Biden condena las “mentiras” “antiamericanas” sobre la respuesta federal a la tormenta

El presidente Joe Biden criticó el miércoles a su predecesor por difundir una “avalancha de mentiras” sobre cómo el gobierno federal está manejando los daños causados ​​por el huracán Helene mientras otro huracán, Milton , estaba a punto de tocar tierra en Florida.

“Francamente, estas mentiras son antiestadounidenses”, dijo Biden desde la Casa Blanca. “El expresidente Trump ha encabezado esta avalancha de mentiras”.

Biden dijo que Donald Trump y sus aliados han tergiversado la respuesta y los recursos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. El presidente destacó a la representante republicana Marjorie Taylor Greene de Georgia, quien afirmó que el gobierno federal podía controlar el clima.

Cuando se le preguntó por qué creía que sus oponentes republicanos no hablaban con precisión sobre la respuesta del gobierno, Biden dijo: “No lo sé. Simplemente no lo sé. … Uso una frase más que en toda mi carrera: antiestadounidense. Es antiestadounidense. No se trata de quiénes diablos somos”.

El presidente habló sobre los posibles daños que podría causar el huracán Milton y animó a las personas que se encuentran cerca de su trayectoria a buscar refugio. Biden dijo que el gobierno había preparado 20 millones de comidas y 40 millones de litros de agua en previsión de la tormenta y que las unidades militares estaban preparadas con equipos de búsqueda y rescate para ayudar a las víctimas.

“Los respaldamos”, dijo Biden, refiriéndose entonces a la vicepresidenta Kamala Harris, quien lo reemplazó en julio al frente de la fórmula presidencial: “Kamala y yo estaremos allí todo el tiempo que sea necesario para rescatar, recuperar y reconstruir”.

Biden y Harris han protestado mucho últimamente por la desinformación , incluso el miércoles por la mañana durante una sesión informativa virtual en la Casa Blanca sobre los preparativos federales para Milton. El presidente tuvo palabras aún más duras para Greene, diciendo que sus comentarios sobre el clima eran «más que ridículos».

“Esto tiene que parar”, dijo Biden, añadiendo que esas afirmaciones eran “extrañas” y “parecían sacadas de un cómic”.

Aun así, la mayoría de sus críticas han estado dirigidas a Trump. En los mítines para las elecciones presidenciales de noviembre, el expresidente ha buscado animar a sus votantes criticando la forma en que Biden y Harris han manejado la respuesta al clima severo.

En un reciente mitin en Wisconsin, Trump dijo que la situación era peor que la respuesta del gobierno en 2005 al huracán Katrina , que causó 1.392 muertes. En cambio, el huracán Helene ha causado aproximadamente 230 muertes.

“Esta es la peor respuesta a una tormenta, una catástrofe o un huracán que hayamos visto jamás”, dijo Trump. “Probablemente peor que Katrina, y eso es difícil de superar, ¿verdad?”