Dos mujeres acusadas de ayudar a un recluso a escapar de la cárcel

Las autoridades arrestaron el martes a dos mujeres acusadas de ayudar a uno de los cuatro hombres que escaparon de una cárcel de Georgia el mes pasado.

Jacorshia Smith, de 30 años, y Janecia Green, de 30 años, ambas de Macon, enfrentan un cargo de ayudar a escapar de Johnifer Dernard Barnwell, de 37 años, quien fue capturada el domingo en una casa en Augusta, dijo la Oficina del Sheriff del condado de Bibb en un comunicado de prensa.

Las autoridades no dieron más detalles sobre lo que supuestamente hicieron Smith y Green.

No se ha fijado fianza para ninguna de las mujeres y los registros de la cárcel no indicaban si tenían un abogado que pudiera hablar en su nombre. La oficina del sheriff dijo en un correo electrónico que no tenía esa información.

Barnwell estaba detenido por cargos de drogas cuando él y otros tres reclusos escaparon a través de una ventana dañada y una cerca cortada en la cárcel a principios del 16 de octubre.

Las autoridades continúan buscando a Joey Fournier, de 52 años, el último del grupo que sigue prófugo.

Los medios de comunicación informaron que Fournier estaba detenido por un cargo de asesinato en relación con la muerte de su exnovia en 2022 cuando él y los demás escaparon. Cualquier persona que tenga información sobre su paradero debe comunicarse con la línea de información del FBI al 800-225-5324.

Chavis Demaryo Stokes, de 29 años, fue capturado el 26 de octubre ; Marc Kerry Anderson, de 25 años, fue capturado el 3 de noviembre .