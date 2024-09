Condenados cuatro activistas de los derechos de los afroestadounidenses por vínculos con Rusia

Cuatro activistas de los derechos de los afroestadounidenses fueron condenados este jueves por cargos federales de conspiración para actuar como agentes rusos no registrados, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Omali Yeshitela, de 82 años, Penny Hess, de 78, Jesse Nevel, de 34, y Augustus Romain Jr, de 38, se enfrentan a penas máximas de cinco años de prisión, informó el Departamento en un comunicado. Aún no se ha fijado fecha para su sentencia.

Un jurado de Tampa (Florida) los declaró no culpables del cargo más grave de actuar como agentes de un gobierno extranjero.

Yeshitela es el fundador del Partido Socialista del Pueblo Africano (APSP, por sus siglas en inglés) y del Movimiento Uhuru. Hess y Nevel son aliados blancos de estos grupos. Romain es el líder de una rama con sede en Georgia conocida como Black Hammer.

Según la Fiscalía, entre 2015 y 2022 los cuatro llevaron a cabo acciones en Estados Unidos en nombre del gobierno ruso y recibieron dinero y apoyo de Aleksandr Ionov, presidente del grupo Movimiento Antiglobalización de Rusia, con sede en Moscú.

Ionov utilizó el APSP, el Movimiento Uhuru y Black Hammer para promover puntos de vista rusos sobre política, la guerra de Ucrania y otras cuestiones, afirmó la acusación.

«Los esfuerzos de influencia de Ionov fueron dirigidos y supervisados» por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), la agencia de inteligencia del país, dijo el Departamento de Justicia.

Ionov y dos presuntos agentes del FSB -Aleksey Borisovich Sukhodolov y Yegor Sergeyevich Popov- también han sido acusados en Estados Unidos en relación con el caso, pero no están detenidos.

Según el Departamento de Justicia, los estadounidenses inculpados sabían que Ionov trabajaba para el gobierno ruso.

Entre las acciones citadas por los fiscales está la redacción por parte del APSP en 2015 de una denuncia ante Naciones Unidas que acusaba a Estados Unidos de cometer genocidio contra la población africana.

Ionov también intentó influir en las elecciones a la alcaldía de St Petersburg (Florida) de 2017, a las que Nevel se presentó sin éxito, según la acusación.

Leonard Goodman, abogado de Hess, dijo al Tampa Bay Times que los cuatro fueron procesados para censurar sus opiniones prorrusas.

«Este caso siempre ha sido sobre la libertad de expresión», dijo el letrado.