Biden juramentó como presidente: «La democracia ha prevalecido»

AP

Joe Biden se convirtió el miércoles en el 46 ° presidente de Estados Unidos, declarando que «la democracia ha prevalecido» al tomar el timón de una nación profundamente dividida y heredó una confluencia de crisis posiblemente mayor que la que enfrentaron sus predecesores.

La toma de posesión de Biden se produjo en un momento de tumulto e incertidumbre nacional, una ceremonia de resistencia mientras el sagrado rito democrático estadounidense se desplegaba en un Capitolio de los Estados Unidos golpeado por un sitio insurreccionalista hace solo dos semanas. La fría mañana de Washington estuvo salpicada de ráfagas de nieve, pero el sol salió justo antes de que Biden tomara el juramento, la ceremonia cuatrienal perseveró a pesar de que estaba rodeada por fuerzas de seguridad que evocaban una zona de guerra y carecía de multitudes debido a la pandemia del coronavirus.

“Se ha escuchado la voluntad del pueblo y se ha hecho caso a la voluntad del pueblo. Hemos aprendido nuevamente que la democracia es preciosa y la democracia es frágil. A esta hora, amigos míos, la democracia ha prevalecido ”, dijo Biden. “Este es el día de Estados Unidos. Este es el día de la democracia. Un día de historia y esperanza, de renovación y determinación ”.

Y luego giró hacia los desafíos futuros, reconociendo el virus en aumento que se ha cobrado más de 400,000 vidas en los Estados Unidos. Biden miró hacia una ciudad capital salpicada de escaparates vacíos que dan fe del profundo costo económico de la pandemia y donde las protestas de verano pusieron al descubierto el renovado reconocimiento de la nación sobre la injusticia racial.

“Tenemos mucho que hacer en este invierno de peligro y muchas posibilidades: mucho que reparar, mucho que restaurar, mucho que sanar, mucho que construir y mucho que ganar”, dijo Biden. «Pocas personas en la historia de nuestra nación han tenido más desafíos o han encontrado un momento más desafiante o difícil que el momento en el que nos encontramos ahora».

La ausencia de su predecesor subrayó la curación que se necesita.

Haciendo caso omiso de la tradición, Donald Trump partió de Washington el miércoles por la mañana antes de la inauguración en lugar de acompañar a su sucesor al Capitolio. Aunque otros tres ex presidentes, Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama, se reunieron para ver la ceremonia de transferencia de poder, Trump, en espera de su segundo juicio político, voló a Florida luego de avivar el agravio entre sus partidarios con la mentira de que Biden ganó. era ilegítimo.

Biden, en su tercera candidatura a la presidencia, apostó su candidatura menos a una ideología política distintiva que a galvanizar a una amplia coalición de votantes en torno a la noción de que Trump representaba una amenaza existencial para la democracia estadounidense. Biden no mencionó a Trump por su nombre en los primeros momentos de su discurso inaugural, pero aludió a las divisiones que su predecesor había ayudado a crear.

“Sé que las fuerzas que nos dividen son profundas y reales. Pero también sé que no son nuevos. Nuestra historia ha sido una lucha constante entre el ideal estadounidense de que todos somos creados iguales y la dura y fea realidad del racismo, el nativismo, el miedo y la demonización que durante mucho tiempo nos han desgarrado ”, dijo Biden. “Este es nuestro momento histórico de crisis y desafío, y la unidad es el camino a seguir y debemos enfrentar este momento como Estados Unidos de América”.

Biden asumió el cargo con una gran empatía y determinación nacida de la tragedia personal, así como con una profunda experiencia forjada a partir de más de cuatro décadas en Washington. A los 78 años, era el presidente de mayor edad en funciones.

Se hizo más historia a su lado, ya que Kamala Harris se convirtió en la primera mujer en ser vicepresidenta. La exsenadora de Estados Unidos por California también es la primera persona negra y la primera persona de ascendencia del sur de Asia elegida para la vicepresidencia y se convertirá en la mujer de más alto rango en servir en el gobierno.

Los dos prestaron juramento durante una ceremonia de inauguración con pocos paralelos en la historia.

Decenas de miles de soldados están en las calles para brindar seguridad precisamente dos semanas después de que una turba violenta de partidarios de Trump, incitada por el presidente republicano, irrumpiera en el Capitolio en un intento de evitar la certificación de la victoria de Biden.

“Aquí estamos, pocos días después de que una turba desenfrenada pensara que podían usar la violencia para silenciar la voluntad de la gente”, dijo Biden. “Para detener el trabajo de nuestra democracia. Para expulsarnos de esta tierra sagrada. No sucedió. Eso nunca pasará. No hoy, no mañana. Jamas. Jamas.»

