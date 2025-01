Biden dice las tareas pendientes para la jubilación

El presidente Joe Biden está a punto de tener mucho más tiempo libre. No necesita ir más allá de los presidentes anteriores para encontrar ideas sobre qué hacer en su lista de tareas para la jubilación.

A sus 82 años, Biden es el presidente estadounidense de mayor edad . En una entrevista reciente con USA Today, reconoció que no está seguro de su resistencia futura y dijo: «¿Quién sabe qué seré cuando tenga 86 años?».

Pero su edad no es nada destacable en comparación con otros presidentes anteriores, nueve de los cuales vivieron más de 90 años. Entre ellos se encuentran George H. W. Bush, Gerald Ford, Ronald Reagan, John Adams, Herbert Hoover y Jimmy Carter, quien falleció recientemente a los 100 años .

Echemos un vistazo a algunas de las formas tradicionales (y también algunas menos convencionales) en las que Biden podría pasar sus próximos años:

Intentar reforzar su lugar en la historia

A diferencia de su predecesor presidencial convertido en sucesor, Donald Trump , Biden casi con certeza no intentará un regreso político.

El demócrata ha hablado poco públicamente sobre sus planes para después de abandonar la Oficina Oval. Quienes lo conocen desde hace tiempo dicen que no es algo de lo que haya hablado mucho más allá de un círculo cerrado de colaboradores cercanos.

Algunos expresidentes modernos han cobrado grandes honorarios por sus discursos posteriores a su paso por la Casa Blanca. Biden, que se vio afectado durante la mayor parte de su mandato por bajos índices de aprobación , podría utilizar esas apariciones para intentar reforzar su legado y su futura popularidad. Le dijo a USA Today que quería que su legado fuera el de haber trabajado “para restaurar la economía y restablecer el liderazgo de Estados Unidos en el mundo”.

La buena noticia para Biden es que los presidentes a menudo ven mejorar su popularidad después de dejar el cargo.

El republicano George W. Bush fue impopular al final de su mandato en medio de la guerra de Irak y la crisis financiera, pero en los años siguientes fue visto con mejores ojos, a pesar de mantener un perfil público bajo mientras se dedicaba a la pintura . Trump también sufrió los bajos índices de aprobación durante su primer mandato, pero recuperó la Casa Blanca en noviembre.

Recaudar fondos y planificar una biblioteca presidencial

Una prioridad para Biden probablemente sea recaudar fondos y comenzar a trabajar en los planes para su biblioteca presidencial. Probablemente estaría en su estado natal, Delaware, donde fue senador durante 36 años y pasó muchos fines de semana mientras fue presidente.

Los funcionarios ya han reclutado al menos a un embajador de la administración Biden para ayudar con la recaudación de fondos. Un modelo puede ser el Centro Presidencial Barack Obama, una biblioteca y museo de 19,3 acres (0,08 kilómetros cuadrados) en Chicago. Las obras comenzaron hace tres años y se espera que finalicen en 2026.

Clasifique los recuerdos con cuidado

Según sus asesores, Biden puede ser un poco acaparador y quizá quiera conservar recuerdos de sus años en la Casa Blanca. Debe proceder con cautela.

Los funcionarios electos federales deben entregar documentos oficiales y materiales clasificados cuando dejan el cargo. Los abogados personales de Biden han estado trabajando en la gestión cuidadosa de los documentos incluso antes de que se encontrara material clasificado de la época de Biden en el Senado y como vicepresidente en el Penn Biden Center en Washington y en el garaje de Biden en Delaware.

Esos descubrimientos se produjeron tras una búsqueda del FBI en 2022 en el club de Trump en Florida, parte de un caso de documentos que se desestimó después de que el mandatario recuperara la Casa Blanca. En el caso de Biden, el fiscal especial Robert Hur publicó posteriormente un informe que cuestionaba la edad y la competencia mental del presidente, pero no solicitó cargos penales por el mal manejo de los documentos.

