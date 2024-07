Biden y Harris se reunirán con Netanyahu y los manifestantes regresan al Capitolio

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dispone a realizar una visita largamente esperada a la Casa Blanca para reunirse con el presidente Joe Biden y la probable candidata demócrata a la vicepresidenta, Kamala Harris, en un momento importante para los tres políticos.

El miércoles, Biden pronunció su primer discurso desde que decidió abandonar la carrera presidencial de 2024. Y en un mitin de campaña en Carolina del Norte, Donald Trump desató una andanada de ataques contra Harris, a quien llamó su «nueva víctima a derrotar» y acusó de engañar al público sobre la capacidad de Biden para postularse a un segundo mandato.

Aquí está lo último:

Los manifestantes regresan al Capitolio y dirigen su atención a la Casa Blanca

Después de una manifestación masiva el miércoles frente al Capitolio, los manifestantes contra la guerra de Gaza dirigieron su atención a la Casa Blanca, donde el presidente Joe Biden planeaba reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, más tarde ese mismo día el jueves.

Los manifestantes corearon: “Arresten a Netanyahu” y trajeron una efigie de Netanyahu con sangre en sus manos y vistiendo un mono naranja.

El mono dice: “Buscado por crímenes contra la humanidad”.

Un pequeño número de contramanifestantes llevaban banderas israelíes sobre sus hombros.

El secretario de Defensa elogia a Harris como un «jugador clave»

El secretario de Defensa, Lloyd Austin, dice que la vicepresidenta Kamala Harris ha sido un “actor clave” en muchas decisiones críticas de seguridad nacional, incluidas las decisiones de la administración sobre Ucrania y los ataques para defender a las tropas estadounidenses en el Medio Oriente.

“Ella ha representado a este país en el ámbito internacional en numerosas ocasiones y lo ha hecho de una manera muy, muy profesional y efectiva”, dijo Austin en una conferencia de prensa en el Pentágono el martes.

El PAC dirigido por George Conway ataca al propio Trump con un nuevo anuncio

Uno de los críticos republicanos más agresivos de Donald Trump está tratando de meterse en la cabeza del expresidente burlándose de lo que ya hay dentro de ella.

“Anti-Psychopath PAC”, un grupo dirigido por George Conway, está lanzando un anuncio de 60 segundos con imágenes de los errores verbales y afirmaciones excéntricas más infames de Trump, superpuestas sobre una imagen de su cerebro en un perfil caricaturesco de su cabeza.

En un comunicado, el PAC explica que el anuncio tiene un objetivo: el propio Trump.

Se emitirá sólo durante dos semanas en Fox News, ESPN y Golf Channel en los mercados de cable que rodean el resort Bedminster de Trump en Nueva Jersey y el resort Mar-a-Lago en el sur de Florida.

El carrete incluye a Trump:

— elogiando al asesino en serie caníbal ficticio Hannibal Lecter.

— declarando que el ruido de los molinos de viento “causa cáncer”.

— diciendo que “el riñón tiene un lugar muy especial en el corazón”.

—dirigiéndose al director ejecutivo de Apple, Tim Cook, como “Tim Apple”.

— tropezando con sus palabras y perdiendo el hilo de sus pensamientos en diversas reuniones y discursos.

Trump pasó gran parte de la campaña de 2024 burlándose del presidente Joe Biden, de 81 años, calificándolo de demasiado viejo y mentalmente incompetente para el cargo.

Ahora Biden se retiró y Trump, de 78 años, se convirtió en el candidato de un partido importante de mayor edad en la historia, un hecho que los demócratas y los republicanos anti-Trump quieren resaltar en contraste con la vicepresidenta Kamala Harris, de 59 años.

El gobernador Cooper se niega a decir si le han pedido que envíe documentos de investigación a la campaña de Harris

El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, dijo el jueves que “hay mucha gente buena” que la vicepresidenta Kamala Harris podría elegir como su compañero de fórmula, pero no abordó directamente sus perspectivas de unirse a su candidatura.

