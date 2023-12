Colapsa edificio en Bronx

Los bomberos dijeron que no encontraron a nadie atrapado en un enorme montículo de escombros el lunes después de que una esquina de un edificio de apartamentos de siete pisos del Bronx colapsara, dejando los apartamentos expuestos como una pila de estantes y una tienda de conveniencia parcialmente enterrada bajo ladrillos y madera.

Los bomberos pasaron horas buscando en algunos puntos una pila de escombros de 3,6 metros (12 pies) de altura, informó el departamento de bomberos en las redes sociales el lunes por la noche. No se encontraron víctimas, pero dos personas sufrieron heridas leves mientras evacuaban el edificio dañado, dijo el departamento.

El propietario de la tienda de la planta baja dijo que las personas que estaban dentro salieron sanas y salvas, dijeron funcionarios de la ciudad.

Durante la búsqueda, los bomberos utilizaron baldes, herramientas eléctricas y equipo pesado mientras los funcionarios vigilaban atentamente las partes del edificio que permanecían en pie.

“Nuestro principal objetivo es llegar al fondo de esa pila”, dijo el jefe del Departamento de Bomberos, John Hodgens, en una conferencia de prensa anterior. «Estaremos aquí hasta que llegue al nivel de la calle, solo para asegurarnos de que si hay víctimas allí debajo, con suerte podremos llegar a ellas a tiempo».

Las autoridades estaban investigando la causa del colapso, que ocurrió en un edificio de 1927 cuya fachada estaba siendo reparada.

Un trabajador de una tienda de delicatessen cercana, Julián Rodríguez, dijo que estaba detrás del mostrador cuando escuchó a la gente gritar sobre el colapso de un edificio.

“Cuando salí, lo único que se podía ver eran los escombros y una nube de humo en la calle”, dijo Rodríguez, de 22 años. “Y se podía ver el interior de la estructura: las camas de las personas, sus puertas, armarios, luces, todo. Fue realmente aterrador”.

Una esquina del edificio estaba con las paredes arrancadas y los pisos hundidos, con un montón de escombros derramándose hacia la calle. En un apartamento, una cama estaba a unos metros del borde de un piso que ahora sobresalía en el aire; en otro, se veían obras de arte colgadas en la pared. En otro lugar, un sillón descansaba sobre un suelo que se inclinaba precariamente hacia abajo, como la parte superior de una caja con listones.

Una de las habitaciones derrumbadas parecía ser el dormitorio de un niño. Una diminuta chaqueta rosa colgaba de un gancho. En los armarios que aún se encontraban en el resto del suelo se veían cajas de juguetes y ropa.

Los bomberos iluminaron las ventanas de los apartamentos con luces brillantes desde escaleras altas y utilizaron al menos un dron para mirar dentro. Un perro de búsqueda recorrió la pila, que incluía metal retorcido y revuelto, aparentemente de andamios, y un perro robótico también se dirigió hacia los escombros.

Los bomberos retiraron los escombros en cubos y utilizaron sierras circulares para cortar los andamios derrumbados, y una excavadora removió los escombros.

«Estamos excavando un túnel en esa pila de escombros de la manera más segura posible», dijo Hodgens. “Los bomberos se encuentran ahora mismo en una posición peligrosa. No sabemos qué causó que esta esquina de este edificio se derrumbara. No sabemos si algo de eso va a bajar”.

Una inspección de 2020 encontró ladrillos agrietados y mortero suelto y dañado en la fachada del edificio, según muestran los registros del Departamento de Edificios. El comisionado Jimmy Oddo dijo el lunes que el trabajo había comenzado pero que no creía que hubiera trabajadores allí en el momento del colapso.

«Quiero ser claro: las condiciones inseguras de una fachada no son lo mismo que un edificio inseguro», dijo en la conferencia de prensa. Si bien la propiedad tenía siete violaciones no resueltas, no eran estructurales, dijo.

Oddo dijo que los funcionarios examinarían los dibujos relacionados con el área colapsada. Las imágenes fueron enviadas como parte de la obtención de permisos para el trabajo de fachada.

El teléfono sonó sin respuesta en un posible número del propietario del edificio.

Los videos de las cámaras de seguridad obtenidos por varias organizaciones de noticias mostraron a personas dispersándose por la acera mientras los escombros caían en una nube de polvo.

Un residente del sexto piso del edificio, Domingo Taveras Tejada, dijo que resultó levemente herido por el pánico de la fuga.

“Cuando escuché el derrumbe, salí corriendo y me caí por las escaleras. Cuando salí, vi el derrumbe”, dijo el hombre de 32 años.

Norma Arias, residente del edificio, le dijo al New York Times que acababa de regresar de comprar cilantro en la bodega cuando escuchó un fuerte estruendo en su apartamento del primer piso y escuchó a un vecino gritar: “Todos salgan. El edificio se está derrumbando”.

Los registros del Departamento de Edificios muestran que la estructura tiene casi 50 apartamentos. Los residentes fueron dirigidos a una escuela para obtener ayuda y la ciudad estacionó autobuses cerca del edificio como lugar para mantenerse abrigados.