Crea pánico al llamar al 911 a ciertos residentes

Un estudiante universitario preocupado preguntó a la policía si habían visto a su hermano de fraternidad temprano un sábado por la mañana después de que envió al joven de 20 años a casa en un Uber desde un bar deportivo. No había sabido nada de su amigo en las horas posteriores, pero el conductor del viaje compartido le había hecho saber que el joven se había desmayado en el porche delantero. La persona que llamó no dijo exactamente dónde ni cuándo sucedió eso; solo sabía que los compañeros de cuarto de su amigo no lo habían visto.

Unos 75 minutos antes, una mujer presa del pánico había contado a los operadores sobre un intruso al que su novio había disparado después de golpear la puerta principal y romper un panel de vidrio en su casa cerca del campus de la Universidad de Carolina del Sur en Columbia.

Las dos personas que llamaban describían a la misma persona.

El audio del 911 publicado recientemente, obtenido por The Associated Press a través de la Ley de Libertad de Información, refleja la confusión que siguió a la muerte a tiros de Nicholas Donofrio el 26 de agosto de 2023. Los clips revelan el miedo de los residentes que vivían en la casa que, según las autoridades, Donofrio lo confundió con su propia casa y la alarma de los compañeros del colegio que no habían podido localizar a Donofrio.

«No tengo idea de dónde está y todos estamos increíblemente preocupados», dijo el amigo de la universidad a la policía poco después de las 3:00 am. Dijo que había visto a Donofrio por última vez en The Loose Cockaboose, un bar cerca del estadio de fútbol de la USC.

«No sé qué les estoy pidiendo que hagan».

Varias voces se apresuraron a recordar la ropa del nativo de Connecticut esa noche. Finalmente determinaron que Donofrio había sido visto por última vez vistiendo una camisa rosa brillante y pantalones cortos deportivos multicolores.

Los fiscales nunca acusaron al hombre que disparó el arma. Una investigación del Departamento de Policía de Columbia encontró que las acciones del tirador estaban cubiertas por la llamada ley «Stand Your Ground» de Carolina del Sur, que permite el uso de fuerza letal contra cualquier persona que «ingrese ilegal y por la fuerza» a su vivienda.

Se escuchó un fuerte golpe en el fondo de la llamada de la residente poco después de que ella les dijera en voz baja a los funcionarios que «alguien está tratando de entrar a nuestra casa». Inmediatamente después de que la mujer contara que alguien había roto la ventana, informó que su novio había disparado a través de la puerta.

“Por favor, llegue aquí rápido”, dijo. «Dice que cree que lo golpeó».

«Deberíamos quedarnos adentro hasta que llegue la policía, ¿verdad?» dijo entre respiraciones pesadas y llantos.

El funcionario preguntó si podía “asomarse” y ver a alguien tirado en el porche. Ella respondió que el vidrio esmerilado de la puerta principal obstruía su vista y que la cámara de su porche no proporcionaba un buen ángulo. Su novio finalmente confirmó que había un hombre en el suelo.

La policía llegó menos de cinco minutos después de que ella hiciera la llamada.

El tiroteo golpeó a la comunidad de la USC justo cuando comenzaban las clases de otoño. La fraternidad y la familia de Donofrio recaudaron más de $140,000 a través de una página de GoFundMe en un esfuerzo por establecer becas tanto en la USC como en su escuela secundaria de Connecticut.