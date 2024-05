Biden dice que «el orden debe prevalecer» ante protestas estudiantiles por Gaza

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó el jueves que «el orden debe prevalecer», en referencia a las protestas estudiantiles contra la guerra en Gaza que sacuden a las universidades del país y han dejado numerosos detenidos.

Policías y estudiantes se enfrentaron la madrugada del jueves en la Universidad de California en Los Angeles (UCLA) durante el desalojo de las barricadas levantadas por los manifestantes, la más recietne intervención policial de este tipo en los últimos días.

«No somos un país autoritario que silencia a la gente o sofoca la diferencia», afirmó Biden en un discurso televisado desde la Casa Blanca.

«Pero tampoco somos un país sin ley», agregó. «Somos una sociedad civilizada y el orden debe prevalecer», aseguró el mandatario, para quien no se pueden permitir protestas que interrumpan las clases y actos de graduación de miles de estudiantes en todo el país.

En la UCLA, agentes con equipos antimotines derribaron la barricada de madera que protegía el campamento levantado en el campus, arrastraron las carpas y utilizaron bombas de estruendo para dispersar a los manifestantes. A varios se los llevaron detenidos, constató la AFP.

Estas manifestaciones se han extendido a por lo menos 30 universidades estadounidenses desde el mes pasado, para protestar por la gran cantidad de muertos en la Franja de Gaza en la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás.

Las autoridades universitarias intentan equilibrar los derechos de libertad de expresión con las quejas de que las concentraciones han derivado en antisemitismo y odio.

«Esta es una protesta pacífica. (…) llamar a la policía es algo despreciable», dijo a la AFP Jack Bedrosian, un residente de Los Angeles que se acercó a la zona para expresar su apoyo a los estudiantes.

El martes por la noche, las fuerzas de seguridad fueron criticadas en cambio por intervenir tardíamente ante violentos choques que se registraron cuando contramanifestantes atacaron el campamento de los estudiantes propalestinos en la universidad.

Debido a la «emergencia» en el campus, la UCLA determinó que las clases fueran remotas jueves y viernes.

– Protestas en serie –

Las manifestaciones propalestinas comenzaron hace dos semanas en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y se han propagado por decenas de centros educativos en Estados Unidos.

La policía desmanteló el miércoles un campamento de protesta y detuvo al menos a 17 personas en la Universidad de Texas, en el sur del país.

Los agentes también desocuparon una acampada en la Universidad jesuita de Fordham en Nueva York.

Al otro lado de esa ciudad, las fuerzas del orden seguían desplegadas en la Universidad de Columbia, tras el violento desalojo registrado la noche anterior. Unos 300 manifestantes fueron detenidos en Columbia y en el también neoyorquino City College (CUNY).

Algunos estudiantes lamentaron la «brutalidad y agresividad» policial.

«Nos agredieron, nos detuvieron brutalmente. Y a mí me retuvieron hasta seis horas antes de soltarme, bastante golpeado, me pisotearon, me cortaron», dijo a la AFP un estudiante de Columbia, que dijo llamarse José.

Más al norte, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), manifestantes se atrincheraron y bloquearon una avenida cercana al campus de Cambridge en plena hora punta del miércoles por la tarde.

– Biden bajo presión –

Biden viene enfrentando críticas desde varios frentes políticos por las protestas. Mientras los republicanos lo acusan de ser demasiado blando con los manifestantes, que según ellos muestran sentimientos antisemitas, en sus propias filas los demócratas le critican el apoyo a la campaña militar de Israel.

«En ningún campus ni en ningún lugar de Estados Unidos debería haber lugar para el antisemitismo o las amenazas de violencia contra los estudiantes judíos», dijo Biden este jueves.

«No hay cabida para el discurso de odio ni cualquier tipo de violencia, sea antisemitismo, islamofobia o discriminación contra árabes-estadounidenses o palestino-estadounidenses», afirmó.

Sus comentarios llegan después que el presidente israelí, Isaac Herzog, dijera que las universidades estadounidenses están contaminadas «por el odio y el antisemitismo».

«Observamos con horror cómo se celebran y justifican las atrocidades del 7 de octubre contra Israel», agregó.

El expresidente republicano Donald Trump, rival de Biden en las próximas elecciones, defendió esta semana los desalojos por la fuerza.

«A cada rector universitario le digo: remueva los campamentos inmediatamente, derrote a los radicales y recupere nuestros campus para todos los estudiantes normales», dijo el martes durante un mitin en Wisconsin.

El ataque sin precedentes de Hamás del 7 de octubre en Israel, que dejó 1.170 muertos -en su mayoría civiles, según un recuento de AFP de cifras oficiales israelíes-, desató una ofensiva militar israelí en la que han muerto al menos 34.596 personas, de acuerdo con el movimiento islamista que gobierna ese territorio.