Blinken viaja a Europa para abordar con aliados el apoyo a Ucrania

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, partió el lunes hacia Europa, donde debería abordar con aliados el apoyo de su país a Ucrania y además podría reunirse con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en momentos en que las relaciones bilaterales están frías.

Preocupado desde hace más de un mes por el conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, pero también por el encuentro entre el presidente Joe Biden y su par chino Xi Jinping, se espera que el secretario de Estado estadounidense llegue inicialmente a Bruselas para participar en la reunión de jefes de diplomacia de los Estados miembros de la OTAN.

Luego asistirá el miércoles a una reunión en Macedonia del Norte de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), según James O’Brien, el principal diplomático estadounidense para Europa.

«Esperamos que participe en una discusión con nuestros colegas de la OSCE sobre el apoyo a Ucrania» frente a la invasión lanzada por Rusia en febrero de 2022, declaró James O’Brien a los periodistas.

Según el diplomático, la agenda del secretario de Estado probablemente cambiará. Tampoco quiso comentar sobre la posibilidad de una reunión en Macedonia del Norte con el Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

Lavrov pidió poder participar en la reunión anual de la OSCE, organización de la que Rusia es miembro.

El lunes, el ministro anunció que Macedonia del Norte lo había autorizado a participar en la reunión y medios oficiales rusos informaron que Bulgaria también habían permitido que su avión sobrevolara su espacio aéreo.

El año pasado, Polonia organizó la reunión de la OSCE y rechazó la presencia del jefe de la diplomacia rusa, lo que provocó fuertes protestas por parte de Moscú.

Sin embargo, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, descartó la posibilidad de una reunión Lavrov-Blinken.

«No, (los estadounidenses) no han preguntado, no preguntarán y no habrá reunión», declaró a las agencias oficiales rusas.

Estados Unidos ha rechazado la mayoría de los contactos de alto nivel con Rusia desde la invasión de Ucrania, pero Blinken se reunió con Lavrov en marzo al margen de la cumbre del G20 en India.

En Bruselas, el secretario de Estado hablará del apoyo estadounidense a Ucrania en los próximos meses, en un momento en que Kiev está inmersa en una contraofensiva y la atención mundial se centra en Medio Oriente.

El presidente estadounidense, Joe Biden, está intentando persuadir a la oposición republicana para que apruebe un paquete de ayuda de 61.000 millones de dólares para Ucrania, junto con ayudas para Israel y Taiwán.

Según James O’Brien, el gobierno de Biden confía en el apoyo a Ucrania en el Congreso.