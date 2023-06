Biden recauda dinero en efectivo mientras acelera su campaña de 2024

El presidente Joe Biden intensifica su esfuerzo de reelección esta semana con cuatro eventos para recaudar fondos en el área de San Francisco, mientras su campaña acumula sus arcas y sienta las bases estratégicas para 2024.

En la segunda quincena de junio, la campaña de Biden tendrá más de 20 eventos para recaudar fondos en los que participarán él, la vicepresidenta Kamala Harris, la primera dama Jill Biden y el segundo caballero Douglas Emhoff, según una persona involucrada en los planes de viaje de Biden que insistió en el anonimato para discutir el cronograma. .

Más de la mitad de los recaudadores de fondos son con el presidente demócrata, quien llegó a California el lunes y fue recibido por el gobernador Gavin Newsom. Biden también viajará a Nueva York, Maryland e Illinois. El presidente abordó los temas de su campaña en un evento de recaudación de fondos el viernes en Connecticut , diciendo que su objetivo es hacer más para informar a los votantes sobre sus logros legislativos con infraestructura , producción de chips de computadora y programas para responder al cambio climático, entre otras políticas.

En la primera de las dos recaudaciones de fondos del lunes, Biden dijo que la democracia misma estaba en juego en las elecciones de 2024 y dijo que su administración había reinstaurado “un sentido de confianza en la Constitución”. La recaudación de fondos en la casa del director de tecnología de Microsoft, Kevin Scott, fue copatrocinada por Reid Hoffman, el multimillonario cofundador de LinkedIn.

Biden apuntó al senador republicano de Alabama, Tommy Tuberville, por retrasar los ascensos militares debido a una política que garantiza que los miembros del ejército aún tengan acceso a abortos, que fueron restringidos en muchos estados después de un fallo de la Corte Suprema el año pasado. “Es extraño. No recuerdo que haya sucedido antes y he estado presente”, dijo Biden, de 80 años, quien agregó una broma sobre su edad: “Sé que no me veo como si hubiera estado presente por mucho tiempo”.

El bombardeo de recaudación de fondos sigue al primer mitin de campaña de Biden el sábado en Filadelfia, donde recibió el respaldo de sindicatos clave, el evento destacó un distrito electoral fundamental en el centro de población más grande de un estado crítico en el campo de batalla. Estaba destinado a ser una muestra temprana de entusiasmo por la campaña de Biden y un lugar para que él interactuara directamente con los votantes antes de pasar gran parte del resto del mes reuniéndose con benefactores adinerados.

La avalancha de compromisos se produce antes del final del trimestre de recaudación de fondos a fin de mes, y el informe de financiación de la campaña de Biden en julio proporcionará la primera prueba del entusiasmo de los donantes demócratas por su esfuerzo de reelección.

Biden, a diferencia del expresidente Donald Trump y otros contendientes republicanos de 2024, no ha revelado ninguna pista sobre su recaudación de fondos desde que declaró su candidatura en abril. Y el lanzamiento de su campaña se programó para evitar tener que presentar un informe financiero de campaña para el primer trimestre, un período de recaudación de fondos históricamente difícil.

Por primera vez en las elecciones de EE. UU., Biden tiene acuerdos conjuntos de recaudación de fondos con los 50 partidos demócratas estatales y la rama en Washington, DC, un acuerdo que puede ayudar a maximizar las donaciones y minimizar los gastos en los primeros meses de la campaña. Es parte de un esfuerzo más amplio para unir una coalición demócrata diversa detrás de Biden mientras los republicanos se enfrentan a lo que podría ser una primaria grande y divisiva .

“Mientras los republicanos de MAGA gastan dinero en efectivo en sus primarias, compitiendo por la agenda más extrema, la campaña del presidente capitalizará la oportunidad de recaudar recursos significativos”, dijo la directora de campaña de Biden, Julie C. Rodríguez, refiriéndose a la campaña de Trump “Make America Great De nuevo”, eslogan.

Por separado, Rodríguez viajará por los EE. UU. para reunirse con donantes, funcionarios locales y líderes comunitarios para ayudar a alinear la coalición. Junto con otros funcionarios de la campaña, la gira comienza en Atlanta e incluirá Boston, Minneapolis, Filadelfia, Los Ángeles y St. Louis.

No todo el tiempo de Biden el lunes y el martes en San Francisco se dedicó a la campaña. El lunes, fue con Newsom y otros funcionarios al Centro y Reserva de Interpretación de la Naturaleza Lucy Evans Baylands en Palo Alto. Recorrió el área de humedales costeros y anunció $600 millones para proyectos para abordar el cambio climático.

“Estos humedales actúan como un amortiguador crítico entre las mareas crecientes y las comunidades en riesgo”, dijo Biden, calificando a la reserva como una “historia de éxito” en los esfuerzos continuos para contener el daño del cambio climático.