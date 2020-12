Deborah Birx, coordinadora del virus en la Casa Blanca, dice que se retirará

AP

Washington Hispanic:

La Dra. Deborah Birx, coordinadora de la respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, dijo el martes que planea retirarse, pero está dispuesta a ayudar primero al equipo del presidente electo Joe Biden con su respuesta al coronavirus según sea necesario.

Birx, en una entrevista con el sitio de noticias Newsy, no dio un horario específico sobre sus planes.

«Seré útil en cualquier papel en el que la gente piense que puedo ser útil, y luego me retiraré», dijo Birx al medio de comunicación.

Los funcionarios de Birx y la Casa Blanca no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios. Sus comentarios llegaron pocos días después de que The Associated Press informara que viajó fuera del estado para el fin de semana festivo de Acción de Gracias, incluso cuando los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estaban instando a los estadounidenses a renunciar a los viajes de vacaciones.

Birx reconoció en una declaración el domingo que fue a su propiedad de Delaware y fue acompañada por miembros de la familia. Insistió en que el propósito de la visita de aproximadamente 50 horas era lidiar con la invernada de la propiedad antes de una posible venta, algo que dice que anteriormente no había tenido tiempo de hacer debido a su apretada agenda.

«No fui a Delaware con el propósito de celebrar el Día de Acción de Gracias», dijo Birx en su declaración, agregando que su familia compartía una comida juntos mientras estaba en Delaware.

Birx dijo que todos en su viaje a Delaware pertenecen a su «hogar inmediato», incluso cuando ella reconoció que las personas que vinieron viven en dos hogares diferentes

Los CDC han pedido a los estadounidenses que no viajen durante las vacaciones y desaliente la actividad en interiores que involucre a miembros de diferentes hogares. «Las personas que actualmente no viven en su unidad de vivienda, como los estudiantes universitarios que regresan a casa de la escuela para las vacaciones, deben ser consideradas parte de diferentes hogares», dice.

Birx, de 64 años, le dijo a Newsy que el escrutinio que ha recibido en su trabajo ha sido un «poco abrumador».

Llegó a la fuerza de tarea coronavirus de la Casa Blanca con una reputación de primera. Servidor público desde la administración Reagan, Birx ha servido como médico del Ejército de los Estados Unidos y investigador mundialmente reconocido sobre el SIDA. Fue apartó de su puesto de embajador como coordinadora mundial de SIDA de los Estados Unidos para ayudar a la fuerza de tarea a finales de febrero.

Birx, sin embargo, ha enfrentado críticas de expertos en salud pública y legisladores demócratas por no hablar enérgicamente contra el presidente Donald Trump cuando contradijo el consejo de asesores médicos y científicos sobre cómo combatir el virus.

Se quedó en las buenas gracias de Trump mucho más tiempo que el Dr. Anthony Fauci de los Institutos Nacionales de Salud, quien con frecuencia contradecía a Trump. Pero a finales del verano Trump también había marginado a Birx.

Kayleigh McEnany, secretaria de prensa de la Casa Blanca, en un tuit el martes por la noche, dijo que Trump «tiene un gran respeto por el Dr. Birx y le gusta mucho».

«Le deseamos lo mejor!» McEnany añadido.

Birx había expresado su deseo de mantener una posición significativa en el grupo de trabajo de coronavirus de la Casa Blanca cuando Biden es inaugurado el próximo mes, según una persona familiarizada con las deliberaciones de personal del equipo de Biden y un funcionario del grupo de trabajo de coronavirus de la administración Trump. Tampoco se autorizó a discutir públicamente las deliberaciones internas y ambos hablaron a condición del anonimato.