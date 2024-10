Buscan a hombre acusado de matar a su esposa embarazada

Se está buscando a un hombre de Minnesota que recientemente fue puesto en libertad condicional por asesinato después de que fue acusado de matar a su esposa embarazada y vinculado a otro tiroteo.

Mychel Stowers, de 36 años, está acusado de dos cargos de asesinato en segundo grado por el tiroteo del 19 de octubre que mató a Damara Alexis Kirkland, de 35 años, quien tenía aproximadamente dos meses de embarazo.

Los agentes que respondieron a los informes de disparos encontraron el cuerpo de Kirkland tirado en el suelo. Había fotografías de ultrasonido en el apartamento y una carta dirigida a Stowers en el buzón, según la declaración de causa probable presentada el jueves.

Stowers había sido puesto en libertad condicional en marzo por un cargo de asesinato en segundo grado por la muerte a tiros de un hombre de St. Paul en 2008. Estaba en libertad condicional y vivía en un centro de reinserción social, pero le habían concedido un pase para visitar a una mujer descrita en la declaración de causa probable como su ex esposa el día del tiroteo.

Stowers solicitó el divorcio en junio, aunque no parece que se haya concretado, según muestran otros registros judiciales.

La propietaria del apartamento dijo que el ex marido de Kirkland vivía con ella, algo que no estaba permitido porque no figuraba en el contrato de alquiler. La propietaria dijo que la estaban desalojando, según el comunicado.

Minutos después de que se informara del tiroteo en Kirkland, los agentes respondieron a un robo de auto en las cercanías y encontraron a un hombre de 36 años en el suelo, herido. El hombre dijo que dejó las llaves en el encendido de su auto con el motor en marcha mientras salía para tirar basura a la basura.

Dijo que un hombre que coincidía con la descripción de Stowers se acercó y le disparó, fracturándole el fémur con una bala. El pistolero también disparó contra alguien que estaba con la víctima, pero falló.

El tirador huyó, pero luego regresó y robó el vehículo, según el comunicado. Un análisis preliminar muestra que el arma utilizada en el robo del vehículo fue la misma que se utilizó en el tiroteo de Kirkland.

Más tarde ese día, un empleado de la Oficina del Sheriff del Condado de Ramsey recibió una llamada de Stowers. Stowers le dijo al empleado que acababa de dispararle a alguien y que quería entregarse, según el comunicado.

Pero no lo hizo y el vehículo robado fue recuperado el jueves en un estacionamiento, según el comunicado.