Culpable hombre que mató a 3 chicos por una broma

Un hombre en California acusado de matar a tres adolescentes al chocar intencionalmente su auto contra el de ellos después que le tocaron el timbre de la puerta para hacerle una broma ha sido declarado culpable de homicidio.

Anurag Chandra fue declarado culpable de tres homicidios agravados y tres intentos de homicidio el viernes en una corte del condado Riverside.

“El asesinato de estos jóvenes fue una tragedia horrenda e irracional para nuestra comunidad. Agradezco al jurado por su veredicto. Este es un paso importante hacia la justicia”, dijo el fiscal Mike Hestrin en un comunicado.

El abogado de Chandra, David Wohl, no respondió a un pedido de declaraciones.

Las víctimas, de 16 años, estaban entre los seis adolescentes en un Toyota Prius el 19 de enero de 2020, cuando Chandra los chocó intencionalmente y huyó, dijeron los fiscales.

El conductor del Prius perdió el control y el auto se estrelló contra un árbol en el valle de Temescal, 97 kilómetros (60 millas) al sureste de Los Ángeles.

Los amigos habían desafiado a un chico a que se arrojara a una piscina durante la noche o tocara un timbre y saliera corriendo.

Chandra, quien no conocía a los chicos, declaró en el juicio que uno de ellos tocó el timbre de su puerta y le mostró el trasero antes de salir corriendo, según el diario The Riverside Press-Enterprise. Chandra dijo que lo siguió porque temía por la seguridad de su familia y quería expresar su furia. Dijo que la broma lo había dejado “extremadamente furioso”.

Chandra también declaró que bebió 12 cervezas en las horas anteriores a los hechos, informó el diario. Dijo que no chocó intencionalmente contra el Prius y que no se detuvo después porque no se dio cuenta que había heridos, aunque reconoció luego que conducía a 159 km/h (99 mph) en el momento del impacto.

En el choque murieron Daniel Hawkins, Drake Ruiz y Jacob Ivascu, según el forense del condado Riverside.

Sergio Campusano, de 18 años, conducía el Prius en ese momento. Él y Joshua Hawkins y Joshua Ivascu, ambos de 13 años, sobrevivieron al choque. Declararon en el juicio y estaban presentes cuando se leyó el veredicto.