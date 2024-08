Debby podría resultar tan peligrosa como un gran huracán

La tormenta tropical Debby tocó tierra en Florida el lunes como un huracán de categoría 1 y rápidamente se degradó, pero aún representa una amenaza grave mientras avanza hacia Georgia y Carolina del Sur.

Las tormentas tropicales pueden ser más letales que algunos de los huracanes más fuertes. En el caso de Debby, se esperaba que la tormenta se desacelerara y arrojara hasta 30 pulgadas (76 centímetros) de lluvia durante varios días a lo largo de la costa de Georgia y Carolina del Sur. Los vientos no serán el mayor peligro, lo que hace que la categoría de la tormenta sea mucho menos importante que el potencial de inundaciones catastróficas.

La escala Saffir-Simpson mide únicamente la fuerza de los vientos de un huracán, desde la categoría 1 hasta la categoría 5, la más fuerte. La circunferencia de una tormenta, la velocidad a la que se desplaza, la cantidad de lluvia que produce, las marejadas ciclónicas y las mareas altas son otros factores que también importan.

La geografía juega un papel

El lugar donde golpea una tormenta y su trayectoria tierra adentro también son importantes. La geografía, la población, la calidad de la infraestructura y la antigüedad de las viviendas y los negocios de una zona también pueden influir en el daño que puede ocasionar una tormenta. Además, es importante recordar que los tornados pueden formarse independientemente del tamaño de la tormenta.

Fue una suerte que Debby aterrizara en la región donde la península principal de Florida se une al Panhandle en el norte, una de las zonas menos pobladas del estado, pero ciudades importantes como Savannah, Georgia, y Charleston, Carolina del Sur, deben tomar la tormenta muy en serio.

Aunque el centro histórico de Savannah se encuentra en un acantilado cómodamente sobre el río Savannah, la zona circundante, incluida la isla Tybee, contiene pantanos de baja altitud. Charleston y las áreas circundantes son muy susceptibles a las inundaciones, especialmente si la tormenta empuja el agua hacia el interior e impide que la gran cantidad de arroyos y pantanos drenen las fuertes lluvias hacia el Atlántico.

Las tormentas más débiles aún pueden ser peligrosas

Como ejemplo de una tormenta más débil que causó grandes problemas, observemos el huracán Beryl, que azotó Texas el mes pasado como una tormenta de categoría 1, pero aun así dejó sin electricidad a 2,7 millones de clientes. La tormenta fue culpada de al menos 36 muertes en Texas, incluidas personas que murieron en sus hogares por el calor sofocante después de que en muchas áreas el suministro eléctrico se interrumpiera durante días.

La tormenta tropical Fay de 2008 puede ser una buena comparación con Debby. Fay ni siquiera se registró en la escala de tormentas peligrosas antes de tocar tierra en cuatro ocasiones distintas en Florida. En este caso, no fue la fuerza de Fay, sino su velocidad (o falta de ella) lo que resultó ser clave. La apática tormenta se estacionó sobre el estado durante días, arrojando hasta 25 pulgadas (64 centímetros) de lluvia en algunos lugares. Las inundaciones mataron cultivos y destruyeron casas. Las carreteras estaban tan inundadas que los caimanes nadaban junto a los socorristas mientras rescataban a las personas atrapadas en sus casas.

Al monitorear las tormentas, «no se concentre en la categoría», aconseja Craig Fugate, ex director de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, quien también fue director de manejo de emergencias en Florida durante algunas de las peores tormentas del estado.

Piense a nivel local: no confíe únicamente en el pronóstico nacional

Fugate también aconseja a los residentes que busquen información meteorológica local en lugar de confiar demasiado en los avisos del Centro Nacional de Huracanes y los canales nacionales de noticias y meteorología.

“Todo el mundo se centra en el Centro de Huracanes”, dijo. “Ellos son responsables de la intensidad y la trayectoria de las tormentas. No necesariamente van a tener todos los impactos locales”.

Fugate dice que un mejor lugar para visitar es la página de inicio del Servicio Meteorológico Nacional , donde puedes escribir un código postal y ver qué está sucediendo en tu área.

“La oficina del Servicio Meteorológico Nacional (regional) está tomando toda esa información y la está localizando para poder decirte qué tipo de viento puedes esperar, qué tipo de inundación puedes esperar”, dijo Fugate. “¿Estás en una zona de marejadas ciclónicas? ¿Cuándo son las mareas altas?”

Confiar en los mapas de zonas de inundación de FEMA para determinar el impacto potencial de una tormenta es tan desaconsejado como depender únicamente de la escala Saffir-Simpson, advierte Fugate.

“La gente piensa: ‘Bueno, es un mapa de inundaciones. Si no vivo en la zona, no me inundo’. ¡No! Es un mapa de tarifas de seguros. No estar en esa zona de riesgo especial no significa que no te inundes, solo significa que el seguro es más barato”, dijo.