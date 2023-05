DeSantis se prepara para hacer un anuncio de campaña presidencial muy esperado, formalizando la rivalidad con Trump

El gobernador de Florida, Ron DeSantis , un conservador cultural abierto visto durante mucho tiempo como el principal rival de Donald Trump por la nominación republicana, lanzará su campaña presidencial de 2024 el miércoles.

El gobernador republicano de 44 años planea anunciar su decisión en una conversación en línea con el director ejecutivo de Twitter, Elon Musk, según dos personas con conocimiento de la decisión. Hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir el anuncio públicamente.

El evento de solo audio se transmitirá en Twitter Spaces a partir de las 6 p. m. EDT. Continuará con una ronda de apariciones en horario de máxima audiencia en programas conservadores, incluidos Fox News y el programa de radio de Mark Levin.

DeSantis se unirá a una competencia republicana multitudinaria para decidir si el partido dejará a Trump en 2024 mientras trabaja para recuperar la Casa Blanca del presidente Joe Biden .

Más allá de Trump, los que ya están en el campo republicano incluyen a la ex embajadora de las Naciones Unidas Nikki Haley, el senador de Carolina del Sur Tim Scott, el empresario Vivek Ramaswamy y el ex gobernador de Arkansas Asa Hutchinson. Se espera que el exvicepresidente Mike Pence anuncie su candidatura en las próximas semanas.

DeSantis ha adoptado el estilo combativo de Trump y muchas de sus políticas, pero se presenta a sí mismo como una versión más joven y elegible del expresidente .

Al elegir Twitter, DeSantis está sacando una página del libro de jugadas que ayudó a convertir al empresario y celebridad televisiva Trump en una estrella política.

El momento del esperado anuncio de DeSantis se ha ocultado, con varias iteraciones de planes que se filtraron en los últimos días. Algunas personas cercanas a él sospecharon que estaba proporcionando información contradictoria sobre el momento y la ubicación para erradicar a los filtradores. Otros creen que cambió sus preparativos iniciales después de que surgieron noticias sobre ellos.

Musk, hablando en el evento de la Cumbre del Consejo de CEO de The Wall Street Journal en Londres el martes, pareció confirmar el evento del miércoles y dijo que DeSantis haría «un gran anuncio» en Twitter. “La primera vez que sucede algo así en las redes sociales”, dijo, con preguntas y respuestas en vivo.

La noticia del anuncio inminente de DeSantis se produjo cuando Trump estaba haciendo una aparición en video en un tribunal de Nueva York como parte de su caso penal. Un juez programó tentativamente el juicio de Trump para comenzar el 25 de marzo, que se encuentra en el corazón de la temporada de primarias presidenciales. Trump se declaró inocente el mes pasado de 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales en la empresa de su familia, la Organización Trump.

Se esperaba que DeSantis se reuniera con los donantes el miércoles en el Hotel Four Seasons de Miami antes de la conversación vespertina en Twitter.

Si bien es común que las campañas publiquen sus anuncios en videos compartidos en las redes sociales, es mucho más inusual, y quizás sin precedentes, realizar un anuncio de campaña en un foro de redes sociales en vivo.

“Grande si es verdad…”, publicó la esposa de DeSantis, Casey, el martes en Twitter, enlazando a una historia de Fox News sobre el anuncio y agregando una cara sonriente.

DeSantis se ha convertido en una estrella nacional en la política republicana como un líder que no se disculpa por cuestiones culturales controvertidas.

El gobernador envió a decenas de inmigrantes de Texas, a través de Florida, a una pequeña isla frente a la costa de Massachusetts para llamar la atención sobre la afluencia de inmigrantes latinoamericanos que intentan cruzar la frontera sur. Firmó y luego amplió un proyecto de ley de derechos de los padres en la educación, conocido por los críticos como la ley «No digas gay», que prohíbe la instrucción o la discusión en el aula sobre temas LGBTQ en las escuelas públicas de Florida para todos los grados.

Más recientemente, firmó una ley que prohíbe los abortos a las seis semanas, que es antes de que la mayoría de las mujeres se den cuenta de que están embarazadas. Y destituyó a un fiscal electo que prometió no acusar a las personas bajo las nuevas restricciones de aborto de Florida o a los médicos que brindan atención de afirmación de género.

Los aliados de Trump se burlaron de los planes de anuncio de DeSantis.

“Este es uno de los lanzamientos de campaña más fuera de contacto en la historia moderna. Lo único menos identificable que el lanzamiento de una campaña de nicho en Twitter es la fiesta posterior de DeSantis en el resort de élite Four Seasons en Miami”, dijo Karoline Leavitt, portavoz del súper PAC de Trump.

El mismo Trump frecuentemente descarta a su rival como Ron «DeSanctimonious».

Al elegir anunciar con Musk, DeSantis está vinculando su anuncio presidencial con uno de los hombres más ricos del mundo, que se ha convertido en una especie de héroe de culto conservador.

Desde que compró Twitter en octubre pasado, Musk ha restablecido las cuentas de republicanos prominentes, incluidos Trump y la representante de Georgia, Marjorie Taylor Greene, que habían sido eliminadas. Los locutores conservadores populares han acudido en masa a Twitter, con el presentador expulsado de Fox News, Tucker Carlson, y los presentadores de podcasts de The Daily Wire anunciando que comenzarán a transmitir en la plataforma.

El mismo Musk ha promovido teorías de conspiración de extrema derecha en Twitter, incluidas afirmaciones engañosas que cuestionan los antecedentes del tirador de un centro comercial de Texas y un rumor desacreditado de que el esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, tenía una relación con un agresor que lo atacó.

A principios de este mes, los tuits de Musk que comparaban al filántropo multimillonario George Soros con un supervillano judío fueron criticados por la Liga Antidifamación, que dijo que envalentonarían a los extremistas antisemitas. Musk dijo que «sería más considerado en el futuro».

Twitter fue una vez el megáfono más importante de Trump, uno que usó para dominar a sus rivales en las primarias de 2016 y para comandar el ciclo de noticias durante años. A Trump se le prohibió la entrada a la plataforma después de que una turba de sus partidarios invadiera el Capitolio de los EE. UU. el 6 de enero de 2021, y Twitter citó “el riesgo de una mayor incitación a la violencia”. Aunque su acceso se restableció poco después de que Musk asumiera el cargo, aún no ha twitteado.

Aproximadamente 1 de cada 5 adultos estadounidenses dice que usa Twitter, según descubrió el Pew Research Center el año pasado.

Los demócratas son algo más propensos que los republicanos a decir que tienen cuentas de Twitter, según una encuesta de Fox News de diciembre. Los republicanos son mucho más propensos que los demócratas a decir que la compra de Twitter por parte de Musk fue algo bueno y a tener una opinión favorable de él.