump alcanzó con los talibanes el año pasado, pero no deja espacio para extensiones adicionales. Un alto funcionario de la administración calificó la fecha de septiembre como un plazo absoluto que no se verá afectado por las condiciones de seguridad en el país.

Si bien la decisión de Biden mantiene a las tropas estadounidenses en Afganistán cuatro meses más de lo previsto inicialmente, pone fin firmemente a dos décadas de guerra que mataron a más de 2.200 soldados estadounidenses, hirieron a 20.000 y costaron hasta un billón de dólares.

El conflicto paralizó en gran medida a al-Qaida y condujo a la muerte de Osama bin Laden, el arquitecto de los ataques del 11 de septiembre. Pero una retirada estadounidense también pone en riesgo muchos de los avances logrados en democracia, derechos de las mujeres y gobernanza, al tiempo que garantiza que los talibanes, que proporcionaron el refugio seguro de al-Qaida, sigan siendo fuertes y controlen grandes franjas del país.

Biden ha estado insinuando durante semanas que iba a dejar que expirara la fecha límite de mayo, y con el paso de los días quedó claro que una retirada ordenada de los aproximadamente 2.500 soldados restantes sería difícil y era poco probable. El funcionario de la administración dijo que la reducción comenzaría el 1 de mayo.

La elección de Biden de la fecha del 11-S subraya la razón por la que las tropas estadounidenses estaban en Afganistán para empezar, para evitar que grupos extremistas como al-Qaida establecieran de nuevo un punto de apoyo que podría ser utilizado para lanzar ataques contra Estados Unidos.

El funcionario de la administración dijo que Biden decidió que el plazo de retiro tenía que ser absoluto, en lugar de basarse en condiciones sobre el terreno. «Nos comprometemos hoy a ir a cero» las fuerzas estadounidenses antes del 11 de septiembre, y posiblemente mucho antes, dijo el funcionario, agregando que Biden concluyó que una retirada condicionada sería «una receta para permanecer en Afganistán para siempre».

Funcionarios de defensa y comandantes habían argumentado en contra de la fecha límite del 1 de mayo, diciendo que la retirada de tropas estadounidenses debería basarse en condiciones de seguridad en Afganistán, incluidos los ataques talibanes y la violencia.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que Biden pronunciará declaraciones el miércoles «sobre el camino a seguir en Afganistán, incluyendo sus planes y cronología para retirar las tropas estadounidenses». No proporcionó detalles, pero dijo durante una reunión informativa en la Casa Blanca que Biden «ha sido consistente en su opinión de que no hay una solución militar a Afganistán, que hemos estado allí durante demasiado tiempo».

Psaki tuiteó más tarde el martes que Biden también visitaría el Cementerio Nacional de Arlington «para presentar sus respetos a los valientes hombres y mujeres que han pagado el sacrificio final en Afganistán».

Varios funcionarios estadounidenses confirmaron la decisión de retiro de Biden a The Associated Press, y un funcionario de la administración proporcionó detalles a los periodistas bajo condición de anonimato, hablando antes del anuncio.

Según el funcionario de la administración, las únicas fuerzas estadounidenses que quedan en Afganistán serán las necesarias para proteger a los diplomáticos allí. No se proporcionó un número exacto, pero los totales de tropas estadounidenses en Afganistán han sido subestimados por las administraciones estadounidenses durante años. Los funcionarios han reconocido silenciosamente que hay cientos más en Afganistán que el número oficial de 2.500, y probablemente incluirían fuerzas de operaciones especiales que llevan a cabo misiones encubiertas o antiterroristas, a menudo trabajando con personal de la agencia de inteligencia.

El nuevo y ampliado cronograma de Biden permitirá una retirada segura y ordenada de las tropas estadounidenses en coordinación con los aliados de la OTAN, agregó el funcionario de la administración.

La decisión del presidente, sin embargo, corre el riesgo de represalias de los talibanes contra las fuerzas estadounidenses y afganas, posiblemente intensificando la guerra de 20 años. Y reavivará la división política sobre la participación de Estados Unidos en lo que muchos han llamado la guerra sin fin.

Un informe de la comunidad de inteligencia publicado el martes sobre los desafíos globales para el próximo año dijo que las perspectivas de un acuerdo de paz en Afganistán son «bajas» y advirtió que «es probable que los talibanes obtengan ganancias en el campo de batalla. Si la coalición retira el apoyo, dice el informe, el gobierno afgano tendrá dificultades para controlar a los talibanes.

La reacción del Congreso a la nueva fecha límite fue mixta.

«Retirar precipitadamente a las fuerzas estadounidenses de Afganistán es un grave error», dijo el líder republicano del Senado Mitch McConnell, R-Ky. «Es la retirada frente a un enemigo que aún no ha sido vencido y la abdicación del liderazgo estadounidense.

Sen. Jim Inhofe of Oklahoma, the ranking Republican on the Senate Armed Services Committee, slammed it as a “reckless and dangerous decision.” He said any withdrawal should be conditions-based, adding that arbitrary deadlines could put troops in danger, create a breeding ground for terrorists and lead to civil war in Afghanistan.

Democrats were generally more supportive. Sen. Jack Reed, chairman of the Armed Services Committee, said Trump’s May 1 deadline limited Biden’s options. “We still have vital interests in protecting against terrorist attacks that could be emanating from that part of the world, but there are other areas, too, we have to be conscious of,” Reed said.

El senador Tim Kaine, D-Va., dijo que las tropas deberían volver a casa, y Estados Unidos debe reorientar la seguridad nacional estadounidense en desafíos más apremiantes.

Pero al menos un demócrata de alto rango expresó su decepción. La senadora Jeanne Shaheen, de New Hampshire, dijo en un tuit que Estados Unidos «ha sacrificado demasiado para traer estabilidad a Afganistán para dejar garantías verificables de un futuro seguro».

El portavoz talibán Zabihullah Mujahed dijo a The Associated Press que la milicia religiosa está a la espera de un anuncio formal para emitir su reacción. Los talibanes advirtieron previamente a Estados Unidos de «consecuencias» si renegó en la fecha límite del 1 de mayo.

En un acuerdo de febrero de 2020 con la administración del presidente Donald Trump, los talibanes acordaron detener los ataques y mantener conversaciones de paz con el gobierno afgano, a cambio de un compromiso estadounidense con una retirada completa para mayo de 2021.

Durante el último año, comandantes militares y funcionarios de defensa estadounidenses han dicho que los ataques contra las tropas estadounidenses se han detenido en gran medida, pero que los ataques talibanes contra los afganos aumentaron. Los comandantes han argumentado que los talibanes no han cumplido con las condiciones del acuerdo de paz al continuar los ataques contra los afganos y no cortar totalmente los lazos con al-Qaida y otros grupos extremistas.

Cuando Biden entró en la Casa Blanca en enero, estaba muy al tanto de la fecha límite que se avecinaba y tenía tiempo para cumplirla si había elegido hacerlo. Comenzó una revisión del acuerdo de febrero de 2020 poco después de asumir el cargo, y ha estado consultando extensamente con sus asesores de defensa y aliados.

En las últimas semanas, quedó cada vez más claro que se inclinaba por desafiar la fecha límite.

«Va a ser difícil cumplir con la fecha límite del 1 de mayo», dijo Biden en marzo. «Sólo en términos de razones tácticas, es difícil sacar a esas tropas.» Y agregó: «Y si nos vamos, lo haremos de una manera segura y ordenada».