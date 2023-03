Diputados acusados ​​​​de empujar armas en la boca de 2 hombres negros

Varios agentes del departamento del alguacil de Mississippi que están siendo investigados por el Departamento de Justicia por posibles violaciones de los derechos civiles han estado involucrados en al menos cuatro encuentros violentos con hombres negros desde 2019 que dejaron dos muertos y otro con heridas permanentes. encontró una investigación de Associated Press.

Dos de los hombres alegan que los agentes del alguacil del condado de Rankin les metieron armas en la boca durante encuentros separados. En un caso, el oficial apretó el gatillo, dejando al hombre con heridas que requirieron que le cosieran partes de la lengua. En uno de los dos enfrentamientos fatales, la madre del hombre dijo que un oficial se arrodilló sobre el cuello de su hijo mientras les decía que no podía respirar.

Los registros policiales y judiciales obtenidos por AP muestran que varios agentes que fueron aceptados en el Equipo de Respuesta Especial de la oficina del alguacil, una unidad táctica cuyos miembros reciben capacitación avanzada, participaron en cada uno de los cuatro encuentros. En tres de ellos, los documentos muy redactados no indican si estaban sirviendo en su capacidad normal como diputados o como miembros de la unidad.

Estas unidades han sido objeto de escrutinio desde el asesinato en enero de Tire Nichols, un padre negro que murió días después de haber sido brutalmente golpeado por miembros negros de un equipo especial de policía en Memphis, Tennessee. La muerte de Nichols condujo a una investigación del Departamento de Justicia de escuadrones similares en todo el país que se produce en medio del reconocimiento público más amplio sobre la raza y la vigilancia provocado por el asesinato policial de George Floyd en 2020 en Minneapolis.

En Mississippi, el tiroteo policial de Michael Corey Jenkins llevó al Departamento de Justicia a abrir una investigación de derechos civiles en el Departamento del Sheriff del condado de Rankin. Jenkins dijo que seis agentes blancos irrumpieron en una casa donde estaba visitando a un amigo, y uno le puso un arma en la boca y disparó. Los registros hospitalarios de Jenkins, partes de los cuales compartió con AP, muestran que tenía la lengua lacerada y la mandíbula rota.

Los agentes dijeron que Jenkins recibió un disparo después de que les apuntó con un arma; Los funcionarios del departamento no han respondido múltiples consultas de la AP sobre si se encontró un arma en la escena. El abogado de Jenkins, Malik Shabazz, dijo que su cliente no tenía un arma.

“Tuvieron el control completo de él todo el tiempo. Seis oficiales tuvieron el control total y completo de Michael todo el tiempo”, dijo Shabazz. “Así que eso es solo una invención”.

El condado de Rankin, que tiene alrededor de 120 agentes del alguacil que atienden a sus aproximadamente 160,000 habitantes, es predominantemente blanco y está justo al este de la capital del estado, Jackson, hogar de uno de los porcentajes más altos de residentes negros de cualquier ciudad importante de EE. UU. En la sede del condado de Brandon, un imponente monumento de granito y mármol coronado por una estatua de un soldado confederado se encuentra frente a la oficina del alguacil.

En un aviso de una próxima demanda, los abogados de Jenkins y su amigo Eddie Terrell Parker dijeron que la noche del 24 de enero los agentes entraron repentinamente en la casa y procedieron a esposarlos y golpearlos. Dijeron que los agentes los aturdieron con Taser repetidamente durante aproximadamente 90 minutos y, en un momento, los obligaron a acostarse boca arriba mientras los agentes les vertían leche en la cara. Los hombres reafirmaron las acusaciones en entrevistas separadas con la AP.

Cuando se usa un Taser, se registra automáticamente en la memoria del dispositivo. La AP obtuvo los registros Taser automatizados de la noche del 24 de enero. Muestran que los agentes dispararon primero una de las pistolas paralizantes a las 10:04 pm y dispararon una al menos tres veces más durante los siguientes 65 minutos. Sin embargo, es posible que esos registros no redactados no representen una imagen completa, ya que los registros redactados muestran que las pistolas Taser se activaron, desactivaron o usaron docenas de veces más durante ese período.

La Oficina de Investigación de Mississippi fue contratada para investigar el encuentro. Su resumen dice que un oficial le disparó a Jenkins aproximadamente a las 11:45 p. m., o unos 90 minutos después de que se usó por primera vez un Taser, lo que coincide con el período de tiempo dado por Parker y Jenkins. El nombre del diputado no fue revelado por la oficina.

La policía dice que la redada fue provocada por un informe de actividad de drogas en la casa. Jenkins fue acusado de poseer entre 2 y 10 gramos de metanfetamina y agresión con agravantes a un oficial de policía. Parker fue acusado de dos delitos menores: posesión de parafernalia y alteración del orden público. Jenkins y Parker dicen que la redada llegó a un punto crítico cuando el oficial le disparó a Jenkins en la boca. Todavía tiene dificultad para hablar y comer.

