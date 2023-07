DeSantis sufre un accidente automovilístico camino a los eventos de la campaña presidencial de 2024

El gobernador, Ron DeSantis, sufrió un accidente automovilístico el martes mientras viajaba a eventos de campaña en Tennessee para su candidatura presidencial de 2024.

El candidato republicano a la Casa Blanca “tuvo un accidente automovilístico mientras viajaba a un evento en Chattanooga, Tennessee”, el martes, confirmó el secretario de prensa de la campaña, Bryan Griffin, a The Associated Press. DeSantis “y su equipo no están lesionados”, dijo Griffin.

Los representantes de la campaña de DeSantis no respondieron preguntas sobre quién conducía al gobernador ni revelaron detalles sobre el accidente. DeSantis continuaba con su evento, dijo el portavoz Andrew Romeo.

DeSantis tenía programado realizar eventos en todo el centro y este de Tennessee, donde ha centrado mucha atención en su campaña reciente. La semana pasada, se dirigió a más de 1800 asistentes a una cena estatal republicana en Nashville.

Se esperaba que el gobernador de Florida, que ha seguido al favorito Donald Trump en la contienda presidencial del Partido Republicano, asistiera a una recaudación de fondos en una casa privada en Chattanooga el martes. Los anfitriones de la recaudación de fondos debían pagar $10,000 por pareja para el evento, mientras que los coanfitriones pagaban $5,000 y otros asistentes pagaban $2,000 cada uno, según Chattanooga Times Free Press.

Se esperaba que DeSantis asistiera a eventos de recaudación de fondos adicionales el martes en Knoxville y Franklin.

El candidato republicano ha estado asistiendo a una serie de eventos para recaudar fondos últimamente ya que su campaña ha enfrentado algunas presiones financieras sorprendentes. Estuvo en Utah durante el fin de semana realizando eventos para recaudar fondos y en Nueva York la semana pasada para un evento en los Hamptons.

Solo dos meses después de ingresar a la carrera , DeSantis ya ha estado recortando personal mientras enfrenta nuevas preguntas sobre su gasto agresivo, su estrategia de medios y su aparente voluntad de pelear con todos y cada uno de los enemigos excepto Trump, la única persona a la que debe derrotar para reclamar la nominación presidencial del Partido Republicano en 2024.

“La campaña de DeSantis se está recalibrando. Está claro que debe hacerlo”, dijo el estratega republicano Terry Sullivan, quien dirigió la campaña presidencial de Marco Rubio en 2016. “Pero al final del día, todavía están mejor posicionados que cualquier otro retador de Donald Trump, multiplicado por 10”.

El equipo de DeSantis ha expresado en silencio durante meses su confianza en que los votantes eventualmente se cansarían de los crecientes problemas legales y el equipaje personal de Trump. Pero ese mismo bagaje, que se desarrolla en el sistema legal estadounidense justo cuando se intensifican las primarias republicanas, deja muy poco oxígeno para que sus rivales se abran paso. Y la posición de Trump entre los votantes de las primarias republicanas parece fortalecerse con cada nuevo desafío legal.

Aún así, el equipo de DeSantis ha recaudado la asombrosa cantidad de $150 millones para sus ambiciones presidenciales hasta el momento. La gran mayoría, $130 millones, se destinó a un súper PAC dirigido por aliados que no pueden coordinarse legalmente con la campaña.

La campaña de DeSantis recaudó más de $20 millones en las primeras seis semanas que estuvo en la carrera, aunque documentos federales publicados recientemente revelaron que él y su equipo gastaron más de $8 millones en una ola de gastos que incluyó más de 100 empleados pagados, un gran equipo de seguridad y viajes de lujo.