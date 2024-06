Campeón por comer hot dogs es excluido de concurso tras promover marca de carne vegetal

El estadounidense Joey Chesnut, campeón por comerse decenas de hot dogs en pocos minutos, no podrá participar este año de la competencia en Nueva York porque ha promocionado una marca rival de carne vegetal, anunciaron los organizadores de este tradicional concurso.

«Estamos devastados tras saber que Joey Chesnut eligió representar a una marca rival que vende hot dogs a base de vegetales, en lugar de competir en el famoso concurso de comer hot dogs de Nathan’s» el 4 de julio, lamentó en un comunicado en X la Major League Eating (MLE), liga que supervisa los concursos de comida en todo el mundo.

La célebre competencia es organizada desde 1916 cada 4 de julio, día de la fiesta nacional de Estados Unidos, y reúne a cerca de 35.000 aficionados en la zona de Coney Island, al sur de Brooklyn.

Californiano de 1,85 m de altura y 104 kg de peso, Chestnut ganó la competencia 16 veces y ostenta el récord de victorias.

En 2021 se comió 76 perros calientes en 10 minutos, batiendo su propio récord del año anterior.

Pero los organizadores se rehúsan a que los participantes representen marcas que no sean la del propio concurso, Nathan’s.

«Parece que para Joey y sus representantes, una marca alternativa de hot dogs es más importante que nuestra relación de larga data», deploró la MLE al denunciar un acuerdo entre el campeón y una marca de alimentos sustitutos de la carne, hechos a base de vegetales, Impossible Foods.

«Joey Chestnut es un héroe estadounidense. Nada nos encantaría más que tenerlo» en el concurso este año, añadió la MLE.

Chestnut dijo en su cuenta de Instagram que está «destrozado» por la noticia de que le prohíben participar del concurso «después de 19 años» y aclaró: «No tengo un contrato con MLE o con Nathan’s».

Cada año, los cinco mayores comilones se reparten 40.000 dólares y el primero se lleva a casa el «cinturón mostaza», con 10.000 dólares más.

De acuerdo con la MLE, Chestnut también ostenta récords por comer otros alimentos, como 182 alitas de pollo en 30 minutos o 30 sándwiches griegos en la misma cantidad de tiempo.

La MLE ya excluyó a otro competidor y rival de Chestnut en 2010, el japonés Takeru Kobayashi, que no pudo presentarse tras un desacuerdo en torno a la exclusividad de un contrato.