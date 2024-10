Bill Clinton viaja a Georgia para convocar a los votantes negros rurales a las urnas

El expresidente Bill Clinton instó el domingo a los feligreses de Albany, Georgia, a apoyar la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris para el cargo que alguna vez ocupó.

“Unir a la gente y construir, ser reparadores de las brechas, como dice Isaías, esas son las cosas que funcionan”, dijo Clinton. “Culpar, dividir, degradar: te dan un montón de votos en época de elecciones, pero no funcionan”.

Aunque la Iglesia Bautista Monte Sión no estaba del todo llena, una gran multitud recibió a Clinton con una ovación de pie. Muchos de los asistentes eran mayores, pero algunos jóvenes estaban dispersos por los bancos.

“Creo que fue un gran avance para el suroeste de Georgia que el expresidente viniera a honrarnos hoy durante el servicio religioso y difundiera el mensaje sobre la votación, especialmente entre nuestros jóvenes”, dijo Takisha Campbell.

Georgia es uno de los siete estados considerados cruciales en la carrera presidencial de este año, y la participación de los votantes negros podría ser la clave para que los demócratas ganen los 16 votos electorales del estado.

En 2020, el demócrata Joe Biden ganó Georgia contra el entonces presidente Donald Trump por 11.779 votos de los más de 5 millones emitidos. Esa fue la primera vez que un demócrata ganó el estado desde Clinton en 1992. Cuatro años después, Clinton perdió el estado ante el republicano Bob Dole, pero ganó la reelección.

En 1992, Clinton y el entonces senador Al Gore viajaron en un autobús de campaña por el suroeste de Georgia para cortejar a los votantes rurales. Harris y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, retomaron la estrategia a principios de este año al visitar Savannah y el condado de Liberty en la parte sureste del estado, pero no viajaron al oeste.

Albany es un lugar histórico en el Movimiento por los Derechos Civiles; en Mount Zion, Clinton recordó una época en la que la política estaba menos polarizada y lamentó un clima político envenenado por la desinformación .

Señaló la publicación de la representante estadounidense Marjorie Taylor Greene, republicana por Georgia, en X, en la que afirmaba que los demócratas causaron el huracán Helene, que arrasó el sureste el mes pasado. Y dijo que el compañero de fórmula de Trump, el senador de Ohio JD Vance , que ha negado repetidamente que Trump perdió la Casa Blanca en 2020, era un «sí-hombre» para Trump.

En la iglesia negra, Clinton destacó los logros y las promesas de Harris, incluida su participación en el trabajo de Biden para reducir los costos de la insulina y reactivar la economía. Dijo que ella allanaría el camino para una mayor oportunidad económica y mencionó su plan de brindar apoyo financiero a quienes adquieran una vivienda por primera vez .

Regina Whearry, quien asistió al servicio, dijo que le hubiera gustado que más personas supieran que el expresidente asistiría, pero apreció la forma en que Clinton abordó tanto temas de política como de las Sagradas Escrituras.

“Era muy necesario porque en esta zona tenemos una participación muy baja, especialmente entre nuestros hombres negros”, dijo Whearry.

Los demócratas ven a Clinton como alguien que puede movilizar tanto a los votantes rurales como a los votantes negros. Pero si bien Clinton fue reconocido por su popularidad en las comunidades negras del sur, aún está por verse si puede seguir inspirando a los votantes negros a medida que la población familiarizada con su presidencia envejece. Pero no se contuvo a la hora de describir lo que está en juego en la carrera de este año.

“Estas elecciones y el futuro del país están resultando ser lo que la gente que estaba indecisa sobre si votar o no va a hacer en las próximas tres semanas y media”, dijo Clinton. “Es la cosa más loca que he visto en mi vida”.

Según una encuesta reciente de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, los votantes negros registrados tienen una opinión abrumadoramente favorable de Harris y una opinión negativa de Trump, a pesar de sus intentos de atraer a los votantes no blancos. Pero la encuesta también muestra que muchos votantes negros no están seguros de si Harris mejoraría el país en general o sus propias vidas.

Albany fue uno de los primeros campos de batalla en la lucha por los derechos civiles. La ciudad atrajo la atención nacional cuando cientos de manifestantes, entre ellos Martin Luther King Jr., fueron arrestados y encarcelados en 1961 y 1962.

Clinton, quien fue gobernador de Arkansas antes de convertirse en presidente, también habló en la oficina de la campaña de Harris en Albany y dijo que pidió a la campaña que lo enviara a las zonas rurales, donde se siente más a gusto.