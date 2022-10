Computadoras y mucho más para los residentes vulnerables

El ejecutivo del condado de Montgomery, Marc Elrich, anunció ayer que Montgomery Connects, el programa de equidad digital del condado, recibió más de $22.6 millones en subvenciones federales y estatales para ampliar el acceso a computadoras, servicio de banda ancha y descuentos en servicios, y capacitación tecnológica para residentes de bajos ingresos y personas mayores. .

Montgomery Connects está utilizando la mayor parte de los fondos de la subvención para proporcionar 50,000 computadoras en préstamo a los residentes del condado de bajos ingresos. Entre los beneficiarios, el 84 por ciento vive en hogares que ganan menos de $50,000 por año.

Los eventos de distribución de computadoras también brindan asistencia en persona para ayudar a las familias elegibles a obtener servicio gratuito de Internet en el hogar o móvil para que puedan usar mejor las computadoras.

“Todos merecen ser parte del mundo digital, es una necesidad”, dijo el ejecutivo del condado Elrich. “El condado de Montgomery se centró en la equidad digital antes de la pandemia y es fundamental para nuestros esfuerzos de recuperación económica y educativa. Agradezco a las entidades federales, estatales y del sector privado por estas inversiones y estoy orgulloso de lo que Montgomery Connects está haciendo para brindar los fondos necesarios para expandir los programas de equidad digital para nuestros residentes más necesitados”.

Montgomery Connects se ha asociado con más de 35 instalaciones, organizaciones y partes interesadas clave de la comunidad del condado para organizar 80 eventos de distribución hasta el momento en todo el condado.

“Un gran agradecimiento a nuestros socios comunitarios por hacer de este programa un gran éxito: WorkSource Montgomery, Upcounty Hub, Oak Street Chapel Hub, Manna Food, Nonprofit Montgomery, Cross Community, Montgomery Coalition for Adult English Literacy y la biblioteca y recreación del condado departamentos”, dijo el presidente del consejo del condado, Gabe Albornoz. “Con su ayuda, creamos oportunidades de aprendizaje y trabajo para algunos de nuestros residentes más vulnerables”.

A mitad del programa, se han distribuido 25,000 computadoras Chromebook financiadas con subvenciones. Los eventos de distribución continuarán hasta diciembre.

Los residentes elegibles deben programar una cita en www.montgomerycountymd.gov/computer para recibir una computadora. Las nuevas citas se publican todos los domingos a las 2 p.m.

Los próximos eventos de distribución incluirán:

Martes, 11 de octubre. 6:30-9:30 p. m. Centro Comunitario Plum Gar, 19561 Scenery Dr., Germantown.

Miércoles 12 de octubre. 11 a. m. a 3 p. m. Wheaton American Job Center, 11510 Georgia Ave., Silver Spring.

Viernes, 14 de octubre. 1-5 p.m. Centro para personas mayores de White Oak, 1700 April Ln., Silver Spring,

Sábado 15 de octubre. 10 a. m. a 2 p. m. Centro Gilchrist, 11002 Veirs Mill Rd., Silver Spring.

“Las barreras para acceder a la tecnología también son barreras para las oportunidades socioeconómicas, la educación, la salud y la calidad de vida en general”, dijo la concejal Nancy Navarro, quien preside el Comité de Política Fiscal y Operaciones Gubernamentales que supervisa el programa Montgomery Connects. “Aplaudo las asociaciones comunitarias de Montgomery Connects que están contribuyendo a nuestro éxito para ayudar a cerrar la brecha digital. Es esencial que animemos a los miembros de la comunidad que se han quedado atrás para que nos ayuden a lograr los objetivos de equidad racial y justicia social de nuestro condado”.

“Sabemos que las computadoras, la capacitación y el servicio de banda ancha en el hogar son la base para permitir que todos tengan acceso a la tecnología e Internet para el trabajo y la escuela, y para la vida cotidiana”, dijo Gail M. Roper, directora de información del condado y directora de TEBS.

Aspectos destacados del programa Montgomery Connects:

25,000 de las 50,000 computadoras Chromebook prestadas se han distribuido en todo el condado a residentes del condado de bajos ingresos y de la tercera edad.