En una conferencia de prensa de Harris para presidente en el centro de Raleigh, Cooper se negó a responder a una pregunta sobre si había recibido una solicitud de revisión de documentos.

“Confío en que ella tomará la decisión correcta, pero también respeto su proceso y no voy a comentar nada de ese tipo de cosas”, afirmó.

«Hay muchas personas que ella puede elegir. Tomará la decisión correcta», dijo Cooper después de enumerar por qué apoyó a Harris para la presidencia.

El breve discurso de Cooper para Harris habló de sus numerosas visitas como vicepresidenta a Carolina del Norte, un estado clave donde Donald Trump ganó votos electorales tanto en 2016 como en 2020. Cooper y Harris también se conocieron cuando eran fiscales generales de Carolina del Norte y California.

Mientras tanto, Cooper criticó al candidato a vicepresidente de Trump, el senador de Ohio JD Vance, diciendo que «está bastante claro que Donald Trump eligió a alguien a su propia imagen, una especie de ‘Mini Yo'», en referencia a un clon más pequeño del «Dr. Evil» en la franquicia cinematográfica «Austin Powers».

‘Su entrada en esta carrera ha electrizado esta carrera’

HOUSTON — La Federación Estadounidense de Maestros dio la bienvenida a la vicepresidenta Kamala Harris a su convención en Houston el jueves.

«Su entrada en esta carrera ha electrizado esta carrera», dijo Randi Weingarten, presidenta del sindicato.

Harris dijo a los docentes que ellos “dan forma al futuro de nuestra nación” y advirtió que Donald Trump tiene “un plan para devolver a Estados Unidos a un pasado oscuro”.

También criticó las opiniones de los republicanos sobre el control de armas y la educación pública.

“Queremos prohibir las armas de asalto y ellos quieren prohibir los libros”, dijo Harris.

Hulk Hogan dice que hablar en la Convención Nacional Republicana le hizo sentir «que estaba en el camino correcto»

Hulk Hogan dice que todos los comentarios que recibió al hablar en la Convención Nacional Republicana han sido positivos.

“Los verdaderos estadounidenses quieren que este país no sea como antes, sino como debería ser, y que sea una unidad en la que nos unamos y podamos estar de acuerdo en estar en desacuerdo”, dijo Hogan el jueves mientras veía la práctica de los Detroit Lions en Allen Park, Michigan. “La Convención Nacional Republicana me dio un empujón que me hizo sentir que estaba en el camino correcto”.

Hogan, un ícono de la lucha libre, dijo que aceptó la invitación de Donald Trump para dirigirse a la multitud la semana pasada en Milwaukee porque ya no es tímido a la hora de decir lo que piensa sobre política.

“De hecho, comencé a llamarme cobarde porque hay muchas personas como yo que no hablan”, dijo. “… De repente, cuando intentaron asesinar a Donald Trump, dije: ‘Ya está. No puedo permanecer en silencio por más tiempo. Esto no es correcto, esto no es correcto en ningún sentido’. Si se tratara de Trump, o Biden, o Clinton, o cualquiera, eso no está bien. Algo tiene que cambiar en este país”.

Obama planea una reunión formal

y respaldará a Harris pronto, dice fuente de AP

El expresidente Barack Obama planea respaldar formalmente pronto a la vicepresidenta Kamala Harris, según una persona familiarizada con las deliberaciones del expresidente.

Harris y Obama han estado en contacto regular desde que el presidente Joe Biden anunció que pondría fin a su campaña de 2024, según la persona que habló bajo condición de anonimato para discutir las conversaciones privadas.

Obama había compartido en privado sus dudas sobre las posibilidades de reelección de Biden antes del anuncio del presidente el domingo, pero se abstuvo de respaldar a Harris incluso cuando el expresidente Bill Clinton y los líderes demócratas anunciaron que la respaldaban.

En cambio, Obama dijo en una declaración que tenía “extraordinaria confianza en que los líderes de nuestro partido serán capaces de crear un proceso del cual surja un candidato sobresaliente”.

