Biden prepara nuevas restricciones a la migración, según medios

El mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, prepara una orden ejecutiva con duras medidas para frenar la entrada de migrantes por la frontera con México, un tema cada vez más sensible en la campaña para las elecciones presidenciales de noviembre, informaron varios medios locales este lunes. La medida, según la prensa estadounidense, será anunciada el martes y permitiría a las autoridades deportar a los migrantes que crucen ilegalmente sin tener que procesar antes sus pedidos de asilo.Las nuevas disposiciones, que Biden lanzaría en una ceremonia en la Casa Blanca junto a autoridades de los estados fronterizos, entrarían en efecto cada vez que haya un aumento de los cruces por la frontera. La Casa Blanca no quiso comentar los informes de la prensa.

«Desde el primer momento, el gobierno siempre ha evaluado qué acciones se podían tomar. No ha habido ninguna decisión final en relación a qué otras acciones ejecutivas podrían tomarse, si las hubiera», dijo un funcionario de la Casa Blanca a la AFP.

El número récord de ingresos de migrantes por la frontera durante la administración Biden ha hecho crecer la presión sobre el demócrata, que aparece detrás de Donald Trump en la mayoría de las encuestas sobre los comicios del 5 de noviembre.

Los republicanos han acusado a Biden de adoptar una actitud muy blanda frente a lo que Trump califica como «invasión» migratoria.

Más de 2,4 millones de migrantes cruzaron la frontera sur solo en 2023, en gran parte procedentes de Centroamérica y Venezuela mientras huyen de la pobreza, la violencia y los desastres causados por el cambio climático.

El ápice se registró en diciembre pasado, con 10.000 cruces por día. Pese a que los números se redujeron drásticamente desde entonces, las encuestas muestran que el tema es uno de los puntos débiles de Biden para mantenerse en la Casa Blanca.

Las nuevas medidas figurarían entre las más duras adoptadas por un líder demócrata y estarían amparadas por la misma ley que el gobierno de Trump usó para frenar la inmigración desde algunos países musulmanes.

Pero también serían probablemente cuestionadas en la justicia.

Trump ha inflamado su retórica contra los migrantes como parte de su campaña, afirmando incluso que «envenenan la sangre de la nación».

El magnate mantiene su aspiración de regresar a la Casa Blanca a pesar de haberse convertido en el primer expresidente estadounidense con una condena penal.