Biden critica comentarios «espantosos y peligrosos» de Trump sobre OTAN

El presidente estadounidense, Joe Biden, calificó de «espantosos y peligrosos» los comentarios de Donald Trump que restan importancia a los compromisos con la OTAN y advirtió el domingo que el expresidente trata de dar al líder ruso Vladimir Putin «luz verde para más guerra y violencia».

Biden se expresó así luego del discurso de Trump el sábado que podría «animar» a Rusia a atacar a miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que no cumplan con sus obligaciones financieras, en lo que es el ataque más extremo del candidato a la presidencia contra la alianza militar.

Los comentarios de Trump, hechos en un mitin político en Carolina del Sur, causaron duras advertencias en el país y el exterior al considerar que ponían en peligro a la Alianza y renovaban las dudas sobre el compromiso de Estados Unidos en el tratado de defensa mutua en caso de que Trump gane las presidenciales en noviembre.

«La admisión de Trump de que pretende dar a Putin luz verde para más guerra y violencia, para continuar su brutal asalto contra Ucrania libre, y extender su agresión al pueblo de Polonia y los estados bálticos es espantosa y peligrosa», dijo Biden en un comunicado.

El exmandatario comentó una conversación con un gobernante que no identificó durante una reunión de la OTAN.

«El presidente de un país grande se levantó y preguntó: ‘Pues bien, señor, si no pagamos y Rusia nos ataca, ¿usted nos protegería?'», relató Trump.

«No lo protegería. Por el contrario, los animaría a hacerles lo que se les dé la gana. Tiene que pagar, tiene que pagar sus cuentas», enfatizó.

El sábado un vocero de la Casa Blanca ya había rechazado las declaraciones hechas por Trump.

«Alentar invasiones de nuestros más cercanos aliados por parte de regímenes asesinos es espantoso y desquiciado», dijo el portavoz Andrew Bates.

El Senado de Estados Unidos debatirá la semana próxima un paquete de ayuda que engloba 95.000 millones de dólares para Ucrania -en guerra tras ser invadida por Rusia-, para la lucha de Israel contra el grupo islamista palestino Hamás y para Taiwán, su aliado estratégico.

La mayor parte sería para ayudar a Ucrania a reponer su agotado arsenal a solo unos días de que se cumplan dos años de la guerra.

– «Socava» la seguridad –

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó el domingo que estas declaraciones de Trump «socavan la seguridad de todos».

«Cualquier sugerencia de que los aliados no se defenderán entre sí socava la seguridad de todos, incluida la de Estados Unidos, y expone a los soldados estadounidenses y europeos a un riesgo mayor», subrayó en un comunicado.

Stoltenberg añadió que espera que «sin importar quién gane las elecciones presidenciales, Estados Unidos siga siendo un aliado fuerte y comprometido de la OTAN».

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, también tachó los comentarios de «imprudentes» y añadió que «sólo pueden servir a los intereses de Putin».

Su rival en las primarias republicanas y exgobernadora de Carolina del Sur, Nikky Haley, también opinó el domingo de las declaraciones de Trump sobre la OTAN.

«Lo que me molesta sobre esto es, no te pongas del lado de un matón que asesina a sus oponentes. No te pongas del lado de alguien que ha entrado e invadido un país y medio millón de personas han muerto o han sido heridas», dijo Haley al programa «Face the Nation» de CBS News.

El sábado Trump había lanzado comentarios burlones a Haley durante el mitin.

«¿Dónde está su marido? ¡Oh, no está, no está!», dijo con ironía para resaltar que Michael Haley, esposo de la aspirante republicana, no la acompaña en sus actos electorales.

Muy distanciada de Trump, la exembajadora ante la ONU replicó secamente en la red X.

«Michel se encuentra al servicio de su país, algo sobre lo que usted no sabe nada. Una persona que permanentemente le falta el respeto al sacrificio de las familias de los militares no tiene nada que buscar como comandante en jefe», afirmó Haley.