La persona familiarizada con el pensamiento de Obama dijo que creía que era importante para los demócratas tener un «proceso legítimo» donde los delegados seleccionen al nuevo candidato.

El lunes por la noche, Harris consiguió el apoyo de suficientes delegados demócratas para convertirse en la probable candidata de su partido contra el republicano Donald Trump, según una encuesta de Associated Press.

Obama y Harris han mantenido una relación estrecha durante los últimos 20 años y ella a menudo lo ha utilizado como caja de resonancia.

Los republicanos de la Cámara de Representantes intentan vincular a Harris con el manejo de la frontera entre Estados Unidos y México por parte de la administración Biden

Los republicanos de la Cámara de Representantes están tratando de vincular a la vicepresidenta Kamala Harris con el manejo de la administración Biden de la frontera de Estados Unidos con México, votando para aprobar una resolución el jueves que la etiquetó como la «zar de la frontera» y condenó su manejo del trabajo.

La resolución, que no promulga ninguna ley propiamente dicha, refleja una línea de ataque que Donald Trump ha adoptado contra Harris desde que se convirtió en la probable candidata presidencial demócrata. Todos los republicanos y seis demócratas en duras contiendas por la reelección votaron a favor de la resolución.

“Como zar fronterizo, la vicepresidenta Harris ha supervisado la crisis fronteriza más catastrófica en la historia de nuestra nación”, dijo el representante Nathaniel Moran, republicano de Texas.

Biden nunca designó oficialmente a Harris como “zar de la frontera”, pero al principio de su administración le encargó que abordara las causas fundamentales de la migración.

Los cruces fronterizos eventualmente se convirtieron en una importante responsabilidad política para Biden cuando alcanzaron niveles históricos, aunque no está claro si los votantes también asociarán a Harris con eso.

La mayoría de los demócratas intentaron defender la forma en que Harris manejó su trabajo.

“Se le asignó específicamente la tarea de desarrollar acuerdos que pudieran ayudar a atraer inversiones gubernamentales y del sector privado a aquellos países que envían migrantes a los Estados Unidos”, dijo la representante Pramila Jayapal, presidenta del Caucus Progresista del Congreso.

DeSantis califica de «vergonzosas e inaceptables» las protestas por la visita de Netanyahu

En una conferencia de prensa en Aventura, Florida, el jueves por la mañana, el gobernador Ron DeSantis habló sobre las protestas derivadas de la visita de Netanyahu a Estados Unidos.

Dijo que nunca había visto este “estallido de antisemitismo” en su vida y que las protestas y los mensajes antisemitas son “vergonzosos e inaceptables”. También criticó a la vicepresidenta Kamala Harris por no estar presente cuando Netanyahu llegó al Congreso.

“¿Kamala no puede ir allí y saludarlo? Esa no es forma de tratar a un aliado”, dijo DeSantis. “Ella no ha condenado lo que sucedió en Union Station”.

Harris emitió un comunicado el jueves por la mañana condenando lo que llamó los “actos despreciables” de algunos manifestantes que mostraron grafitis a favor de Hamás y quemaron una bandera estadounidense.

Estuvo ausente del discurso de Netanyahu debido a un viaje a Indianápolis que estaba programado antes de que Biden retirara su candidatura a la reelección y ella se convirtiera en la probable candidata presidencial demócrata.

Harris condena los «actos despreciables» de los manifestantes que realizaron pintadas a favor de Hamás en Washington

La vicepresidenta Kamala Harris condenó enérgicamente los “actos despreciables” de algunos manifestantes que se oponen a la guerra de Israel en Gaza, quienes mostraron grafitis a favor de Hamás y quemaron una bandera estadounidense en Washington el miércoles.

Harris, probable candidata presidencial demócrata después de que el presidente Joe Biden abandonara la carrera de 2024, criticó a los “manifestantes antipatrióticos y la peligrosa retórica alimentada por el odio” y emitió su declaración antes que el titular, mientras intenta abordar la complicada política interna sobre la guerra.

