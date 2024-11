DeSantis pretende nombrar al sustituto de Marco Rubio en el Senado a principios de enero

Los floridanos probablemente sabrán quién será su próximo senador estadounidense a principios de enero, anunció el lunes el gobernador republicano Ron DeSantis .

Ahora que el senador senior de Florida, Marco Rubio, ha sido elegido secretario de estado del presidente electo Donald Trump , le corresponde al gobernador designar a su reemplazo, en caso de que Rubio sea confirmado por sus colegas en el Senado.

Según la Constitución de los Estados Unidos y la ley estatal, el gobernador tiene el poder de llenar vacantes en el Senado de los Estados Unidos, mientras que los votantes deciden quién debe llenar vacantes en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

DeSantis está reuniendo nombres y realizando una “investigación preliminar” después de haber recibido un “fuerte interés” de varios candidatos potenciales, publicó el lunes en las redes sociales. En las próximas semanas, el gobernador planea realizar una investigación más exhaustiva y entrevistas a los candidatos.

“Florida merece un senador que ayude al presidente Trump a cumplir su mandato electoral, sea firme en materia de inmigración y seguridad fronteriza, enfrente la arraigada burocracia y el estado administrativo, revierta el declive fiscal de la nación, esté animado por principios conservadores y tenga un historial probado de resultados”, publicó DeSantis en X.

Algunos republicanos del estado están presionando a DeSantis para que nombre a Lara Trump , entre ellos el senador de Florida Rick Scott, quien expresó su apoyo a la nuera del presidente electo en las redes sociales. Lara Trump es copresidenta del Comité Nacional Republicano y vive en el condado de Palm Beach con su esposo Eric Trump.

“Si me eligen para desempeñar otro cargo, sería un verdadero honor para mí”, dijo Lara Trump en una aparición en Fox News el fin de semana. “Todavía no me lo han pedido, pero sin duda lo consideraría seriamente si me lo propusieran”.

Algunos políticos republicanos dicen que designar a un miembro de la familia del presidente electo para el Senado es una manera de que DeSantis se gane el favor de su antiguo rival por la nominación presidencial del Partido Republicano y se gane el apoyo de los partidarios fieles de Trump mientras el gobernador considera su propio futuro político. La elección también podría dar a Florida otra línea directa con la Casa Blanca de Trump.

Otros nombres que se están barajando incluyen a la vicegobernadora Jeanette Nuñez , el fiscal general de Florida Ashley Moody y el ex presidente de la Cámara de Representantes de Florida Paul Renner .

Si Rubio es confirmado, su reemplazo serviría durante dos años hasta la próxima elección regular en 2026, momento en el que el puesto volvería a estar disponible para elección.