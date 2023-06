Distrito escolar de Utah devuelve la Biblia a los estantes después de apelaciones y protestas

La Biblia volverá a los anaqueles de un distrito escolar del norte de Utah que provocó indignación después de que el mes pasado los prohibiera en las escuelas intermedias y primarias.

El Distrito Escolar de Davis, que educa a 72.000 estudiantes al norte de Salt Lake City, dijo en un comunicado el martes que su junta había determinado que el texto sagrado era apropiado para la edad de todas las bibliotecas del distrito. Al permitir que los estudiantes tengan acceso a la Biblia, independientemente de su nivel de grado, la junta se puso del lado de 70 personas que presentaron apelaciones después de que fue prohibida el mes pasado.

“Con base en su evaluación de los estándares de la comunidad, el comité de apelación determinó que la Biblia tiene un valor significativo y serio para los menores que supera el contenido violento o vulgar que contiene”, escribió el comité en una decisión publicada junto con los materiales de la junta escolar el martes.

La revocación del comité es el último avance en el debate sobre una ley de Utah que permite a los padres desafiar los «materiales sensibles» disponibles para los niños en las escuelas públicas. Los activistas por los derechos de los padres cabildearon con éxito a favor de la legislación en 2022 en medio de una ola nacional más amplia de escrutinio frente a los materiales accesibles en las escuelas y bibliotecas, particularmente sobre raza, género y sexualidad.

En los estados desde Florida hasta Arkansas, los republicanos han promulgado leyes que amplían el poder de los padres para cuestionar lo que está disponible en las escuelas y bibliotecas y, en algunos lugares, someten a los bibliotecarios a sanciones penales por proporcionar materiales que se consideran dañinos para los menores. El esfuerzo legislativo es una punta del creciente impulso para prohibir ciertos títulos; la cantidad de intentos de prohibir o restringir libros en los EE. UU. en 2022 fue la más alta en 20 años, según la Asociación Estadounidense de Bibliotecas.

En Utah, el esfuerzo por prohibir la Biblia reavivó el debate sobre los estándares utilizados para juzgar el contenido de los libros. El desafío inicial fue presentado por un individuo anónimo que criticó a los activistas de los padres conservadores que claman por retirar los libros de las bibliotecas y las normas que han presionado para que el estado adopte.

“Utah Parents United dejó uno de los libros más cargados de sexo: la Biblia”, decía el desafío, refiriéndose a uno de los principales grupos involucrados en las batallas curriculares. “Sin duda encontrará que la Biblia… no tiene valores serios para los menores porque es pornográfica según nuestra nueva definición… Si los libros que han sido prohibidos hasta ahora son una indicación de ofensas mucho menores, esto debería ser un golpe. remojar.»

El desafío también ridiculizó un «proceso de mala fe» y dijo que el distrito estaba «cediendo la educación de nuestros hijos, los derechos de la Primera Enmienda y el acceso a la biblioteca» a Parents United.

La decisión del comité de eliminar la Biblia molestó a los defensores de expandir el control local y la capacidad de los padres para cuestionar los libros. Ken republicano. Ivory, el legislador que patrocinó la ley estatal de «materiales sensibles» al principio se opuso a la eliminación de la Biblia y calificó el desafío como «una burla». Más tarde dijo que era mejor leer el texto en casa, pero finalmente presionó para que regresara a las escuelas y atacó el proceso que lo eliminó de las escuelas del condado de Davis.

En una entrevista con The Associated Press a principios de este mes, Ivory dijo que los legisladores deberían revisar la ley para garantizar que las decisiones de eliminación de libros sean supervisadas por funcionarios electos en reuniones públicas abiertas, no el tipo de comité que decidió eliminar la Biblia de la mitad y escuelas primarias en el Distrito Escolar de Davis.

En la reunión de la junta del Distrito Escolar de Davis el martes, los miembros de la junta escolar reprendieron a los legisladores por culpar al café de padres mayoritarios, que dijo que fue convocado y tomó su decisión inicial, y sopesó las apelaciones, de acuerdo con la ley.

“La magnitud del valor de la Biblia como obra literaria supera cualquier violencia o blasfemia que pueda contener el libro”, dijo la vicepresidenta de la Junta del Distrito Escolar de Davis, Brigit Gerrard.