Tiene previsto reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca más tarde el jueves, ya que ella y Biden han criticado a Israel por no hacer más para proteger a los civiles en el conflicto de nueve meses.

Harris dijo que también condena a “cualquier individuo asociado con la brutal organización terrorista Hamás”.

Ella dijo: “Los grafitis y la retórica a favor de Hamás son aborrecibles y no debemos tolerarlos en nuestra nación”.

Harris dijo que apoya el derecho a protestar pacíficamente, pero “condeno la quema de la bandera estadounidense. Esa bandera es un símbolo de nuestros más altos ideales como nación y representa la promesa de Estados Unidos. Nunca debería ser profanada de esa manera”.

Grupo republicano lanza campaña publicitaria con la esperanza de persuadir a votantes de estados clave para que apoyen a Harris

Un grupo republicano que espera quitarle votos a Trump está apuntando nuevamente a los votantes de los estados indecisos, esta vez con la esperanza de demostrar por qué deberían respaldar a Harris.

El grupo de votantes republicanos contra Trump anunció el jueves el lanzamiento de una campaña de 500.000 dólares en la que participan ex votantes de Trump que ahora dicen que respaldarán la campaña electoral general del vicepresidente demócrata.

El grupo dice que ha colocado 76 vallas publicitarias esta semana en Michigan, Pensilvania y Wisconsin, todos considerados campos de batalla en las elecciones de este año. También hay un anuncio digital de 60 segundos con las voces de los votantes que explican por qué no volverán a apoyar a Trump.

La semana pasada, el grupo colocó más de una docena de vallas publicitarias en el estadio de Milwaukee, donde se celebró la Convención Nacional Republicana, con testimonios similares de votantes republicanos. El grupo también emitió dos anuncios televisivos diferentes en esos mismos tres estados, además de Arizona.

El PAC demócrata ataca el derecho al aborto en un nuevo anuncio en nombre de la campaña de Harris

Un importante comité de acción política demócrata ha lanzado su primera campaña publicitaria digital en nombre de la campaña presidencial de Kamala Harris.

El tema: el derecho al aborto.

El anuncio de Priorities USA Action presenta a una mujer de Arizona, identificada en el anuncio como «Chloe», que relata cómo se le negó el acceso al aborto después de que tres personas designadas por el expresidente Donald Trump para la Corte Suprema ayudaron a revocar Roe v. Wade.

“Me dijeron que mi bebé no era compatible con la vida y que la mejor opción para mí era interrumpir el embarazo”, dice a la cámara. “El viernes que se anuló el fallo Roe vs. Wade, mi médico me llamó casi llorando para decirme que la junta del hospital no lo aprobaría”.

Otro mandato de Trump, dice, “me asusta” y sería “perjudicial para la salud de las mujeres”.

Harris, dice, sería “otra mujer ahí arriba luchando por los derechos de las mujeres”.

La compra de un anuncio en YouTube de 250.000 dólares permitirá distribuir el spot entre los votantes de Pensilvania, Wisconsin, Michigan y Arizona.

Los democratas y la campaña de Harris creen que el contraste con Trump sobre el derecho al aborto ayudará al probable candidato demócrata, especialmente entre las mujeres de las áreas metropolitanas y los votantes más jóvenes que eran ambivalentes sobre el presidente Joe Biden antes de que terminara su intento de reelección.

Sale del hospital un hombre que recibió disparos y resultó gravemente herido en un mitin de Trump

Un hombre que recibió un disparo y resultó gravemente herido en el intento de asesinato del expresidente Donald Trump ha sido dado de alta del hospital.

David Dutch, de 57 años, de New Kensington, fue dado de alta del Hospital General Allegheny en Pittsburgh el miércoles, dijo el jueves un portavoz del hospital.

El otro espectador del mitin de Trump que recibió disparos y resultó herido, James Copenhaver, de 74 años, de Moon Township, permanece en condición grave pero estable.

