Dos mujeres muertas y tres niños gravemente heridos en tiroteo

Dos mujeres murieron y tres niños resultaron gravemente heridos en un tiroteo ocurrido la madrugada del jueves en el sur de Chicago, dijo la policía.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 6:15 am en el vecindario Greater Grand Crossing. Una mujer de 42 años y otra de 22 murieron, dijo el subdirector Don Jerome. Tres niños, de 8, 7 y 5 años, se encuentran en estado crítico en el Hospital Infantil Comer.

La investigación “revela que dos vehículos se detuvieron en la zona. Varios sujetos salieron de esos vehículos y dispararon contra esta residencia”, dijo Jerome a los periodistas en el lugar. “Se recuperaron varios casquillos de bala de un rifle y una pistola en el lugar”.

Jerome dijo que todas las víctimas estaban dentro de la casa cuando fueron atacadas. No las identificó y que la policía aún no sabe si las víctimas estaban relacionadas o no.

Jerome dijo que si bien el tiroteo fue resultado de una aparente disputa personal, no conocía su naturaleza.

Desmon Yancy, el concejal que representa a Grand Crossing, dijo que no estaba al tanto de ningún problema que pudiera haber provocado el tiroteo. El vecindario «es una comunidad relativamente tranquila y no está acostumbrada a este tipo de violencia».