Disney aumentará los precios de los servicios de Disney+ y Hulu

El presidente ejecutivo de Walt Disney Co., Bob Iger, prometió hacer que sus servicios de transmisión sean rentables a través de un aumento de precios planificado para octubre en sus planes sin publicidad de Disney+ y Hulu y una campaña contra el uso compartido de contraseñas que se espera se extienda hasta el próximo año.

Los aumentos elevarán el costo mensual de Disney+ sin publicidad en $3, o aproximadamente un 27%, a casi $14. El costo de Hulu sin publicidad también aumentará $3 a casi $18, un aumento del 20% que lo hará más caro que el nivel sin publicidad más popular en Netflix.

Iger habló luego de la publicación de Disney de ganancias mixtas para su tercer trimestre fiscal que finalizó el 1 de julio. La compañía reportó una pérdida neta sustancial mientras perdía clientes en los mercados nacionales e internacionales. En general, Disney reportó un aumento del 4% en los ingresos del trimestre, pero pasó a una pérdida neta de $460 millones desde una ganancia del año anterior de $1.4 mil millones. Las acciones de Disney, que cerraron a 87,49 dólares, subieron aproximadamente un 2,2% a 89,45 dólares en operaciones posteriores al cierre.

Si bien Disney reportó pérdidas más estrechas en Disney+ en el trimestre, el servicio perdió suscriptores nacionales en los EE. UU. y Canadá por segundo trimestre consecutivo. A nivel internacional, acumuló su tercer trimestre consecutivo de caídas, aunque los problemas en el mercado indio jugaron un papel importante allí.

El servicio tenía 146,1 millones de clientes internacionales en su tercer trimestre, un descenso del 7,4% frente a los 157,8 millones que informó en el segundo trimestre. Eso siguió a una pérdida de 4 millones de suscriptores de transmisión en el segundo trimestre. A nivel nacional, perdió 300.000 suscriptores en el tercer trimestre, el mismo número que perdió en el segundo trimestre.

El CEO de Disney reconoció que los aumentos de precios tienen como objetivo llevar a los consumidores hacia versiones más baratas con publicidad de estos servicios, cuyos precios de suscripción no están cambiando. El mercado publicitario para la transmisión está «recuperándose», dijo, y señaló que es más saludable que los anuncios de televisión tradicionales. «Obviamente, con nuestra estrategia de precios, estamos tratando de migrar más suscriptores al nivel con publicidad».

Iger no proporcionó detalles sobre las medidas enérgicas contra el uso compartido de contraseñas más allá de decir que Disney podría obtener algunos beneficios en 2024, aunque agregó que el trabajo «podría no completarse» ese año y que Disney no podía predecir cuántas personas que comparten contraseñas cambiarían. a las suscripciones pagas.

Algunos analistas dudaron de que las subidas de precios y la dureza con los que comparten contraseñas puedan hacer mucho para que Disney vuelva a tener un crecimiento sostenible. Paul Verna, analista de Insider Intelligence, dijo en una nota que es probable que los movimientos de la compañía no calmen a los inversores «ansiosos por aclarar la estrategia de la compañía para sus servicios de transmisión y redes de televisión».

Si bien una reducción en las pérdidas de transmisión de Disney es alentadora, argumentó, las mejoras se debieron más a la drástica reducción de costos que al crecimiento orgánico, lo que sugiere que Iger aún no tiene un plan para poner a Disney sobre una base sólida.

Disney se encuentra en medio de una » reorganización estratégica » que incluye eliminar alrededor de 7,000 puestos de trabajo para ayudar a ahorrar $5,500 millones en toda la empresa.

Iger, quien regresó en noviembre para asumir el puesto de CEO de Bob Chapek, ha trabajado durante los últimos meses para cambiar el negocio de transmisión de Disney y asegurarse de que el poder financiero de sus parques temáticos no flaquee.

Los parques temáticos de Disney son ampliamente vistos por los expertos de la industria como un componente crítico del negocio de la empresa con sede en Burbank, California. Con ese fin, Iger ha priorizado volver a conectarse con los fanáticos de los parques temáticos de Disney y restaurar su fe en la marca. Poco después del regreso de Iger, se implementaron cambios en los parques de EE. UU.

También tuvo que lidiar con tratar de proteger el distrito de parques temáticos de Disney World de una toma de control por parte del gobernador de Florida, Ron DeSantis. Disney demandó a DeSantis a fines de abril, alegando que el gobernador emprendió una “campaña dirigida de represalias del gobierno” después de que la compañía se opusiera a una ley que los críticos llaman “ No digas gay ”. Este mes, un grupo de exfuncionarios gubernamentales de alto nivel, en su mayoría republicanos, calificó la toma de posesión del distrito de gobierno de Disney World por parte del gobernador de Florida como “dañina grave para el tejido político, social y económico del estado”.

Disney anunció el mes pasado que Iger permanecerá como CEO de The Walt Disney Co. hasta fines de 2026, acordando una extensión de contrato de dos años que le dará a la compañía de entretenimiento y parques temáticos un respiro para encontrar a su sucesor.

El martes, ESPN, propiedad de Disney, anunció que llegó a un acuerdo lucrativo para cambiar el nombre de una aplicación de apuestas deportivas existente propiedad de Penn Entertainment como ESPN Bet . Penn Entertainment está pagando 1500 millones de dólares más otras consideraciones por los derechos exclusivos del nombre de ESPN y seguirá siendo propietaria y operadora de la aplicación de apuestas.