Se llevan a cabo de tres a cuatro eventos por semana con asistencia disponible en inglés, español y amárico. Los eventos de distribución continuarán hasta diciembre de 2022.

Los datos del censo de EE. UU. informan que uno de cada tres residentes negros y latinos en la mitad del condado no tiene una computadora en casa.

El 84 por ciento de los usuarios de computadoras viven en hogares que ganan menos de $50,000 por año.

De los hogares que reciben computadoras, el 71 por ciento se suscribe a banda ancha y es elegible para subsidios de banda ancha, pero aún no está inscrito en programas de subsidios de banda ancha.

La información sobre la elegibilidad para el programa y cómo hacer una cita está disponible en www.montgomerycountymd.gov/computer.

La información proporcionada en los eventos de distribución incluye asistencia de inscripción en inglés y español para:

El Programa de Conectividad Asequible (ACP, por sus siglas en inglés) federal y estatal que ofrece descuentos mensuales de banda ancha de $45 a familias elegibles inscritas en programas de beneficios.

Servicio de banda ancha residencial gratis de 100 Mbps y banda ancha móvil gratis disponible con el descuento ACP de Comcast, Verizon, Astound, T-Mobile, AT&T, Verizon y otros.

Montgomery Connects ha brindado asistencia de inscripción en persona para ayudar a más de 400 familias del condado de Montgomery a inscribirse en ACP, ahorrando un total de $231,000 al año para estas familias.

Más de 13,000 familias del condado se han inscrito en ACP. Sin embargo, aproximadamente 20,000 familias elegibles adicionales aún no se han inscrito en ACP.

La información sobre elegibilidad y cómo obtener ayuda para inscribirse en ACP está disponible en www.montgomerycountymd.gov/ACP.

La información sobre otros programas de capacitación y banda ancha de Montgomery Connects, incluida la capacitación en tecnología Senior Planet Montgomery para adultos mayores y el servicio de banda ancha residencial MoCoNet de 100 Mbps en desarrollos de viviendas asequibles, está disponible en www.montgomerycountymd.gov.montgomeryconnects o enviando un correo electrónico a [email protected]

Montgomery Connects ha recibido las siguientes subvenciones:

$15,975,170 del Fondo de Conectividad de Emergencia (ECF, por sus siglas en inglés) de la Comisión Federal de Comunicaciones, en asociación con las Bibliotecas Públicas del Condado de Montgomery, para comprar 40,000 Chromebooks para los residentes que no tendrían acceso a una computadora para la educación

$4,009,755 a través de 21 subvenciones de Maryland Emergency Education Relief (MEER) para comprar 10,000 Chromebooks para estudiantes K-12 para aprendizaje híbrido

$1,345,376 a través de ocho subvenciones de Maryland Emergency Education Relief (MEER) para comprar 1,000 computadoras portátiles para departamentos, organizaciones comunitarias y socios de Linkages to Learning que trabajan con estudiantes K-12 de bajos ingresos y desatendidos

$961,000 a través de cuatro Subvenciones de Comunidades Conectadas de Maryland (MD-GAPS) para expandir MoCoNet, el servicio de banda ancha residencial de 100 Mbps del Condado y el programa de participación digital Montgomery Connects. El programa ayuda a los residentes que viven en desarrollos de viviendas asequibles en asociación con la Comisión de Oportunidades de Vivienda y la Asociación de Vivienda de Montgomery.

$ 175,000 a través de una subvención de Truist Bank Expanding Potential in Communities (EPIC) para brindar servicio de banda ancha y capacitación a personas mayores atendidas por MoCoNet y que viven en desarrollos de viviendas asequibles de la Comisión de Oportunidades de Vivienda y APAH

$ 155,000 de los fondos de la Ley de Estadounidenses Mayores del Plan de Rescate Estadounidense de Salud y Servicios Humanos del Condado de Montgomery para ayudar a las personas mayores calificadas. Los fondos se utilizan para inscribir a las personas mayores en el Programa de Conectividad Asequible (ACP, por sus siglas en inglés) federal y de Maryland para recibir $ 45 por mes de descuento en los servicios de banda ancha en el hogar y para una capacitación galardonada a través del programa Senior Planet Montgomery operado por OATS Powered by AARP.