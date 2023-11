Biden ordena arriar las banderas de Estados Unidos en memoria de la ex primera dama Rosalynn Carter

El presidente Joe Biden ordenó que las banderas estadounidenses en los edificios y propiedades del gobierno federal se bajen a media asta durante cinco días en reconocimiento a la ex primera dama Rosalynn Carter, quien murió el domingo a la edad de 96 años . La orden exige que las banderas ondeen a media asta desde el sábado hasta el atardecer del miércoles 25 de noviembre, día en que Carter será enterrada en Plains, Georgia, la ciudad natal que compartió con el ex presidente Jimmy Carter .

La orden se aplica a las banderas en la Casa Blanca, todos los demás edificios y terrenos federales, y todos los puestos militares y navales, incluidos los buques de la Armada, en los EE. UU. y sus territorios, junto con todos los puestos diplomáticos, militares y navales de los EE. UU. en el extranjero.

Este tipo de órdenes son comunes cuando mueren figuras importantes del gobierno federal, incluidas las primeras damas. Sin embargo, los cónyuges presidenciales no reciben funerales de estado.

Rosalynn Carter será honrada con eventos públicos a partir del lunes en el condado de Sumter, Georgia, donde ella y el expresidente nacieron, se casaron y vivieron la mayor parte de sus vidas. Jimmy Carter, de 99 años, permanece en casa bajo cuidados paliativos .

El martes se llevará a cabo un servicio para Rosalynn Carter en Atlanta, seguido de un funeral final el miércoles en la Iglesia Bautista Maranatha en Plains, donde los Carter fueron miembros durante más de 40 años después de abandonar Washington en 1981. Será enterrada en un terreno cerca la casa donde ella y el expresidente han vivido desde 1961, con la excepción de cuatro años en la Mansión del Gobernador de Georgia y cuatro años en la Casa Blanca. No está claro si Biden asistirá al servicio de Rosalynn Carter en Atlanta. Los ex presidentes y primeras damas suelen asistir a los funerales de las ex primeras damas.

Biden ha dicho que planea pronunciar el elogio del expresidente Carter cuando llegue el momento.