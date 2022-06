EEUU: Jefa de enfermeras entregó tarjetas falsas de vacunas

Una exdirectora de enfermería se declaró culpable el jueves de mentir a los agentes federales en Carolina del Sur sobre el suministro de tarjetas de vacunación contra el COVID-19 falsas.

Tammy Hudson McDonald, quien trabajó en un centro de enfermería especializada de PruittHealth el verano pasado, llenó tarjetas para personas que sabía que no habían recibido la vacuna, según una investigación del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, el FBI y autoridades de Carolina del Sur.

Cuando las autoridades confrontaron a McDonald después de que fueron alertados sobre los certificados falsos en septiembre pasado, ella les dijo a los agentes federales, contrariamente a la evidencia, que nunca le había dado a nadie una tarjeta de vacunas falsificada, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia.

“La acusada creó un riesgo directo para la gente de Carolina del Sur al crear documentos de vacunas falsos para que otros los usaran, y agravó esta fechoría al mentirle a los agentes federales”, dijo el fiscal federal Corey F. Ellis en un comunicado. “Como enfermera registrada, sabía más y le debía más a su comunidad”.

Su abogado, Jim Griffin, dijo a The Associated Press que McDonald accedió a cooperar y aceptó la responsabilidad por su conducta. Griffin dijo que les había proporcionado las tarjetas falsas a algunos familiares en una reunión del Día del Padre y que ellos no han sido acusados.

La mujer de 53 años, de Columbia, enfrenta hasta cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares cuando se le dicte sentencia el 20 de septiembre.