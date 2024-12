Biden indulta a su hijo Hunter en las semanas finales de su presidencia

Joe Biden anunció el domingo que, como parte de sus últimas decisiones antes de dejar la presidencia de Estados Unidos, concedió un indulto oficial a su hijo Hunter, quien se enfrentaba a condenas en dos casos penales por evasión fiscal y posesión ilegal de un arma de fuego.

«Ninguna persona sensata que analice los hechos de los casos contra Hunter puede llegar a otra conclusión que no sea que Hunter fue señalado solo porque es mi hijo, y eso está mal», dijo el mandatario en un comunicado, en el que calificó las acusaciones de «error judicial».

La medida seguramente provocará nuevos custionamientoas sobre la independencia del sistema judicial estadounidense, especialmente en momentos en que el presidente electo Donald Trump, que asumirá el 20 de enero, ha nombrado a colaboradores leales al frente del FBI y el propio Departamento de Justicia.

El hijo de Biden fue hallado culpable a comienzos de este año de mentir sobre su consumo de drogas cuando compró un arma, lo que es considerado un delito grave, y también aceptó su culpabilidad en otro juicio por fraude fiscal.

Biden había dicho en repetidas ocasiones que no intervendría en los problemas legales de su hijo, de 54 años.

«Dije que no interferiría en la toma de decisiones del Departamento de Justicia y mantuve mi palabra incluso cuando vi cómo mi hijo era procesado de manera selectiva e injusta», zanjó el mandatario demócrata en la declaración de este domingo.

«Los cargos en sus casos se dieron justo después de que varios de mis opositores políticos en el Congreso los instigaran para atacarme y oponerse a mi elección», agregó.

«Creo en el sistema de justicia, pero como he luchado con esto, también creo que la política infectó este proceso e indujo a un error judicial», añadió el presidente.

En una declaración a los medios estadounidenses, Hunter Biden, quien ha luchado contra la adicción a las drogas, aseguró nunca dará «por sentada la clemencia» que se le otorgó y que dedicará la vida que ha «reconstruido» a «ayudar a quienes todavía están enfermos y sufriendo».

– Acuerdo fallido -Los presidentes de Estados Unidos han convertido en tradición utilizar los indultos para ayudar a familiares y otros aliados políticos.

Bill Clinton indultó a su medio hermano por antiguos cargos de posesión de cocaína y, durante su primer mandato, Trump perdonó al padre de su yerno por evasión fiscal, aunque en ambos casos ambos ya habían cumplido sus penas de prisión.

Hunter Biden se declaró culpable en un juicio por evasión fiscal en septiembre, y se enfrentaba a hasta 17 años de cárcel. Por la acusación separada de posesión de armas, afrontaba 25 años de prisión.

La revelación de las dos sentencias estaba prevista para mediados de diciembre.

Sus abogados han sostenido que Hunter fue llevado ante la justicia únicamente por ser hijo del presidente.

El hombre pagó los impuestos atrasados, así como las multas impuestas por las autoridades, e incluso llegó a un acuerdo de culpabilidad que lo habría mantenido fuera de la cárcel, aunque el pacto se vino abajo a último minuto.

Su caso ha sido durante mucho tiempo una espina en el costado de la familia Biden, especialmente durante este año electoral en el que los republicanos han denunciado que Hunter Biden fue tratado con demasiada indulgencia.