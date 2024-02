Biden quiere que la gente sepa que la mayor parte del dinero que busca para Ucrania se gastaría en EE.UU.

En un bullicioso sitio de construcción en las afueras de Dallas, hay esperanzas de que el Congreso finalmente pueda aprobar casi 95 mil millones de dólares en ayuda exterior, incluido el financiamiento para Ucrania, porque los empleos fabriles en Estados Unidos dependen de ese dinero.

Se espera que la nueva fábrica de la empresa aeroespacial y de defensa General Dynamics en el suburbio de Mesquite en Dallas emplee inicialmente a 150 personas para producir municiones. La construcción, que se inaugurará en junio, está a punto de finalizar y ya se han plantado árboles y arbustos recién plantados en el complejo con vistas a una de las autopistas interestatales más transitadas de la zona.

«Queremos aumentar nuestros salarios y nuestros niveles de habilidades y oportunidades laborales», dijo Kim Buttram, director de desarrollo económico de Mesquite, quien agregó que se espera que la fábrica tenga más de 300 puestos de trabajo cuando esté en plena producción.

Mientras el presidente Joe Biden presiona a los republicanos de la Cámara de Representantes para que aprueben la ayuda necesaria, quiere que los votantes comprendan que casi dos tercios (o casi 40 mil millones de dólares) del dinero para Ucrania en realidad se destinaría a fábricas estadounidenses repartidas por todo el país, incluidas plantas en Lima, Ohio. y Scranton, Pensilvania, así como Mesquite.

La medida de gasto suplementario contiene un total de 95 mil millones de dólares en ayuda exterior , incluido dinero para Ucrania, Israel y otros países. De los 60.700 millones de dólares para Ucrania, 38.800 millones de dólares se destinarían a fábricas estadounidenses que fabrican misiles, municiones y otros equipos, según cifras proporcionadas a The Associated Press por la administración Biden.

“Si bien este proyecto de ley envía equipo militar a Ucrania”, dijo Biden el martes, “gasta el dinero aquí mismo, en los Estados Unidos de América, en lugares como Arizona, donde se construyen los misiles Patriot; y Alabama, donde se construyen los misiles Javelin; y Pensilvania, Ohio y Texas, donde se fabrican proyectiles de artillería”.

El argumento del presidente desafía las críticas de algunos legisladores republicanos de que el gobierno federal debería gastar más dinero en casa en lugar de apoyar guerras en el extranjero.

En este caso, la mayor parte del dinero va a empresas y trabajadores estadounidenses, financiando líneas de montaje para recargar reservas agotadas de armas y equipos que ya han ido a Ucrania.

El presidente demócrata está canalizando abiertamente a Franklin Delano Roosevelt y resucitando el concepto de la época de la Segunda Guerra Mundial de que Estados Unidos es el “arsenal de la democracia”. Su argumento de venta al público es que su política exterior también trata de empleos para la clase media estadounidense.

Pero Biden se está enfrentando a la oposición del expresidente Donald Trump, el favorito republicano que ascendió a la Casa Blanca en 2016 con la promesa de reactivar la industria manufacturera estadounidense.

Trump se opone al paquete estadounidense para ayudar a Ucrania y ha expresado abiertamente su voluntad de permitir que Rusia invada a los aliados de la OTAN que no gastan lo suficiente de sus propios presupuestos en defensa.

Muchos republicanos en el Congreso han seguido el ejemplo de Trump, y el flanco derecho del partido cuestiona cada vez más el valor de las intervenciones estadounidenses en todo el mundo y las alianzas de larga data construidas después de la Segunda Guerra Mundial.

Johnson se ha negado a someter a votación el proyecto de ley de ayuda exterior porque también carece de disposiciones para asegurar la frontera sur de Estados Unidos por donde los inmigrantes cruzan ilegalmente. Pero anteriormente rechazó un proyecto de ley bipartidista del Senado que sí proporcionaba fondos para abordar los desafíos de la inmigración, diciendo que las medidas fronterizas no resolverían el problema de la manera que él quería.

“La Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, no se verá obstaculizada ni obligada a aprobar un proyecto de ley de ayuda exterior al que se opusieron la mayoría de los senadores republicanos”, dijo Johnson en una conferencia de prensa la semana pasada. «Es hora de que Washington empiece a mostrar algo de amor hacia los estadounidenses».

El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, por el contrario, ha implorado repetidamente a sus colegas que comprendan que los fondos del paquete son para inversiones históricas “justo aquí en Estados Unidos”.

«Se trata de reconstruir el arsenal de la democracia», dijo McConnell, republicano por Kentucky, en un discurso durante los largos días de debate, «y demostrar a nuestros aliados y adversarios por igual que tomamos en serio el ejercicio de la fuerza estadounidense».

La fábrica de Mesquite se encuentra en el distrito electoral del representante Lance Gooden, republicano por Texas, quien dijo a Fox Business News en una entrevista en diciembre que no podía decirles a sus electores que votó por dinero para Ucrania sin obtener también dinero para proteger a Estados Unidos. frontera sur.

«Nunca apoyaré ningún financiamiento para Ucrania que no incluya importantes medidas de seguridad en nuestra propia frontera sur», dijo Gooden. Su oficina no respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico por The Associated Press para este artículo.

Las fábricas estadounidenses enviaron productos militares por valor de casi 162 mil millones de dólares el año pasado, según la Oficina del Censo. Los envíos aumentaron un 8,1% en comparación con 2022. La financiación suplementaria podría impulsar aún más la producción de las fábricas este año.

Pero la fabricación de defensa puede ser volátil. El gasto disminuyó entre 2010 y 2015. Luego creció durante los siguientes cuatro años, solo para caer en 2021 y luego volver a subir después de que Rusia invadió Ucrania en 2022.

La administración Biden ha dado prioridad al aumento de la capacidad de fabricación de los contratistas de defensa, con un plan para multiplicar por seis la producción de proyectiles de artillería de 155 milímetros en tres años.

El proyecto de ley suplementario estancado en la Cámara ampliaría estos esfuerzos al realizar nuevas inversiones en líneas de producción de armas y revitalizar la base industrial para la producción de submarinos, según la Casa Blanca.

Pero el viernes, tras la noticia de la muerte del disidente ruso encarcelado Alexei Navalny , Biden volvió a presionar a los republicanos de la Cámara para que aprobaran ayuda a Ucrania y adoptaran una postura contra el líder ruso Vladimir Putin. Pero la Cámara entró en receso el jueves por la tarde.

“Ya es hora de que den un paso al frente, ¿no crees? – en lugar de tomarse unas vacaciones de dos semanas”, dijo Biden. “¿Qué están pensando? Dios mío, esto es extraño”.