Buscan a un preso fugitivo y a su cómplice tras una emboscada

Un miembro de una pandilla supremacista blanca de la prisión de Idaho y un cómplice permanecían sueltos el miércoles después de que el cómplice protagonizara un descarado ataque durante la noche para liberar al recluso mientras lo transportaban desde un hospital de Boise, dijo la policía.

La policía identificó al hombre sospechoso de disparar a dos agentes penitenciarios durante la emboscada como Nicholas Umphenour. Se emitió una orden de arresto con una fianza de $2 millones por dos cargos de agresión agravada contra las autoridades y un cargo de complicidad en una fuga, dijo la policía.

La policía dijo que continúa la búsqueda de Umphenour y de la reclusa Skylar Meade, quien escapó del hospital la madrugada del miércoles en un Honda Civic gris 2020 con placas de Idaho. No se sabe dónde están ni hacia dónde se dirigen, dijo la policía.

Tres agentes penitenciarios resultaron heridos a tiros, dos supuestamente por Umphenour y uno por la policía que respondió, durante el ataque en la bahía de ambulancias del Centro Médico Regional Saint Alphonsus.

Los funcionarios describieron a Meade, de 31 años, como miembro de una pandilla supremacista blanca. Meade fue sentenciado a 20 años en 2017 por dispararle a un sargento del sheriff durante una persecución a alta velocidad.

El ataque ocurrió a las 2:15 am cuando los oficiales del Departamento Correccional de Idaho se preparaban para llevar a Meade nuevamente a prisión. El director del departamento, Josh Tewalt, dijo durante una conferencia de prensa el miércoles por la tarde que Meade fue llevado al hospital a las 9:35 pm del martes después de que tuvo un “comportamiento autolesivo” y el personal médico determinó que necesitaba atención de emergencia.

Un oficial baleado por el sospechoso se encontraba en condición crítica pero estable, dijo la policía, mientras que el segundo oficial herido tenía heridas graves pero que no ponían en peligro su vida. El tercer oficial penitenciario herido también sufrió lesiones que no ponen en peligro su vida cuando un oficial que respondió, creyendo incorrectamente que el tirador todavía estaba en la sala de emergencias y viendo a una persona armada cerca de la entrada, abrió fuego.

“Este ataque descarado, violento y aparentemente coordinado contra el personal del Departamento Correccional de Idaho, para facilitar la fuga de un recluso peligroso, se llevó a cabo justo en frente del Departamento de Emergencias, donde la gente acude en busca de ayuda médica, a menudo en las circunstancias más extremas. ”, dijo el jefe de policía de Boise, Ron Winegar, en una declaración escrita.

Umphenour, de 5 pies 11 pulgadas y 160 libras, tiene cabello castaño y ojos color avellana, dijo la policía. Los detectives han confirmado que es un socio de Meade, dijo la policía. Los intentos de The Associated Press de comunicarse con Umphenour a través de las redes sociales no tuvieron éxito.

Meade, de 5 pies 6 pulgadas y 150 libras, tiene tatuajes en la cara con los números 1 y 11, para A y K, la primera y undécima letra del alfabeto, que representan la pandilla Aryan Knights a la que estaba afiliado, dijo Tewalt. Las fotos publicadas por la policía también mostraban una A y una K tatuadas en su abdomen.

Los Aryan Knights se formaron a mediados de la década de 1990 en el sistema penitenciario de Idaho para organizar actividades criminales para un grupo selecto de personas blancas bajo custodia, según la oficina del fiscal estadounidense en el distrito de Idaho.

Meade había estado recluido en un tipo de confinamiento solitario llamado segregación administrativa en la Institución de Máxima Seguridad de Idaho en Kuna, a unas 12 millas (19 kilómetros) al sur de Boise, porque los funcionarios lo consideraban un riesgo grave para la seguridad, dijo Tewalt.

Meade había sido escoltado en la ambulancia y en el hospital por dos agentes uniformados y desarmados que llevaban chalecos antibalas, seguidos por personal armado, dijo Tewalt. Según el procedimiento estándar para transportar a un recluso de alto riesgo, hay guardias desarmados a cada lado del prisionero mientras uno armado lo sigue, dijo.

“Hasta donde sabemos, Meade estaba inmovilizado mientras lo escoltaban dentro y fuera del hospital”, dijo la portavoz del Departamento Correccional Sanda Kuzeta-Cerimagic en un correo electrónico a The Associated Press. No especificó si las ataduras eran esposas, grilletes u otro tipo de sujeción.

Las autoridades tampoco dijeron si se implementaron otras medidas de seguridad cuando Meade salió del hospital.

El ataque se produjo en medio de una ola de violencia armada en hospitales y centros médicos, que han luchado por adaptarse a las amenazas.

Un portavoz de Saint Alphonsus dijo que el tiroteo ocurrió en la bahía de ambulancias junto a su departamento de emergencias.

“Todos los pacientes y el personal están a salvo, el campus del centro médico está seguro y protegido y ha reanudado sus operaciones normales. El propio Departamento de Emergencias se encuentra actualmente bajo cierre temporal mientras el Departamento de Policía de Boise completa la investigación”, dijo Leticia Ramírez el miércoles por la mañana en un comunicado.

Dijo que como precaución adicional, “hemos aumentado la seguridad en el campus, todas las entradas al hospital estarán cerradas” y serán monitoreadas por la seguridad del hospital hasta nuevo aviso.

Ramírez se negó a hacer comentarios cuando se le preguntó sobre Meade, remitiéndose al departamento de policía.