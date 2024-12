Biden contempla dar indultos preventivos ante amenazas del bando de Trump (prensa)

Joe Biden contempla utilizar sus prerrogativas presidenciales para conceder indultos preventivos a congresistas y altos funcionarios estadounidenses que podrían encarar procesos en su contra una vez que el mandatario electo Donald Trump vuelva a la Casa Blanca, según varios medios estadounidenses.

El presidente demócrata, que el domingo indultó a su hijo Hunter previo al anuncio de su sentencia en dos casos en su contra, ha discutido con varios de sus consejeros la posibilidad inédita de utilizar dicho privilegio constitucional para otras personas, sin que estas aún enfrenten proceso alguno, antes de dejar el poder el 20 de enero.

Politico reportó el miércoles dichas discusiones, y luego el New York Times, CBS News, y el Washington Post, que citan de forma anónima a personas cercanas a dichas consultas.

Entre los eventuales indultados de forma preventiva estarían el doctor Anthony Fauci, ex consejero especial de la Casa Blanca durante la pandemia de Covid-19; Liz Cheney, excongresista republicana que se convirtió en feroz opositora de Trump; e incluso Adam Schiff, congresista demócrata de California que adelantó la primera acusación en el Congreso («impeachment») contra el republicano.

Según CBS News y el Washington Post, el general en retiro Mark Milley, antiguo jefe del estado mayor conjunto de Donald Trump, también podría ser objeto de un indulto preventivo luego de acusarlo de ser «fascista total» y la «persona más peligrosa para el país».

La Casa Blanca rehusó el viernes confirmar si el indulto preventivo a esas personas están en consideración. La portavoz Karine Jean-Pierre adelantó sin embargo que Biden «examina otros indultos y perdones» luego del concedido a su hijo Hunter.

En el último día de su primer mandato, Trump también indultó a 74 personas acusadas de diversos crímenes y delitos, incluidos dos de sus antiguos colaboradores Steve Bannon y Elliot Broidy.

Tras la renuncia del presidente Richard Nixon, en 1974, por el escándalo de Watergate, su sucesor Gerald Ford le indultó por todo crimen que hubiera podido cometer durante su presidencia.

Pero este privilegio de otorgar indulto no ha sido usado de la forma tan extendida como la que estaría considerando Biden para absolver a personas que puedan ser objeto de procesamientos políticos a futuro.