“Haremos todo lo posible, sin duda, para ser cuidadosos y seguir las reglas, para hacer esto de la manera correcta”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, cuando se le preguntó sobre la retención de documentos el viernes.

Escribe otra memoria, también con cuidado

Biden no ha mostrado mucho interés en escribir otro libro, según dicen sus allegados. Ha escrito dos memorias: Promises to Keep, publicada en 2007, y Promise Me, Dad, publicada en 2017.

Sin embargo, podría optar por trabajar en un tercero para ayudar a consolidar su legado antes mencionado, aunque, una vez más, tendría que proceder con cautela.

Hur acusó a Biden de ser descuidado al compartir información clasificada con el escritor fantasma Mark Zwonitzer , quien trabajó en los primeros dos libros de Biden. El fiscal especial consideró acusar a Zwonitzer de obstrucción de la justicia porque el escritor fantasma destruyó grabaciones de entrevistas que realizó con Biden mientras trabajaban en su segunda autobiografía.

Finalmente, el informe de Hur afirma que Zwonitzer ofreció “razones plausibles e inocentes” para haberlo hecho y posteriormente haber cooperado con los investigadores.

Disfrute del club de expresidentes

Biden, un entusiasta de la tradición política desde hace mucho tiempo, bien podría aceptar ser miembro del club de expresidentes . Los excomandantes en jefe posan de vez en cuando para fotografías y se dan palmaditas en la espalda mientras deambulan en eventos históricos y se sientan juntos en funerales de personalidades importantes.

Los expresidentes también suelen emprender proyectos especiales juntos, como promover las vacunas durante la pandemia de COVID-19 o recaudar fondos después de desastres naturales. Rara vez se critican entre sí y tienden a ofrecer aún menos palabras duras sobre los actuales ocupantes de la Casa Blanca.

Esta será una oportunidad para que Biden vuelva a diferenciarse de Trump, quien mostró poco interés en pasar tiempo con expresidentes después de perder su candidatura a la reelección en 2020. Fue similar a cómo evitó los esfuerzos típicos posteriores a la presidencia, como trabajar en la construcción de una biblioteca presidencial, y se concentró en cambio en su campaña de 2024.

Biden ya convocó su propio club de expresidentes mientras aún estaba en el cargo: se preparó para su discurso sobre el Estado de la Unión en marzo pasado manteniendo una videollamada con actores que anteriormente habían interpretado a presidentes .

Morgan Freeman, Tony Goldwyn, Geena Davis y Michael Douglas ofrecieron consejos y aliento, al igual que Bill Pullman, quien interpretó al presidente Thomas J. Whitmore en “Independence Day”. Pullman aprovechó el optimismo siempre presente de Biden en sus comentarios públicos para predecir: “La gente, cuando vea todo lo que has logrado hacer, lo recordará. El tiempo recordará, siempre, tus palabras”.

¿Probar suerte en el mundo del espectáculo?

Hablando de celebridades, Biden ha dejado caer la idea de realizar actividades postpresidenciales más ostentosas.

En agosto, aproximadamente un mes después de abandonar su campaña de reelección, Biden bromeó en un evento para creadores de contenido en línea : “Por eso los invité a la Casa Blanca, porque estoy buscando trabajo”.

Cuando Jessica Alba ayudó a celebrar el Mes de la Herencia Hispana en la Casa Blanca unas semanas después, Biden bromeó diciendo que pronto podría necesitar las conexiones comerciales de la estrella para encontrar trabajo, diciendo: «Jessica, si soy realmente bueno, ¿quizás puedas conseguirme un trabajo?».

Ofreció una broma similar en un evento en diciembre para los homenajeados del Centro Kennedy , diciéndole a Robert De Niro: «Si me meto en problemas, acudiré a ti, amigo».

“Estoy buscando trabajo en febrero”, dijo Biden entre risas. “¿Quizás tengas algo para mí? ¿Una combinación Biden-De Niro? No puedo cantar, no puedo actuar, no puedo bailar, no puedo hacer absolutamente nada, pero podría ayudarte”.