Biden: EEUU tendrá vacunas para todos los adultos en mayo

El presidente Joe Biden anunció el martes que Estados Unidos espera contar con suficientes vacunas contra el coronavirus para todos los estadounidenses adultos para finales de mayo —dos meses antes de lo previsto—, y presionó a los estados para que administren al menos una dosis a los maestros antes de que finalice marzo para acelerar la reapertura de escuelas.

Biden también anunció que la farmacéutica Merck & Co. ayudará a producir la vacuna desarrollada por su rival Johnson & Johnson, y comparó esta acción con el espíritu de cooperación nacional durante la Segunda Guerra Mundial.

“Ahora vamos en camino a tener un suministro suficiente de vacunas para cada adulto en Estados Unidos para finales de mayo”, comentó Biden.

A pesar de la aceleración en la producción de vacunas, la tarea de inocular a los estadounidenses podría prolongarse hasta mediados del verano, informaron las autoridades, dependiendo tanto de la capacidad del gobierno para distribuir las vacunas como de la disposición de la población a inocularse.

Los anuncios de Biden aumentaron las expectativas sobre el momento en que el país pueda salir de la pandemia, pero a pesar de que el mandatario expresó su optimismo, también fue cauto al momento de pronosticar un retorno a la normalidad.

“Se me ha aconsejado no responder a eso, porque no lo sabemos con certeza”, dijo Biden, para luego agregar que él espera que se regrese a la normalidad antes de “estas fechas el próximo año”.

Mientras Biden emitía sus declaraciones, estados de todo el país comenzaban a relajar algunas restricciones relacionadas con el coronavirus a pesar de las objeciones de la Casa Blanca y del principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno, el doctor Anthony Fauci, quienes se opusieron a cualquier relajación en los protocolos hasta que haya más estadounidenses vacunados.

En Texas, el gobernador republicano Greg Abbott levantó la orden estatal de uso de mascarillas y varias otras restricciones. En Michigan, la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer atenuó los límites a la capacidad en restaurantes y a las concentraciones en espacios públicos y residenciales.

Fauci ha dicho previamente que el país debe llegar a una tasa de vacunación cercana al 80% para alcanzar la inmunidad colectiva. Apenas se ha vacunado por completo a cerca del 8% de la población, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus iniciales en inglés) aunque el ritmo de vacunación ha ido en aumento. Estados Unidos impuso nuevos récords de vacunación diaria los pasados jueves y viernes.

Con la esperanza de aumentar aún más la tasa de vacunación, el gobierno de Biden comentó a los gobernadores el martes que se preparen para recibir un incremento en los suministros de vacunas en las próximas semanas. También se están destinando dosis adicionales a un programa apoyado por el gobierno federal para administrar vacunas en farmacias minoristas, con lo que las autoridades federales esperan duplicar o triplicar el ritmo de vacunación.

Este semana se distribuirán más de 800.000 dosis de la vacuna de J&J a las farmacias, adicionales a las 2,4 millones de dosis que recibirán de Pfizer y Moderna.

Esas farmacias serán cruciales para inocular a los profesores, en especial en los cerca de 20 estados en donde no son prioridad de vacunación. El objetivo es ayudar a reabrir las escuelas para brindar una mejor educación a los estudiantes, quienes han estado en riesgo de rezagarse durante la pandemia y reducir la carga sobre los padres de familia que se han visto obligados a elegir entre cuidar de sus hijos o tener un empleo.

“Tratemos el aprendizaje en persona como el servicio esencial que es”, señaló Biden.