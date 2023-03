Biden crea monumentos nacionales en las montañas de Nevada y Texas

El presidente Joe Biden dijo el martes que establecerá monumentos nacionales en más de medio millón de acres en Nevada y Texas y creará un santuario marino en aguas estadounidenses cerca de las islas remotas del Pacífico al suroeste de Hawái. Las medidas de conservación están “protegiendo el corazón y el alma de nuestro orgullo nacional”, dijo Biden.

Hablando en una cumbre de la Casa Blanca sobre acciones de conservación, Biden dijo que los nuevos monumentos se encuentran entre los “tesoros naturales” que “definen nuestra identidad como nación. Son un derecho de nacimiento que debemos transmitir de generación en generación”.

Biden designó a Avi Kwa Ame , una montaña desértica en el sur de Nevada que los nativos americanos consideran sagrada, como monumento nacional, junto con Castner Range en El Paso, Texas. También se movió para crear un santuario marino nacional en aguas estadounidenses alrededor de las islas remotas del Pacífico.

Los grupos conservacionistas y tribales elogiaron las acciones de Biden, pero el nuevo gobernador republicano de Nevada criticó la designación del monumento como una «confiscación federal» de la tierra de Nevada y «un error histórico que le costará a los nevadenses en las generaciones venideras».

El gobernador Joe Lombardo, quien derrocó al gobernador demócrata del estado en noviembre, dijo que la Casa Blanca no consultó con su administración antes de bloquear proyectos de energía limpia y otros desarrollos en su estado. “Este tipo de política de ‘Washington Knows Best’ podría ganar el aplauso de intereses especiales que no rinden cuentas, pero le costará a nuestro estado empleos y oportunidades económicas”, dijo Lombardo en un comunicado.

“Nuestras maravillas nacionales son literalmente la envidia del mundo”, dijo Biden en un discurso en el Departamento del Interior. “Siempre han sido y siempre serán fundamentales para nuestra herencia como pueblo y esenciales para nuestra identidad como nación”.

El sitio de Nevada abarca más de 500 000 acres (200 000 hectáreas) e incluye Spirit Mountain, un pico al noroeste de Laughlin llamado Avi Kwa Ame (ah-VEE’ kwa-meh) por la tribu Fort Mojave y que figura en el Registro Nacional de Lugares Históricos. El paisaje agreste cerca de las fronteras estatales de Arizona y California es el hogar del borrego cimarrón, las tortugas del desierto y una gran concentración de árboles de Josué, algunos de los cuales tienen más de 900 años.

En Texas, la designación de Castner Range protegerá los objetos culturales, científicos e históricos, honrará a los veteranos estadounidenses y las naciones tribales y ampliará el acceso a la recreación al aire libre en terrenos públicos, dijo Biden. Ubicado en Fort Bliss, Castner Range sirvió como lugar de entrenamiento y prueba para el Ejército de los EE. UU. durante la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. El ejército dejó de entrenar en el sitio y cerró Castner Range en 1966.

Juntos, los dos nuevos monumentos nacionales protegen casi 514 000 acres (208 000 hectáreas) de tierras públicas. El paisaje de Avi Kwa Ame es sagrado para 12 tribus y es el hogar de especies silvestres y plantas raras, mientras que Castner Range es la tierra ancestral de los pueblos comanche y apache, y su ecología cultural se considera sagrada para varias comunidades indígenas.

“A los nativos que señalan a Avi Kwa Ame como su lugar de nacimiento espiritual, y a todos los nevadenses que conocen el valor de nuestras preciadas tierras públicas: hoy es para ustedes”, tuiteó la representante Dina Titus, demócrata de Nevada, quien patrocinó un proyecto de ley para proteger la región escarpada cerca de la Reserva Nacional de Mojave del desarrollo, incluidos los parques solares y un parque eólico propuesto.

“Spirit Mountain ahora estará protegida para las generaciones futuras”, dijo Titus.

La secretaria del Interior, Deb Haaland, dijo que Avi Kwa Ame “tiene un profundo significado espiritual, sagrado e histórico para los nativos que han vivido en estas tierras durante generaciones”, y agregó que estaba agradecida con Biden “por dar este importante paso en reconocimiento a las décadas de defensa de las tribus y la comunidad científica.”

En el Pacífico, Biden ordenó al Departamento de Comercio que iniciara una designación de santuario marino para proteger 777 000 millas cuadradas alrededor de las islas remotas del Pacífico. Si se completa, el nuevo santuario ayudaría a garantizar que Estados Unidos alcance el objetivo de Biden de conservar al menos el 30% de las aguas oceánicas bajo jurisdicción estadounidense para 2030, dijo la Casa Blanca.

El área a proteger es “más grande que Alaska y Colorado juntas”, dijo Biden.

Las acciones de Biden se producen cuando enfrenta fuertes críticas de grupos ambientalistas y activistas juveniles por su aprobación del enorme proyecto de perforación petrolera Willow en Alaska .

Biden ha hecho de la lucha contra el calentamiento global una parte central de su agenda y se ha comprometido a reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta para el año 2030. planea anunciar su campaña de reelección.

Los activistas climáticos se reunieron frente al Departamento del Interior el martes para condenar lo que llaman la «hipocresía climática» de Biden y exigir que la administración cambie de rumbo sobre Willow. Los manifestantes colgaron una gran pancarta amarilla que decía: «Detengan el proyecto petrolero Willow» y corearon «no más perforaciones, no más perforaciones, no más perforaciones en tierras federales».

En Texas, el monumento Castner Range “preservará las tierras frágiles que ya están rodeadas por tres lados por el desarrollo”, ayudará a garantizar el acceso al agua limpia y protegerá las especies raras y en peligro de extinción, dijo la representante demócrata Veronica Escobar.

El presidente de la tribu de Fort Mojave, Timothy Williams, quien asistió a la cumbre de conservación, dijo que las tribus de todo el suroeste consideran que Avi Kwa Ame es una tierra sagrada. La creación de Biden de un nuevo monumento demostró su «compromiso de respetar las naciones tribales y nuestra relación de nación a nación».

Bajo el liderazgo de Biden y Haaland, el primer miembro del gabinete nativo americano, “Tenemos un asiento en la mesa y hemos visto una era y una oportunidad sin precedentes para nuestras comunidades tribales”, dijo Williams.

La coalición Honor Avi Kwa Ame, que incluye tribus, residentes locales, legisladores estatales y grupos conservacionistas, dijo que sus miembros estaban “llenos de alegría” con el nuevo monumento.

Biden designó su primer monumento nacional , en Colorado, el año pasado. En 2021, restauró los límites del Monumento Nacional Bears Ears en Utah después de que el presidente Donald Trump, un republicano, los redujera significativamente.

Biden anunció otras medidas el martes para conservar, restaurar y ampliar el acceso a tierras y aguas públicas, promover la conservación tribal y reducir el riesgo de incendios forestales. Las propuestas buscan modernizar la gestión de las tierras públicas de Estados Unidos, aprovechar mejor el océano para ayudar a combatir el cambio climático y conservar mejor los corredores de vida silvestre, dijo la Casa Blanca.