Biden: el gobierno federal debería pagar para reconstruir el puente Key

El presidente Joe Biden dijo el martes que ha ordenado a su equipo “mover cielo y tierra” para reconstruir el puente Francis Scott Key en Baltimore y reabrir el puerto después de que el puente colapsara el martes por la mañana temprano cuando fue golpeado por un barco portacontenedores.

Biden dijo que planea que el gobierno federal pague el costo total de la reconstrucción.

El tráfico de barcos en el puerto de Baltimore ha sido suspendido, dijo Biden, hasta que se pueda despejar el canal.

Lo llamó “el principal puerto de América, tanto de importación como de exportación de automóviles y camionetas, por ese puerto pasan alrededor de 850.000 vehículos cada año. Y lo pondremos en funcionamiento nuevamente lo antes posible”.

Señaló que 15.000 empleos “dependen de ese puerto. Y haremos todo lo que podamos para proteger esos empleos y ayudar a esos trabajadores”.

Dijo que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército está allí para ayudar a despejar el canal.

“Como le dije al gobernador (de Maryland) Moore, estoy ordenando a mi equipo que mueva cielo y tierra, vuelva a abrir el puerto y reconstruya el puente tan pronto como sea humanamente posible”.

Biden también dijo que su “intención es que el gobierno federal pague el costo total de la reconstrucción de ese puente”. Y espero que el Congreso apoye mi esfuerzo”.

«Va a llevar algún tiempo», dijo Biden. «La gente de Baltimore puede contar con nosotros para acompañarlos en cada paso del camino».

Cuando se le preguntó si la compañía detrás del barco que chocó contra el puente debería pagar la factura, Biden dijo: “No vamos a esperar a que eso suceda. Pagaremos para reconstruir y reabrir el puente”.

El presidente dijo que planea viajar a Baltimore “lo más rápido que pueda”.

‘Una de las catedrales de la infraestructura estadounidense’

El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, se unió al gobernador de Maryland, Wes Moore, el martes por la tarde para ofrecer apoyo y señalar que la reconstrucción no será una tarea sencilla.

“Este no es un puente cualquiera. Esta es una de las catedrales de la infraestructura estadounidense”, dijo Buttigieg en una conferencia de prensa en Baltimore. “Ha sido parte del horizonte de esta región durante más tiempo del que muchos de nosotros llevamos vivos”.

“Por tanto, el camino hacia la normalidad no será fácil. No será rápido. No será barato, pero lo reconstruiremos juntos”.

Buttigieg dijo que la Administración Marítima ayudará con las operaciones portuarias y de la cadena de suministro.

La Administración Federal de Carreteras ayudará en lo que respecta al puente en sí y a cualquier forma en que “podamos ayudar a aliviar la congestión de las carreteras para los residentes y viajeros que ya no pueden utilizar esta importante vía”, dijo.

«La Administración Federal de Aviación incluso está trabajando para mantener libre el espacio aéreo sobre el puente para el personal de emergencia».

El espíritu de ‘Un Maryland’

El martes fue un día difícil en la Asamblea General de Maryland mientras los legisladores lidiaban con el impacto del colapso del puente Key de Baltimore.

El delegado Marc Korman, presidente del Comité de Medio Ambiente y Transporte, inició la reunión del martes diciéndoles a sus colegas: «Nuestros pensamientos están con las familias directamente afectadas y también con los increíbles socorristas» que corrieron para salvar vidas «en medio de la noche». .”

Añadió: “Todos hemos pasado por Key Bridge, todos conocemos gente que vive por allí”.

Cuando se le preguntó sobre el impacto del compromiso de la Administración Biden de obtener la aprobación del Congreso para el costo de reemplazar el puente, Korman dijo que eso es útil. Si bien dijo que están en “las consecuencias inmediatas” del colapso del puente, “por supuesto, vamos a querer reconstruirlo. Baltimore es una ciudad resiliente y Maryland es un estado resiliente, por lo que vamos a reconstruir”, pero, dijo, tomará tiempo “ponerse en marcha”.

Mientras tanto, en la Asamblea General se avecina una fecha límite para el presupuesto del 1 de abril, y Korman dijo que hay cierto debate sobre cómo manejar un déficit de aproximadamente $3 mil millones en seis años. Korman dijo que la legislatura ha estado trabajando para resolver el problema de proporcionar “los dólares de infraestructura que necesitamos para la infraestructura que Maryland quiere”.

¿Qué se podría considerar al reconstruir el puente?

Construido hace décadas, el puente carecía de algunas de las mejoras desarrolladas a lo largo de los años para hacer la estructura más segura. Algunos puentes tienen protección cerca de los soportes para desviar parte del golpe de un posible choque con un barco.

Dijo que es necesario centrarse en mejorar la protección contra colisiones entre puentes de barcos, ya que hay sensores que, una vez integrados en el puente, pueden comunicarse con los barcos que se aproximan.

Otros sensores disponibles pueden informar a los funcionarios sobre problemas con la estructura antes de una falla catastrófica.

“Las cosas que pueden informar sobre la vibración, la temperatura y la alcalinidad del concreto”, dijo Geddes.

Dijo que el pago del proyecto también es algo que aún está por discutirse, señalando que otros estados, después de los desastres, recurrieron a asociaciones público-privadas para reconstruir y mantener los puentes reconstruidos.

Geddes también pide a los legisladores que consideren la financiación de infraestructuras que ayuden a pagar las mejoras y los trabajos que protegerían los puentes de posibles amenazas, tanto naturales como provocadas por el hombre.

«Necesitamos centrarnos en mejorar la resiliencia de nuestra infraestructura, y eso podría implicar redundancias integradas en el diseño y la construcción de la infraestructura».