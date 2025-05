Biden se dijo «decepcionado, pero no sorprendido» del triunfo de Trump

El expresidente estadounidense Joe Biden dijo el jueves haber estado «decepcionado pero no sorprendido» por la victoria de Donald Trump para un segundo mandato, y culpó a los republicanos de atacar a la candidata demócrata Kamala Harris en el terreno del sexismo.

Biden, de 82 años, fue sucedido por Trump en enero, después de que el magnate republicano venciera a Harris en las elecciones de noviembre pasado.

«No me sorprendería (la derrota), no porque pensara que ella no estaba calificada; ella está totalmente calificada para ser presidenta. Pero no me sorprendería porque ellos (los republicanos) siguieron el camino del sexismo», dijo el exmandatario.

«Nunca había visto una campaña tan exitosa y consistente para refutar la idea de que una mujer podía dirigir el país, y una mujer mestiza», añadió Biden.

«Creo que también subestimamos el impacto negativo fenomenal que la pandemia de covid tuvo en las personas, en las actitudes, en el optimismo, en un montón de cosas, así que me sentí decepcionado pero no sorprendido», continuó.

También negó haber sufrido deterioro cognitivo durante la campaña electoral, de lo que fue acusado por sus detractores tras un catastrófico debate con Trump a finales de junio de 2024.

«Nada permite afirmar eso», respondió Biden al ser interrogado sobre varios libros publicados recientemente, según los cuales habría experimentado un severo declive mental.

«Después de que me jubilé de la carrera presidencial seguí siendo presidente durante seis meses, e hice un buen trabajo. Pero lo que asustó a todos fue ese debate», dijo.

Ese día «estaba enfermo, aunque eso no es una excusa», recordó Biden. «Tuve una muy muy mala noche, me di cuenta enseguida».

Biden remarcó sin embargo que no fue ese debate, ni las acusaciones sobre su salud, lo que lo empujóon a ceder su lugar en la contienda a su vicepresidenta Harris tres semanas después.

«La única razón por la que me jubilé de la carrera (por la reelección) es porque no quería un Partido Demócrata dividido. Preferí poner los intereses del país por delante de mis propios intereses», destacó.

El exmandatario demócrata también apuntó contra Trump, quien no pierde la oportunidad de denigrarlo.

«Estoy acostumbrado a tratar con acosadores», dijo Biden, y criticó su gestión. «Este tipo tuvo los peores primeros 100 días que un presidente haya tenido jamás», estimó.