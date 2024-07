Biden hablará en la Biblioteca Presidencial LBJ

El presidente Joe Biden, quien tardíamente optó por no buscar la reelección, visitará el lunes la biblioteca del último presidente que tomó la misma difícil decisión, hace más de medio siglo.

El discurso de Biden, que se llevará a cabo el lunes en la Biblioteca Presidencial LBJ en Austin, Texas, está diseñado para conmemorar el 60 aniversario de la Ley de Derechos Civiles , promulgada durante el gobierno del presidente Lyndon Johnson. Durante su discurso, pedirá cambios en la Corte Suprema que incluyan límites de mandatos y un código de ética aplicable para los jueces, así como una enmienda constitucional que limitaría la inmunidad presidencial.

Pero la visita ha adquirido un simbolismo muy diferente en las dos semanas que tomó reprogramarla después de que Biden tuvo que cancelarla porque se contagió de COVID-19.

El discurso, originalmente programado para el 15 de julio, fue visto en su momento por la Casa Blanca como una oportunidad para que Biden intentara defender sus argumentos para salvar su campaña presidencial en decadencia , pronunciado en el distrito natal del representante Lloyd Doggett, el congresista de 15 mandatos que fue el primer legislador demócrata en pedir públicamente que Biden se hiciera a un lado.

Dos semanas después, el panorama político ha cambiado. Biden está fuera de la carrera. La vicepresidenta Kamala Harris es la probable candidata demócrata. Y el presidente no está concentrado en sus próximos cuatro años, sino en el legado de su único mandato y en el futuro de la democracia .

Ningún presidente estadounidense en ejercicio se ha retirado de la carrera tan tarde como lo hizo Biden. Johnson anunció que no buscaría la reelección en marzo de 1968, en el apogeo de la guerra de Vietnam.

Últimamente, Biden ha sido objeto de muchas comparaciones con Johnson. Ambos hablaron a la nación desde la Oficina Oval para exponer sus decisiones. Ambos enfrentaron presiones desde dentro de su propio partido para que se hicieran a un lado, y ambos fueron finalmente elogiados por hacerlo.

Pero sus razones eran muy diferentes. Johnson se hizo a un lado en el fragor de la guerra y habló largo y tendido sobre su necesidad de centrarse en el conflicto. Biden, de 81 años, tenía toda la intención de presentarse a la reelección hasta que su inestable desempeño en el debate del 27 de junio encendió temores dentro de su propio partido sobre su edad y agudeza mental, y sobre si podría vencer al republicano Donald Trump .

Biden ha calificado a Trump como una amenaza grave para la democracia, en particular después de los intentos del expresidente en 2020 de anular los resultados de las elecciones que perdió y sus continuas mentiras sobre esa derrota. El presidente argumentó que su decisión de retirarse de la contienda estuvo motivada por la necesidad de unir a su partido para proteger la democracia.

“He decidido que la mejor manera de avanzar es pasarle la antorcha a una nueva generación. Esa es la mejor manera de unir a nuestra nación”, dijo Biden en su discurso en la Oficina Oval. “Nada, absolutamente nada, puede impedir que salvemos nuestra democracia. Y eso incluye la ambición personal”.

Biden decidió postularse a la presidencia en 2020 después de presenciar la violencia en una manifestación de 2017 llamada “Unite The Right” en Charlottesville, Virginia, donde supremacistas blancos con antorchas marcharon para protestar por la remoción de una estatua del general confederado Robert E. Lee, coreando “¡No nos reemplazarán!” y “¡Los judíos no nos reemplazarán!”.

Biden dijo que estaba horrorizado por la respuesta de Trump, particularmente cuando el republicano dijo a los periodistas que “había gente muy mala en ese grupo, pero también había gente que era muy buena, en ambos lados”.

Durante su presidencia, Biden ha puesto a menudo la equidad y los derechos civiles en primer plano, incluso con su elección para vicepresidente. Harris es la primera mujer , persona negra y persona de ascendencia del sur de Asia en ocupar el cargo. También podría convertirse en la primera mujer elegida para la presidencia.

La administración de Biden ha trabajado para combatir la discriminación racial en el mercado inmobiliario, indultó a miles de personas condenadas por cargos federales de marihuana que han afectado desproporcionadamente a las personas de color y proporcionó fondos federales para reconectar los vecindarios de la ciudad que estaban racialmente segregados o divididos por proyectos viales , y también invirtió miles de millones en colegios y universidades históricamente negros.

Sus esfuerzos, ha dicho, tienen como objetivo impulsar al país hacia adelante y protegerlo contra los intentos de socavar la histórica legislación firmada por Johnson en 1964, uno de los logros más importantes en materia de derechos civiles en la historia de Estados Unidos.

La ley ilegalizó la discriminación por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional. Fue diseñada para poner fin a la discriminación en la escuela, el trabajo y los establecimientos públicos, y prohibió la aplicación desigual de los requisitos de inscripción de votantes.

Johnson firmó la ley cinco horas después de que el Congreso la aprobara, diciendo que la nación estaba en un “momento de prueba” en el que “no debemos fallar”. Agregó: “Cerremos los manantiales del veneno racial. Oremos por corazones sabios y comprensivos. Dejemos de lado las diferencias irrelevantes y hagamos que nuestra nación sea un todo”.

Ocho años después, Johnson convocó un simposio sobre derechos civiles que reunió a quienes luchaban por ellos para impulsar un mayor progreso.

“El progreso ha sido demasiado pequeño; no hemos hecho lo suficiente”, dijo en 1972 durante el simposio. “Hasta que no superemos la desigualdad histórica, no podremos superar la desigualdad de oportunidades… Aún queda trabajo por hacer, así que sigamos adelante”.

Biden ha dicho que está “decidido a lograr todo lo que pueda” en sus últimos seis meses en el cargo, incluida la firma de una importante legislación que amplía el derecho al voto y un proyecto de ley sobre la policía federal que lleva el nombre de George Floyd.

“Seguiré defendiendo nuestras libertades personales y nuestros derechos civiles, desde el derecho a votar hasta el derecho a elegir”, dijo Biden desde la Oficina Oval. “Seguiré denunciando el odio y el extremismo, dejando claro que no hay lugar, ningún lugar en Estados Unidos para la violencia política ni ningún tipo de violencia, punto”.

Más tarde el lunes, Biden también viajará a Houston para presentar sus respetos a la fallecida representante Sheila Jackson Lee, quien murió el 19 de julio a los 74 años.