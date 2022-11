California permite a las víctimas de agresiones sexuales rastrear kits de violación

Los retrasos en la prueba de pruebas de agresiones sexuales han sido una oportunidad perdida para los investigadores y una fuente de frustración para las víctimas durante años, lo que llevó a las autoridades de California a anunciar el martes que han creado una forma para que los sobrevivientes sigan el progreso. de vincular sus kits de violación con pruebas de ADN.

California también es el primer estado en contratar a una coordinadora de divulgación de evidencia de agresión sexual, Sarai Crain, quien trabajará con investigadores, instalaciones médicas y otros para ayudar a rastrear y procesar evidencia de agresión sexual.

El nuevo sistema de seguimiento en línea fue requerido por una ley aprobada por los legisladores estatales el año pasado. Sigue una ley de California de 2017 que requiere que las agencias de aplicación de la ley presenten la evidencia para su análisis dentro de los 20 días y requiere que los laboratorios criminalísticos analicen la evidencia dentro de los 120 días o proporcionen los motivos de cualquier retraso.

El objetivo es poner fin a la acumulación de kits de violación por parte de las agencias locales, asegurarse de que se analicen rápidamente una vez que se envían y mantener a los sobrevivientes mejor informados, dijo el fiscal general de California, Rob Bonta.

De los casi 6400 kits recolectados en 2020, el 90 % fueron analizados en mayo de 2021, según un informe anual de la oficina del fiscal general. El resto se encontraba en diversas etapas de procesamiento. Alrededor de la mitad de las pruebas encontraron ADN que se comparó con otro ADN en la base de datos del FBI, y casi 800 resultaron en «aciertos» o coincidencias con los delincuentes en la base de datos.

Otros casi 200 kits no se enviaron para la prueba por razones que incluyen que el sospechoso ya era conocido o que la víctima no buscaba procesar. El informe anual del año pasado aún no está completo.

La evidencia se recopila durante los exámenes médicos posteriores a las agresiones sexuales y se puede usar para vincular la agresión con un sospechoso en las bases de datos de ADN existentes o desarrollar un perfil de ADN que se pueda usar en el futuro.

El nuevo sistema en línea brinda información a los sobrevivientes sobre el estado de la evidencia de agresión sexual recopilada desde el 1 de enero de 2018. Las víctimas pueden rastrear si una agencia de aplicación de la ley recibió sus kits, si se enviaron a un laboratorio para su análisis, si se recibieron. por un laboratorio, se están sometiendo a un análisis de ADN o se les ha realizado el análisis de ADN.

California se encuentra entre los 30 estados y Washington, DC, que se han comprometido a establecer un sistema de seguimiento, según el sitio web End the Backlog, administrado por la fundación sin fines de lucro Joyful Heart Foundation, fundada por la productora, directora, actriz y defensora Mariska Hargitay.

Sin embargo, “eso no aborda los kits más antiguos que en algunos lugares todavía están en los estantes”, dijo Ilse Knecht, directora de políticas y defensa del grupo.

Una auditoría de 2020 que analizó principalmente los kits recolectados antes de 2018 encontró casi 14,000 kits no probados a nivel local en todo el estado antes de la nueva ley.

El trabajo de Crain “es el primero de su tipo que se centrará en la acumulación de casos de violación”, dijo Knecht. «El objetivo es obtener esos kits que son anteriores a 2018… para obtener un recuento real de cuál es el número en todo el estado y luego asegurarse de que se envíen para su análisis».

Su trabajo incluirá vincular las agencias de aplicación de la ley con laboratorios públicos o privados, según la oficina de Bonta. Crain recientemente fue subjefe del Departamento de Prevención de la Violencia de Oakland. Anteriormente fue directora ejecutiva de Bay Area Women Against Rape, el centro de crisis por violación más antiguo del país.

Además de la asistencia de Crain, Knecht dijo que propondrá que los legisladores de California aprueben el próximo año una ley que requiera que las agencias locales prueben esos kits viejos.

Las pruebas generaron cierta controversia a principios de este año cuando el fiscal de San Francisco reveló que la policía había usado una muestra de ADN recolectada de una mujer durante una investigación de violación en 2016 para vincularla con un robo a fines de 2021. Los legisladores estatales aprobaron una ley que prohíbe la práctica.