La atmósfera tensa evocaba la toma de posesión de Lincoln en 1861, quien fue transportado en secreto a Washington para evitar asesinos en vísperas de la Guerra Civil, o la inauguración de Roosevelt en 1945, cuando optó por una ceremonia pequeña y segura en la Casa Blanca en los últimos meses. de la Segunda Guerra Mundial.

El día comenzó con un alcance al otro lado del pasillo después de cuatro años de amargas batallas partidistas bajo Trump. Por invitación de Biden, los líderes del Congreso de ambos partidos inclinaron la cabeza en oración en el servicio socialmente distanciado a solo unas cuadras de la Casa Blanca.

Una vez en el Capitolio, Biden será administrado por el presidente del Tribunal Supremo John Roberts; Harris será juramentado por la jueza Sonia Sotomayor, la primera miembro latina de la Corte Suprema. El vicepresidente Mike Pence, en sustitución de Trump, estaba sentado cerca mientras Lady Gaga, sosteniendo un micrófono dorado, cantaba el Himno Nacional acompañada por la banda del Cuerpo de Marines de EE. UU.

El tema del discurso de aproximadamente 30 minutos de Biden será «America United», y los asistentes dijeron que sería un llamado a dejar de lado las diferencias durante un momento de juicio nacional.

Luego, Biden supervisará una «Revisión aprobada», una tradición militar que honra la transferencia pacífica del poder a un nuevo comandante en jefe. Luego, Biden, Harris y sus cónyuges se unirán a ese trío bipartidista de ex presidentes para depositar una ofrenda floral en la Tumba del Soldado Desconocido en la Ceremonia Nacional de Arlington.

Más tarde, Biden se unirá al final de un desfile inaugural reducido mientras se muda a la Casa Blanca. Debido a la pandemia, gran parte del desfile de este año será un evento virtual con actuaciones de todo el país.

Por la noche, en lugar de los tradicionales bailes ostentosos que dan la bienvenida a un nuevo presidente a Washington, Biden participará en un concierto televisado que también marca el regreso de las celebridades de la lista A a la órbita de la Casa Blanca después de que evitaron en gran medida a Trump. Entre los que están en la alineación: Bruce Springsteen, Justin Timberlake y Lin-Manuel Miranda.

“Protesté por la toma de posesión de 45 y quería estar aquí cuando se fuera”, dijo Raelyn Maxwell de Park City, Utah. «Y quería celebrar al nuevo presidente». Ella trajo un ramo de rosas que esperaba arrojar a Harris y un poco de champán para brindar por la ocasión.

Trump es el primer presidente en más de un siglo que se salta la investidura de su sucesor. Con un viento frío, Marine One despegó de la Casa Blanca y se elevó sobre una ciudad capital desierta para su propia celebración de despedida en la cercana base conjunta Andrews. Allí, abordó el Air Force One por última vez como presidente para el vuelo a su propiedad en Florida.

“Siempre lucharé por ti. Yo estaré viendo. Estaré escuchando y les diré que el futuro de este país nunca ha sido mejor ”, dijo Trump, quien deseó lo mejor a la administración entrante pero una vez más se negó a mencionar el nombre de Biden.

El simbolismo fue sorprendente: en el mismo momento en que Trump desapareció por la puerta del Air Force One, Biden salió de Blair House, el tradicional alojamiento de invitados para los presidentes en espera, y entró en su caravana para el corto viaje a la iglesia.

Trump se adhirió a una tradición y dejó una nota para Biden en la Oficina Oval, según la Casa Blanca, que no dio a conocer su contenido. Y Trump, en sus comentarios de despedida, insinuó un regreso político, diciendo que «volveremos de alguna forma».

Y él, sin duda, seguirá los primeros días de Biden en el cargo.

El segundo juicio político de Trump podría comenzar esta semana. Eso podría poner a prueba la capacidad del Senado, que está a punto de quedar bajo el control demócrata, para equilibrar los procedimientos de juicio político con audiencias de confirmación y votaciones sobre las elecciones del gabinete de Biden.

Biden estaba ansioso por ir a lo grande desde el principio, con unos ambiciosos primeros 100 días que incluyen un impulso para acelerar la distribución de las vacunas COVID-19 a los estadounidenses ansiosos y aprobar un paquete de alivio del virus de $ 1.9 billones. El primer día, también enviará una propuesta de inmigración al Capitolio que crearía un camino de ocho años hacia la ciudadanía para los inmigrantes que viven ilegalmente en el país.

También planeó un bombardeo de órdenes ejecutivas de 10 días sobre asuntos que no requieren la aprobación del Congreso, una combinación de pasos sustantivos y simbólicos para relajar los años de Trump. Entre los pasos planeados: rescindir las restricciones de viaje para personas de varios países predominantemente musulmanes; reincorporarse al acuerdo climático de París; emitir un mandato de máscara para quienes se encuentran en propiedad federal; y ordenar a las agencias que averigüen cómo reunir a los niños separados de sus familias después de cruzar la frontera.