Otro hombre negro, Carvis Johnson, alegó en una demanda federal presentada en 2020 que un agente del condado de Rankin le colocó una pistola en la boca durante una redada de drogas en 2019. Johnson no recibió un disparo.

No hay razón para que un oficial coloque un arma en la boca de un sospechoso, y tener denuncias de dos incidentes de este tipo es revelador, dijo Samuel Walker, profesor emérito de justicia penal en la Universidad de Nebraska.

“Si hay incidentes con el mismo tipo de patrón de comportamiento, tienen su propio conjunto de reglas”, dijo. “Así que estas no son solo experiencias casuales. Parece un patrón muy claro”.

Jenkins no sabe el nombre del agente que le disparó. En el informe del incidente muy redactado, un oficial no identificado escribió: “Noté un arma”. Las secciones no redactadas no dicen quién le disparó a Jenkins, solo que lo llevaron a un hospital. El diputado Hunter Elward juró en un documento judicial separado que Jenkins le apuntó con el arma.

El nombre de Elward también aparece en los informes policiales y los registros judiciales de los dos incidentes en los que murieron los sospechosos.

El departamento del alguacil rechazó repetidas solicitudes de entrevistas y negó el acceso a cualquiera de los agentes que estuvieron involucrados en los enfrentamientos violentos. El departamento no ha dicho si los agentes presentaron una orden de allanamiento y no está claro si alguno ha sido sancionado o sigue siendo miembro de la unidad especial.

El medio de comunicación Insider ha estado investigando al departamento del alguacil y persuadió a un juez del condado para que ordene al alguacil que entregue los documentos relacionados con la muerte de cuatro hombres en 2021. El juez de cancillería Troy Farrell Odom expresó desconcierto porque el departamento se había negado a hacer públicos los documentos. .

“(El) día en que nuestros agentes de la ley comiencen a proteger esta información del público, mientras repiten, ‘Confía en nosotros. Somos del gobierno’, es el día que debería asustar a todos los estadounidenses”, escribió Odom.

La AP solicitó imágenes de la cámara del cuerpo o del tablero de la noche de la redada de Jenkins. Jason Dare, abogado del departamento del alguacil, dijo que no había registro de ninguno de los dos.

Mississippi no requiere que los oficiales de policía usen cámaras corporales. Los informes de incidentes y los registros judiciales vinculan a los agentes de la redada con otros tres encuentros violentos con hombres negros.

Durante un enfrentamiento en 2019, Elward dijo que Pierre Woods le apuntó con un arma mientras corría hacia los agentes. Luego, los agentes le dispararon y lo mataron . En una declaración a la Oficina de Investigación de Mississippi obtenida por AP, Elward dijo que le disparó ocho veces a Woods. La policía dice que recuperaron una pistola en la escena del tiroteo de Woods.

Los registros judiciales ubican a Christian Dedmon, otro oficial que le disparó a Woods, en la redada de Jenkins.

Dedmon también estuvo entre los agentes involucrados en el arresto de Johnson en 2019, según la demanda que Johnson presentó alegando que uno de los agentes le puso una pistola en la boca mientras lo registraban en busca de drogas. Johnson está actualmente encarcelado por vender metanfetamina.

Otros documentos obtenidos por AP detallan otro enfrentamiento violento entre Elward y Damien Cameron, un hombre de 29 años con antecedentes de enfermedad mental. Murió en julio de 2021 después de ser arrestado por Elward y el diputado Luke Stickman, quienes también abrieron fuego contra Woods durante el enfrentamiento de 2019. Un gran jurado se negó a presentar cargos en el caso en octubre pasado.

En un informe de incidente, Elward escribió que mientras respondía a una llamada de vandalismo, golpeó repetidamente a Cameron con un Taser, golpeó y forcejeó con Cameron en la casa de su madre, Monica Lee. Dijo que después de llevar a Cameron a su patrullero, lo aturdió nuevamente para que metiera las piernas en el vehículo.

Después de volver a entrar para recuperar su Taser, los agentes regresaron y encontraron a Cameron inconsciente. Elward escribió que sacó a Cameron del automóvil y le realizó RCP, pero luego Cameron fue declarado muerto en un hospital.

Lee, quien presenció el enfrentamiento, le dijo a AP que después de someter a su hijo, Elward se arrodilló sobre su espalda durante varios minutos. Ella dijo que cuando llegó Stickman, se arrodilló sobre el cuello de su hijo mientras lo esposaba, y que su hijo se quejó de que no podía respirar.

Lee dijo que luego salió, con la esperanza de hablar con su hijo antes de que los agentes lo ahuyentaran.

“Salí para decirle adiós y que lo amaba, y que trataría de verlo al día siguiente. Fue entonces cuando noté que estaban en el lado del conductor del automóvil haciéndole RCP”, dijo Lee. “Me caí al suelo gritando y gritando”.