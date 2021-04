EEUU expulsa a diplomáticos rusos e impone nueva ronda de sanciones

AP

Washington Hispanic:

El gobierno de Biden anunció el jueves la expulsión de 10 diplomáticos rusos y sanciones contra decenas de personas y empresas mientras se movía para responsabilizar al Kremlin de la injerencia en las elecciones presidenciales del año pasado y el hackeo de agencias federales.

Las acciones, anunciadas durante semanas por la administración, representan las primeras medidas de represalia anunciadas contra el Kremlin por el hackeo, conocido familiarmente como la violación de SolarWinds. En esa intrusión, se cree que los hackers rusos infectaron software ampliamente utilizado con código malicioso, lo que les permite acceder a las redes de al menos nueve agencias en lo que funcionarios estadounidenses creen que fue una operación de recolección de inteligencia dirigida a la minería de secretos del gobierno.

Además de ese hackeo, funcionarios estadounidenses alegaron el mes pasado que el presidente ruso Vladimir Putin autorizó operaciones de influencia para ayudar a Donald Trump en su fallida candidatura a la reelección como presidente, aunque no hay evidencia de que Rusia o nadie más cambiara de voto o manipulara el resultado.

Rusia denunció rápidamente las acciones y advirtió de represalias.

Las medidas anunciadas el jueves incluyen sanciones a seis empresas rusas que apoyan las actividades cibernéticas del país, además de sanciones contra 32 personas y entidades acusadas de intentar interferir en las elecciones presidenciales del año pasado, incluso difundiendo desinformación. Estados Unidos también sancionó a ocho personas y entidades vinculadas a la ocupación rusa de Crimea.

Los 10 diplomáticos expulsados incluyen representantes de los servicios de inteligencia rusos, dijo el gobierno de Biden.

Las sanciones también apuntan a la capacidad de Moscú para pedir dinero prestado prohibiendo a las instituciones financieras estadounidenses comprar bonos rusos directamente a instituciones rusas.

También se esperan otras medidas, aunque no es probable que la administración las anuncie. Los funcionarios han estado advirtiendo que su respuesta a Rusia sería de maneras vistas e invisibles.

«Estas acciones están destinadas a hacer que Rusia rinda cuentas de sus acciones imprudentes. Actuaremos con firmeza en respuesta a las acciones rusas que nos causan daño a nosotros o a nuestros aliados y socios», dijo el secretario de Estado Antony Blinken en un comunicado.

Pero, agregó: «Siempre que sea posible, Estados Unidos también buscará oportunidades de cooperación con Rusia, con el objetivo de construir una relación más estable y predecible consistente con los intereses estadounidenses».

La Casa Blanca también dijo que Biden estaba utilizando canales diplomáticos, militares y de inteligencia para responder a los informes de que Rusia animó a los talibanes a atacar a las tropas estadounidenses y aliadas en Afganistán basándose en las «mejores evaluaciones» de la comunidad de inteligencia.

Los informes de supuestas «recompensas» surgieron el año pasado, con la administración Trump bajo fuego por no plantear el tema directamente con Rusia. La Casa Blanca no confirmó públicamente los informes. «La seguridad y el bienestar del personal militar estadounidense, y el de nuestros aliados y socios, es una prioridad absoluta de Estados Unidos», dijo la Casa Blanca el jueves.

Después de que se anunciaran las sanciones, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, Maria Zakharova, advirtió que «un comportamiento tan agresivo sin duda desencadenará una represalia decidida».

«Washington debería darse cuenta de que tendrá que pagar un precio por la degradación de los lazos bilaterales», dijo Zakharova, agregando que «la responsabilidad de eso recaerá plenamente en Estados Unidos».

Dijo que el ministerio ha convocado al embajador estadounidense para una «conversación dura», pero no dijo de inmediato qué medidas tomará Rusia.

Las sanciones envían un mensaje retributivo claro a Rusia y tienen como objetivo servir como disuasión. Pero es seguro que exacerban una ya tensa relación entre Estados Unidos y Rusia.

El presidente Joe Biden dijo a Putin esta semana en su segundo llamado a «desescalar las tensiones» tras una acumulación militar rusa en la frontera con Ucrania, y dijo que Estados Unidos «actuaría firmemente en defensa de sus intereses nacionales» con respecto a las intrusiones rusas y la interferencia electoral.

En una entrevista televisiva el mes pasado, Biden respondió «sí quiero» cuando se le preguntó si pensaba que Putin era un «asesino». Dijo que los días de que Estados Unidos «se volcara» a Putin habían terminado. Putin más tarde recordó a su embajador en Estados Unidos y señaló la historia estadounidense de esclavitud y matanza de nativos americanos y el bombardeo atómico de Japón en la Segunda Guerra Mundial.

No estaba claro si las acciones estadounidenses realmente darían lugar a un cambio de comportamiento, especialmente porque las medidas pasadas de Estados Unidos no han logrado poner fin a la piratería rusa. El gobierno de Obama expulsó a diplomáticos de Estados Unidos en 2016 en respuesta a la interferencia en las elecciones presidenciales de ese año. Y aunque Trump era a menudo reacio a criticar a Putin, su administración también expulsó a diplomáticos en 2018 por el supuesto envenenamiento de un ex oficial de inteligencia en Gran Bretaña por parte de Rusia.

Funcionarios estadounidenses todavía están lidiando con los efectos secundarios de la intrusión SolarWinds, que afectó a agencias como los departamentos del Tesoro, Justicia, Energía y Seguridad Nacional, y todavía están evaluando qué información pudo haber sido robada. La brecha expuso vulnerabilidades en la cadena de suministro, así como debilidades en las propias defensas cibernéticas del gobierno federal.

Las acciones representarían la segunda gran ronda de sanciones impuestas por el gobierno de Biden contra Rusia. El mes pasado, Estados Unidos sancionó a siete altos funcionarios rusos de nivel medio y alto, junto con más de una docena de entidades gubernamentales, por un ataque casi fatal con agentes nerviosos contra el líder opositor Alexei Navalny y su posterior encarcelamiento.