Aumenta la demanda de las memorias de Vance, ‘Hillbilly Elegy’

La elección del senador J.D. Vance como compañero de fórmula por parte del expresidente Donald Trump ha provocado un aumento en las ventas de “Hillbilly Elegy”, sus exitosas memorias publicadas en 2016.

Un portavoz de HarperCollins dijo a The Associated Press que se han vendido más de 600.000 ejemplares desde el anuncio de Trump el 15 de julio. El total incluye libros físicos, audiolibros y libros electrónicos.

“Estamos imprimiendo cientos de miles de copias para satisfacer la demanda de nuestros socios minoristas”, anunció el editor el jueves.

“Hillbilly Elegy”, que Ron Howard adaptó en un largometraje estrenado en 2020, cuenta la infancia de Vance en Ohio y las raíces de su familia en la zona rural de Kentucky.

Después de la sorprendente victoria de Trump en 2016, el libro fue ampliamente citado como lectura esencial para los oponentes que intentaban comprender su atractivo para los blancos de clase trabajadora, incluso cuando algunos críticos lo criticaron por ser un retrato estrecho y engañoso de los Apalaches y la pobreza en los EE. UU.

Harris tiene apoyo en la cancha de baloncesto, incluso en París

PARÍS — La vicepresidenta Kamala Harris es fanática de los Golden State Warriors y tiene una amistad con el entrenador de los Warriors —y entrenador del equipo olímpico de baloncesto masculino de EE. UU.— Steve Kerr.

Esa amistad puede cambiar un poco en noviembre.

“La he visto varias veces, así que la llamo Kamala”, dijo Kerr en París el jueves, mientras el equipo olímpico realizaba los preparativos finales antes de su partido inaugural el domingo contra Serbia. “Pero si gana, tengo que hacer ajustes. No puedo llamarla por su nombre de pila”.

Mucho ha cambiado desde que Harris visitó al equipo estadounidense y dio una charla motivadora en Las Vegas hace un par de semanas, incluida la decisión del presidente Joe Biden de no buscar la reelección y apoyó a Harris como candidata demócrata.

“Ella representa al Área de la Bahía y es una gran defensora nuestra”, dijo el base estadounidense y estrella de los Warriors, Stephen Curry. “Y por eso quiero devolverle esa energía”.

Trump sobre si Biden debería permanecer en el cargo: “Supongo que eso depende de él”

A Trump, quien llamó al programa “Fox & Friends” esta mañana, le preguntaron si Biden debería haber usado su discurso de anoche para renunciar.

Muchos de sus aliados republicanos han estado argumentando que, si Biden no está en condiciones de volver a postularse, no está en condiciones de ejercer el cargo y debería dimitir.

Pero Trump parecía no estar de acuerdo.

“¿Debería quedarse? Supongo que eso depende de él y de la gente. Y no creo que deban usar la Enmienda 25”, dijo Trump a los anfitriones.

Trump continuó diciendo que “no queda mucho tiempo para que termine el mandato de Biden”.

“Sabes, ahora tenemos cuatro meses y luego él tiene otro mes y medio”, dijo, argumentando que la alternativa (que la vicepresidenta Kamala Harris asuma el cargo) sería peor. “Diré esto: el mundo está en un lugar muy peligroso. Creo que si él se va, ella tomará el poder. Y ella es peor que él”.

Trump reaviva su pedido de penas de cárcel para quienes quemen la bandera

El expresidente Donald Trump vuelve a pedir penas de cárcel para quienes quemen banderas tras las protestas en Washington, DC

En respuesta a los manifestantes que salieron a las calles el miércoles para condenar la visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , Trump, en una entrevista telefónica con «Fox and Friends», dijo que aquellos que «hagan cualquier cosa para profanar la bandera estadounidense» deberían ser sentenciados a un año de cárcel.

“Ahora la gente dirá: ‘Oh, es inconstitucional’. Esas personas son estúpidas”, dijo. “Esas personas son estúpidas las que dicen eso. Tenemos que trabajar en el Congreso para conseguir una sentencia de un año de cárcel”.

