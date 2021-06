Candidato de Irán dice que está dispuesto a reunirse potencialmente con Biden

AP

Un prominente candidato presidencial iraní dijo el miércoles que estaría dispuesto a reunirse con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, si gana las elecciones de su país la próxima semana, aunque «Estados Unidos necesita enviar señales mejores y más fuertes» a la República Islámica.

En declaraciones a The Associated Press, el exjefe del Banco Central iraní Abdolnasser Hemmati enfatizó que un regreso estadounidense al acuerdo nuclear de Irán era clave para cualquier posible relación en medio de las tensiones más amplias en el Medio Oriente.

«Creo que aún no hemos visto nada serio del lado del sr. Biden», dijo Hemmati. «Primero tienen que volver al (acuerdo nuclear) del que se retiraron. Si vemos el proceso y se construye más confianza, entonces podemos hablar de eso».

Hemmati, de 64 años, es uno de los siete candidatos aprobados por las autoridades iraníes para postularse a la presidencia en las elecciones del 18 de junio en la República Islámica. Las encuestas y los analistas sugieren que está rezagado en la carrera por detrás del jefe judicial de línea dura y favorito Ebrahim Raisi, que se cree que es uno de los favoritos del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei.

Si bien Jamenei tiene la última palabra en todos los asuntos de Estado, quienquiera que sea presidente puede afectar los asuntos internos y establecer el tono para el enfoque más amplio de Irán con el mundo. El presidente saliente Hassan Rouhani, un clérigo relativamente moderado dentro de la teocracia de Irán, ayudó a su nación a alcanzar su histórico acuerdo nuclear de 2015 con las potencias mundiales.

Sin embargo, Rouhani ha luchado con las consecuencias de la decisión del entonces presidente Donald Trump de retirar unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo en 2018. Eso ha visto sanciones aplastantes dirigidas a Irán y Teherán más tarde abandonó todos los límites de su programa nuclear. Ahora enriquece pequeñas cantidades de uranio al 60% de pureza, un máximo histórico, aunque todavía por debajo de los niveles de grado de armas del 90%.

Si bien Hemmati se ha esforzado por distanciarse de Rouhani debido a la impopularidad del clérigo por el colapso del acuerdo nuclear, es visto ampliamente como el candidato que llevaría a cabo políticas igualmente moderadas dentro de la teocracia.

Hablando con periodistas de AP en su oficina de Teherán, Hemmati dijo repetidamente que la señal que los iraníes esperaban ver de Estados Unidos era el regreso de Washington al acuerdo nuclear. Una visita con Biden también dependería de que esté «dentro del marco de las políticas generales del sistema gobernante», dijo.

«Los estadounidenses han enviado señales positivas, pero esas señales no han sido lo suficientemente fuertes», dijo. «Si hay señales más fuertes, afectará lo optimistas o pesimistas que somos».

Cuando se le preguntó sobre si Irán estaría dispuesto a aceptar más restricciones, como en su programa de misiles balísticos para obtener alivio de las sanciones, Hemmati dijo que Teherán rechazaría tal oferta.

“Iran’s nuclear commitments must be inside the framework of the (deal),” he said. “If they are not, neither the (supreme) leader nor the president will accept that.”

The White House declined to comment on Hemmati’s remarks to the AP.

Estados Unidos tenía una estrecha relación con el sha iraní Mohammad Reza Pahlavi, recibiendo al monarca para visitas con presidentes desde Harry S. Truman hasta Jimmy Carter. Después de que la Revolución Islámica de 1979 derrocara al gobierno del sha, las relaciones se tensaron y luego rompieron con la crisis de rehenes de la Embajada de Estados Unidos en Teherán.

En el tiempo transcurrido desde entonces, los líderes iraníes se han esforzado por evitar a los estadounidenses, incluso utilizando diferentes pasillos en las Naciones Unidas para no chocar entre sí. Esa relación se calentó ligeramente durante las negociaciones para el acuerdo nuclear. Rouhani tuvo una conversación telefónica con el entonces presidente Barack Obama en 2013. Sin embargo, no se ha producido una reunión cara a cara.

Como el ex jefe del Banco Central, Hemmati, ha hecho de la economía una piedra angular de su campaña. Durante dos debates presidenciales televisados, ha mencionado repetidamente los desafíos que enfrentan los iraníes, que han visto evaporarse sus ahorros de toda la vida debido a la rápida devaluación de la moneda rial del país. La inflación se mantiene en los dos dígitos, mientras que los buenos empleos siguen siendo escasos.

Si las conversaciones en Viena sobre el acuerdo nuclear fracasan, Hemmati dijo que lo lograría como presidente.

«Logramos neutralizar las sanciones y dirigir la economía en los últimos tres años de sanciones difíciles», dijo. «Definitivamente también tengo planes para ese (escenario), pero trataremos de ayudar a que el acuerdo alcance resultados positivos, si Dios quiere».

No dio más detalles sobre esos planes. Las sanciones también han cerrado la capacidad de Irán para vender abiertamente crudo en el mercado mundial, lo que se ha convirtiendo en una industria vital para los presupuestos gubernamentales.

También ha mencionado repetidamente tanto la censura en Internet, como las mujeres iraníes que reciben mensajes de texto amenazantes de las autoridades por no seguir estrictamente la ley obligatoria de cobertura de la cabeza o hijab del país. Esa es una manera de criticar a Raisi mientras el poder judicial maneja delitos relacionados con el hiyab.

Hemmati mantuvo sus críticas a los mensajes de texto, diciendo que ponía a las mujeres bajo «estrés social y mental».

«Creo que nuestra gente es musulmana», dijo Hemmati. «Las personas tienen creencias y pueden observarlo mejor por sí mismas».

Sigue sin estar claro cómo se celebrarán las elecciones, en particular en lo que se debe a la cuestión de la participación.

La Agencia de Encuestas Estudiantiles iraníes, vinculada al estado, ha proyectado una participación del 38% de los 59 millones de votantes elegibles del país, lo que sería un mínimo histórico en medio de la falta de entusiasmo de los votantes y la pandemia de coronavirus. Los funcionarios han estado tratando de aumentar el interés en las elecciones, ya que ven la participación como una señal de confianza en la teocracia desde 1979.

Dentro de Irán, los candidatos existen en un espectro político que incluye ampliamente a los de línea dura que quieren expandir el programa nuclear de Irán y enfrentarse al mundo, a los moderados que se aferran al status quo y a los reformistas que quieren cambiar la teocracia desde dentro.

Cuando se le preguntó sobre sus posibilidades, Hemmati ofreció una evaluación optimista a pesar de que las encuestas sugerían que Raisi tenía la ventaja en una carrera que incluye a cinco reformistas de línea dura, un reformista poco conocido y él mismo.

«Contra esas cinco personas que pertenecen al mismo frente político, no las cuento como rivales», dijo Hemmati. «Mi rival es la ruptura del pueblo con las urnas».