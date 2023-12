Cinco personas sin hogar baleadas en Las Vegas

Cinco personas fueron baleadas el viernes, y al menos una de ellas resultó muerta en un «campamento para personas sin hogar» en Las Vegas, informaron las autoridades.

La policía respondió a un tiroteo en el lado este de la ciudad poco después de las 17H30 hora local (01H30 GMT del sábado), dijo el teniente Jason Johansson en una conferencia de prensa transmitida por el canal KSNV News 3 de Las Vegas.

Al menos una víctima murió en el hospital, señaló Johansson, pero los medios locales informaron más tarde que dos personas sin hogar murieron y tres resultaron heridas.

«Me gustaría poder decir que sé con certeza que fue un (incidente) aislado», dijo. «En este momento lo estoy tratando como ‘dudoso'».

El tiroteo se produce menos de una semana después de que tres personas sin hogar murieran en incidentes separados pero similares en Los Ángeles. La víctimas fueron asesinadas mientras dormían solas a la intemperie. La policía de Los Ángeles dijo que está persiguiendo a un solo sospechoso.

Cuando se le preguntó si el incidente de Las Vegas podría estar relacionado con el tiroteo de Los Ángeles, Johansson dijo que «esto es un poco diferente (…) así que no me inclino a decir que esté relacionado». «Si nuestra investigación nos lleva por ese camino entonces allí iremos, pero no estamos allí en este momento», dijo.

Los tiroteos masivos son muy comunes en Estados Unidos, donde hay más armas que habitantes y donde los intentos de frenar su propagación siempre encuentran una dura resistencia.

Estados Unidos ha registrado más de 500 tiroteos masivos este año, según Gun Violence Archive, una organización no gubernamental que define un tiroteo masivo como aquel en que cuatro o más personas son heridas o muertas.