La Corte Suprema ha sostenido que la quema de banderas es una forma de expresión protegida por la Primera Enmienda.

Miles de manifestantes corearon “Palestina libre, libre” y marcharon hacia el Capitolio el miércoles.

Afuera de la Union Station de Washington, los manifestantes retiraron banderas estadounidenses e izaron otras palestinas en su lugar.

Trump hizo un llamado similar después de ser elegido en 2016, diciendo que cualquiera que queme una bandera estadounidense debería enfrentar “consecuencias”, como la cárcel o la pérdida de la ciudadanía.

La campaña de Harris lanza su primer video, con un poco de estilo

La campaña presidencial de la vicepresidenta Kamala Harris está lanzando su primer video, y tiene un toque de cultura pop.

El texto, titulado “Elegimos la libertad”, subraya un mensaje central de la campaña: libertad en el derecho al aborto, libertad frente a la violencia con armas de fuego y libertad “no sólo para salir adelante, sino para salir adelante”. La banda sonora es “Freedom” de Beyoncé.

Estos legisladores boicotearon el apasionado discurso de Netanyahu ante el Congreso

En total, más de 60 demócratas boicotearon el discurso. A continuación, se presenta una lista de algunos de ellos y de otros que no se presentaron .

La reunión de Netanyahu con Biden y Harris llega en un momento crucial

La visita de Netanyahu a la Casa Blanca, la primera desde que el expresidente Donald Trump dejó el cargo en 2020, se produce en un momento de creciente presión sobre los tres para encontrar un final a la guerra de nueve meses que ha dejado más de 39.000 muertos en Gaza. Es más, decenas de rehenes israelíes -y los restos de otros que han muerto en cautiverio- siguen languideciendo en cautiverio de Hamás.

Biden está presionando para que Israel y Hamás sellen su propuesta de liberar a los rehenes que quedan en Gaza en tres fases, algo que sería un logro que reafirmaría el legado del demócrata de 81 años que abandonó su intento de reelección a principios de esta semana y apoyó a Harris. También podría ser una bendición para Harris en su intento de sucederlo.

Los funcionarios de la Casa Blanca dicen que las negociaciones están en las etapas finales, pero todavía hay cuestiones que deben resolverse.

El discurso de Biden: advertencias sobre Trump sin nombrarlo, una larga lista de tareas pendientes y un traspaso de poder

El presidente Joe Biden pronunció el miércoles un solemne discurso en la Oficina Oval en el que expuso en los términos más claros hasta el momento por qué abandonó su campaña de reelección.

Quería enviar una advertencia inequívoca sobre el candidato presidencial republicano Donald Trump al tiempo que ungía a la vicepresidenta Kamala Harris como su sucesora natural, sin invocar un tono abiertamente político que hubiera estado fuera de lugar en el entorno oficial de la Casa Blanca.

Estaba decidido a demostrar que no actuaría como un presidente saliente y delineó una agenda ambiciosa que subrayaba su determinación de seguir construyendo sobre su legado.

La lucha por definir a Harris está en marcha. Y por ahora, los republicanos dominan a los demócratas en las ondas de radio

Apenas unos días después de asumir su nuevo rol como probable candidata presidencial del Partido Demócrata , Kamala Harris ya enfrenta una ola de anuncios de ataque respaldados por los republicanos que cuestionan su personalidad, su historial progresista y lo que sabía sobre el declive del presidente Joe Biden.

Pero por ahora, al menos, los demócratas aún no han entrado en la batalla publicitaria del verano y, en un marcado cambio respecto de gran parte del año, los republicanos están dominando repentinamente las ondas de radio.

Biden hace un llamado solemne a defender la democracia mientras expone sus razones para abandonar la carrera

Insistiendo en que “la defensa de la democracia es más importante que cualquier título”, Biden aprovechó su primer discurso público el miércoles para lanzar un repudio implícito al expresidente Donald Trump .

“Nada, absolutamente nada, puede impedir que salvemos nuestra democracia”, dijo Biden, en un sombrío colofón a sus 50 años de mandato en el sector público. “Y eso incluye la ambición personal”.

