Culpan a padres tras 10 homicidios que cometió su hijo!

Los padres de un ex estudiante de secundaria de Texas acusado de matar a 10 personas durante un tiroteo en 2018 en su campus son responsables de lo sucedido porque no ayudaron a su hijo en medio de una crisis de salud mental ni limitaron su acceso a las armas de la familia, dijo a los jurados el miércoles un abogado que representa a las familias de las víctimas.

“Este tiroteo fue premeditado, era predecible y se podía prevenir”, dijo el abogado Clint McGuire durante las declaraciones de apertura en el juicio civil de una demanda que busca responsabilizar económicamente a Dimitrios Pagourtzis y a sus padres, Antonios Pagourtzis y Rose Marie Kosmetatos, por el tiroteo en la escuela secundaria Santa Fe en mayo de 2018.

Lori Laird, abogada de los padres de Pagourtzis, dijo a los jurados que la pareja está desconsolada por el tiroteo, pero que la enfermedad mental de su hijo es en última instancia la culpable de lo sucedido.

“Si hubiera habido señales y síntomas, les garantizo que esta madre… habría hecho algo inmediatamente al respecto”, dijo Laird.

La demanda fue presentada por familiares de siete de los muertos y cuatro de las 13 personas heridas en el ataque.

Pagourtzis fue acusado de homicidio punible con la pena capital por el tiroteo. Era un estudiante de 17 años cuando, según las autoridades, mató a ocho estudiantes y dos profesores en la escuela, ubicada a unos 55 kilómetros (35 millas) al sureste de Houston.

El caso penal contra el joven de 23 años sigue en suspenso después de que se lo declarara incompetente para ser juzgado. Está recluido en el Hospital Estatal del Norte de Texas en Vernon desde diciembre de 2019.

McGuire dijo a los jurados que Antonios Pagourtzis y Kosmetatos sabían que su hijo sufría de depresión, comenzó a sacar malas notas y a aislarse, comenzó a sacar armas de su armario de armas y caja fuerte, comenzó a hacer publicaciones perturbadoras en Facebook y comenzó a pedir municiones en línea y otros artículos como un cuchillo con un símbolo nazi y una camiseta que decía «Nacido para matar».

“A pesar de que él estaba tratando de darles señales, si no sabían que estaba deprimido como afirman, es porque fallaron en su trabajo como padres”, dijo McGuire, quien representa a las familias de cinco estudiantes que murieron y otros dos que resultaron heridos. Kosmetatos, quien se sentó en la mesa de la defensa con su esposo, lloró mientras McGuire hablaba con los jurados.

Laird dijo a los jurados que Kosmetatos y su marido eran buenos padres que trabajaban duro y trataban de hacer lo mejor para sus hijos. Dijo que Pagourtzis era un adolescente típico que no estaba motivado y no quería hacer sus tareas escolares, pero insistió en que no había señales de alerta, como problemas disciplinarios o de drogas. También dijo que sus padres no sabían que faltaba alguna de sus armas o que él había escondido sus compras en línea de municiones y otras armas.

“Lo que debe quedar claro para todos es que Dimitrios sufría en silencio. Nadie lo vio”, afirmó Laird.

Laird sugirió que parte de la culpa también recae en Lucky Gunner, un minorista en línea con sede en Tennessee que vendió a Dimitrios Pagourtzis más de 100 municiones sin verificar que tenía la edad suficiente para comprarlas. También culpó a la escuela por no alertar a los padres de Pagourtzis sobre las búsquedas en línea que había hecho en una computadora del campus relacionadas con tiroteos en la escuela, suicidios y armas.

Lucky Gunner era undefendant in the lawsuit until last year, when it reached a settlement with the families.

Roberto Torres, quien representa a Dimitrios Pagourtzis en la demanda, dijo a los jurados que si bien su cliente planeó el tiroteo, nunca tuvo control de sus acciones debido a su grave enfermedad mental.

Las familias exigen al menos un millón de dólares en daños, pero el jurado podría conceder una cantidad mayor.

Después de que terminó el juicio por ese día, los familiares de los muertos y heridos en el tiroteo dijeron que la demanda no era sobre dinero sino sobre personas que debían rendir cuentas por acciones que permitieron el tiroteo.

Rosie Yanas-Stone, cuyo hijo de 17 años, Christopher Stone, fue asesinado, dijo que estaba molesta por lo que escuchó como excusas de los padres de Dimitrios Pagourtzis.

“Estoy harta de cada tiroteo en una escuela, siempre se trata de ‘pensamientos y oraciones’ y eso ya no funciona”, dijo Yanas-Stone. “Mientras tengamos gente como estos padres y todos los demás diciendo, ‘No es mi culpa, no es mi culpa’. Entonces, ¿de quién es la culpa?”

El juicio podría durar hasta tres semanas.

Se han presentado demandas similares tras otros tiroteos masivos.

En 2022, un jurado otorgó más de 200 millones de dólares a la madre de una de las cuatro personas asesinadas en un tiroteo en un Waffle House en Nashville, Tennessee. La demanda se había presentado contra el tirador y su padre, quien fue acusado de devolverle un rifle a su hijo antes del tiroteo a pesar de los problemas de salud mental del niño.

En abril, Jennifer y James Crumbley fueron sentenciados a al menos 10 años de prisión por un juez de Michigan después de convertirse en los primeros padres condenados por un tiroteo masivo en una escuela de Estados Unidos.