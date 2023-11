Biden declara emergencia por plomo en el agua en las Islas Vírgenes

El presidente Joe Biden declaró una emergencia por la contaminación con plomo en el agua en las Islas Vírgenes de EE. UU. a principios de esta semana después de que las pruebas en St. Croix revelaran niveles más de 100 veces los límites establecidos por la Agencia de Protección Ambiental, uno de los peores resultados que ha tenido una comunidad de EE. UU. visto en décadas .

«A nivel personal, ha sido aterrador y frustrante», dijo la residente Frandelle Gerard, directora ejecutiva de Crucian Heritage and Nature Tourism, Inc.

Las autoridades dijeron a los residentes que dejaran de usar los grifos y comenzaron a distribuir vales para agua embotellada. El plomo puede tener efectos devastadores en el desarrollo, el comportamiento y las puntuaciones de coeficiente intelectual de los niños.

Pero los expertos consultados por The Associated Press dijeron que los aterradores resultados pueden ser falsos porque provienen de pruebas que no cumplen con los estándares de la EPA.

“Los datos deberían tirarse a la basura”, dijo Marc Edwards, líder de Virginia Tech y experto en agua que ayudó a identificar los problemas de plomo en Flint, Michigan.

Si la información proporcionada a los residentes de St. Croix resulta ser mala, no será la primera vez que suceda. La mala información a menudo afecta a las comunidades, que a menudo son comunidades de mayoría negra, que enfrentan crisis de plomo y dejan a la gente sin saber qué creer. En Flint, los funcionarios inicialmente ocultaron altos niveles de plomo. Cuando los niveles aumentaron en Newark, los funcionarios enfatizaron la seguridad de los embalses de la ciudad, aunque el problema suele ser las tuberías de plomo, no la fuente. En Benton Harbor , Michigan, los residentes esperaron meses hasta que los funcionarios confirmaran que los filtros realmente funcionan , dependiendo del agua embotellada.

En la isla caribeña de St. Croix, los funcionarios evitaron algunos de esos escollos y rápidamente informaron a los residentes de los resultados. El gobernador declaró una emergencia .

«Esto no es algo de lo que evitemos hablar», dijo Andrew Smith, jefe de la Autoridad de Agua y Energía de las Islas Vírgenes.

Edwards no cree que los altísimos resultados reflejen la realidad y dijo que el problema es cómo se recolectaron las muestras. Para las pruebas de plomo, los trabajadores generalmente toman agua de un grifo doméstico. Pero las muestras que arrojaron resultados tan altos en St. Croix fueron recolectadas del medidor.

“Cuando lo (desenroscas), literalmente estás rompiendo el latón con plomo y un trozo de latón con plomo entra en tu muestra”, dijo. Produce resultados artificialmente altos.

Tom Neltner, experto en químicos y plomo del Fondo de Defensa Ambiental, estuvo de acuerdo en que las pruebas realizadas en el medidor de agua no son precisas. «Hay muchas rarezas» acerca de cómo se realizó el muestreo en St. Croix, dijo.

Por lo tanto, los padres de St. Croix todavía no tienen idea de cuánto plomo consumían sus hijos.

Esto es lo que se sabe:

En septiembre, los funcionarios realizaron pruebas de la manera habitual, en los grifos, siguiendo las reglas de pruebas de plomo de la EPA. Esos resultados mostraron que el agua era segura.

Pero los residentes de la isla, que durante mucho tiempo habían tenido que lidiar con agua descolorida, dijeron que el color estaba empeorando aún más en los últimos meses. Entonces los funcionarios tomaron más muestras, esta vez en el medidor, para ver si las tuberías de la empresa de servicios públicos eran el problema. Son algunas de estas pruebas las que registraron por primera vez niveles de plomo astronómicamente altos.

«Todos quedamos impactados y sorprendidos por los resultados», dijo Smith.

Al volver a realizar la prueba se encontraron resultados que aún eran demasiado altos. Sin embargo, en otros lugares, incluidas dos escuelas, la cifra fue baja.

Pronto debería llegar una respuesta más definitiva. Los funcionarios locales y federales realizaron pruebas detalladas para encontrar la causa raíz a principios de noviembre. Se espera un informe final para mediados de diciembre.

Smith dijo que alrededor de 3,400 viviendas están afectadas y que la empresa de servicios públicos trabajó con la EPA en el muestreo.

Aunque las pruebas no siguieron el procedimiento normal, la experta en agua de la EPA, Christine Ash, dijo que “por precaución, recomendamos que las personas que usan agua (de servicios públicos) conectada a sus hogares no consuman el agua hasta que podamos hacer más investigaciones para identificar si existe una fuente potencial de plomo y cuál podría ser”.

Afortunadamente en St. Croix, eso no incluye a todos.

Mucha gente depende del agua de lluvia que recogen en cisternas.

En el continente, en muchas ciudades, las tuberías de plomo son la principal amenaza para el agua potable. Pero ese no es el problema en la isla. En cambio, son los accesorios de latón los que contienen plomo y pueden corroerse en el agua, dijo Smith.

E independientemente de los resultados de las pruebas, el sistema de agua necesita atención y reparación. Smith y sus colegas están echando agua a través de él. Cuando la gente no usa el agua, ésta se asienta y puede recoger contaminantes. También están arreglando la forma en que tratan el agua para que sea menos corrosiva y trabajando para reemplazar los componentes que contienen plomo. Ese trabajo de reemplazo podría llevar de 12 a 18 meses, dijo Smith. Además, el sistema de agua de la isla es antiguo y en los próximos años se planean importantes mejoras.

Gerard dijo que la gente en la isla está abrumada.

«Existe una sensación de bueno, ¿qué sigue para St. Croix?» dijo, y agregó que los residentes han soportado un huracán devastador, la pandemia y la contaminación del agua de una refinería, todo en los últimos años. Muchas personas abandonaron el agua del grifo hace mucho tiempo, dijo, y es difícil saber qué hacer con estos últimos avances.

“Como persona bastante alfabetizada, la lectura de los informes casi nos ha dejado con más preguntas que respuestas”. Muchas personas probablemente no entienden cuán altos son los resultados de estas pruebas de plomo, dijo.

En cuanto a la medida temporal de hacer correr mucha agua por las tuberías para reducir el plomo, no es adecuada para la isla, afirmó.

«Somos una sociedad que conserva el agua», dijo Gerard. «El agua es un bien preciado».