Donald Trump contrademanda

El expresidente Donald Trump está tratando de darle la vuelta a la columna de consejos que ganó un premio del jurado de $ 5 millones en su contra después de acusarlo de violación, diciendo en una contrademanda que le debe dinero y una retractación por difamarlo. al continuar insistiendo en que fue violada incluso después de que un jurado se negó a estar de acuerdo.

Los abogados Alina Habba y Michael T. Madaio, que representan al candidato republicano a la presidencia, presentaron documentos el martes por la noche para decir que la escritora E. Jean Carroll debería pagarle a Trump daños compensatorios y punitivos no especificados y retractarse de sus declaraciones perjudiciales.

La contrademanda se produjo dos semanas después de que el juez de distrito de EE. UU. Lewis A. Kaplan aceptara una demanda por difamación reescrita de Carroll que busca al menos $ 10 millones más en daños compensatorios y sustancialmente más en daños punitivos por los comentarios que Trump hizo después del veredicto del jurado el mes pasado.

El jurado concluyó después de un juicio de dos semanas que Trump abusó sexualmente de Carroll en el vestidor de una tienda departamental de lujo en la primavera de 1996. También encontró que la difamó en los comentarios que hizo negando el ataque en una declaración en octubre pasado y en una declaración el mismo. mes.

Pero el jurado rechazó las afirmaciones de Carroll, hechas por primera vez en unas memorias de 2019, de que Trump la violó en el camerino de Bergdorf Goodman.

En el juicio, Carroll testificó que la violación ocurrió después de un encuentro casual en la tienda del centro con Trump lleno de frivolidad y coqueteos que se convirtió en un asalto violento cuando ambos se burlaban mutuamente para probarse una pieza de lencería que Trump buscaba para un amigo.

Trump, que busca la nominación republicana para postularse nuevamente a la presidencia el próximo año, no se presentó en el juicio. Pero se reprodujeron extractos extensos de su declaración grabada para los jurados, junto con un video infame revelado poco antes de la elección de Trump en 2016 en el que se jactaba de que las celebridades pueden agarrar a las mujeres sexualmente sin su consentimiento.

Trump siempre ha negado haber violado a Carroll o haberla conocido. Dijo que el encuentro de la tienda por departamentos nunca sucedió.

En su contrademanda, los abogados de Trump citaron comentarios que Carroll hizo en una entrevista de CNN después del veredicto de May, diciendo que cuando se le preguntó sobre el hallazgo del jurado de que no fue violada, Carroll respondió: “Oh, sí, lo hizo, oh, sí lo hizo”.

Y dijeron que Carroll también reveló que cuando habló con el abogado de Trump, Joe Tacopina, inmediatamente después del veredicto, dijo que le dijo enfáticamente: “Él lo hizo y tú lo sabes”.

Los abogados escribieron que Carroll “hizo estas declaraciones sabiendo que cada una de ellas era falsa o con un desprecio imprudente por su verdad o falsedad”.

“La Entrevista fue en televisión, redes sociales y múltiples sitios de internet, con la intención de transmitir y hacer circular estas declaraciones difamatorias entre una parte importante del público”, agregaron.

En una declaración en respuesta a la reconvención de Trump, el abogado de Carroll, Robbie Kaplan, dijo que Trump “nuevamente argumenta, contrariamente a la lógica y a los hechos, que fue exonerado por un jurado que determinó que abusó sexualmente de Jean Carroll al insertarle los dedos a la fuerza. vagina.»

Ella dijo que cuatro de las cinco declaraciones citadas en la contrademanda se hicieron fuera del plazo de prescripción de un año cuando se debe presentar un reclamo y el juez desestimará el otro.

“La presentación de Trump no es más que su último esfuerzo por retrasar la rendición de cuentas por lo que un jurado ya ha determinado que es su difamación de E Jean Carroll. Pero le guste o no, esa rendición de cuentas llegará muy pronto”, dijo Kaplan. Kaplan no está relacionado con el juez.