Fue un momento histórico: un presidente estadounidense reflexionando ante la nación sobre por qué estaba dando el inusual paso de entregar voluntariamente el poder. No se hacía desde 1968, cuando Lyndon Johnson anunció que no buscaría la reelección en medio de la guerra de Vietnam.

El discurso de Biden en la Oficina Oval fue un asunto familiar

Biden se dirigió a la nación desde la Oficina Oval rodeado de familiares y asesores cercanos.

Mientras hablaba, sentados a un costado y a lo largo de la pared curva, se encontraban en su mayoría familiares, entre ellos el hijo del presidente, Hunter Biden, y su nieta Finnegan Biden, así como su hija Ashley Biden.

La primera dama Jill Biden también estuvo allí, al igual que otros miembros de la familia y el asesor de larga data del presidente, Mike Donilon.

La voz de Biden era muy suave y a veces apenas audible, aunque en ocasiones subió un poco el volumen. Hacia el final de sus comentarios, Ashley Biden tomó la mano de su madre, la primera dama, que estaba sentada a su lado.

De pie en la parte de atrás estaban la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, y otros miembros del personal.

Cuando Biden concluyó, los presentes aplaudieron. Jill Biden se dirigió al escritorio Resolute y se paró junto a su esposo. “Este ha sido el honor de mi vida”, dijo el presidente.

En 1968, Lyndon Johnson rechazó un segundo mandato.

Ningún presidente estadounidense en ejercicio ha abandonado la carrera tan tarde en el proceso. El último presidente que lo hizo fue Lyndon Johnson en marzo de 1968. Cuando Johnson se dirigió a la nación desde la Oficina Oval, dedicó la mayor parte de sus comentarios a hablar de la guerra de Vietnam y de su deber de centrarse en ella.

Trató de demostrar que las fuerzas estadounidenses estaban haciendo grandes progresos en la guerra y dijo: “Un día, mis conciudadanos, habrá paz en el sudeste asiático”. Esa descripción estaba en desacuerdo con la política dentro del Partido Demócrata, dividido por la guerra, lo que impulsó a varios demócratas prominentes, entre ellos Eugene McCarthy y Robert F. Kennedy.

Johnson también reconoció que la guerra estaba desgarrando al país. “En estos tiempos, como en tiempos anteriores, es cierto que una casa dividida contra sí misma por el espíritu de facción, de partido, de región, de religión, de raza, es una casa que no puede permanecer. Hay división en la casa estadounidense ahora”.

Luego hizo el sorprendente anuncio de que no buscaría la reelección.

“No me presentaré a la reelección. He servido a mi país durante mucho tiempo y pienso de manera eficiente y honesta. No aceptaré una nueva nominación. No creo que sea mi deber pasar otros cuatro años en la Casa Blanca”.

Trump califica el discurso de Biden en la Oficina Oval de «muy malo»

Trump publicó en su sitio web de redes sociales que el presidente “era apenas comprensible y ¡muy malo!”.

Durante el discurso, Biden calificó a la vicepresidenta Harris de “dura” y “capaz”.

En una publicación aparte, Trump criticó a Biden y Harris calificándolos de vergüenza y señaló: “¡NUNCA HA HABIDO UN MOMENTO COMO ESTE!”.

La vista desde el avión de campaña de Trump

Mientras el presidente Biden se dirigía a la nación, su ex oponente estaba entre quienes lo observaban.

Trump vio el discurso de 10 minutos de Biden desde su avión de campaña mientras volaba desde Carolina del Norte luego de un mitin.

Las fotografías mostraban a Trump observando atentamente a Biden hablar, con la cabeza inclinada hacia un lado.

Posteriormente, el asesor de Trump, Chris LaCivita, publicó en X una imagen diferente que mostraba al expresidente girado de lado y con el ceño fruncido, sin mirar atentamente mientras Biden hablaba.

“En el Trump Force One… ¡Eh, Joe… estás despedido!”, escribió LaCivita sobre la imagen.