Biden celebrará su respaldo al UAW en Detroit

El presidente Joe Biden celebrará su reciente respaldo por parte del sindicato United Auto Workers visitando Michigan el jueves, pero su estancia en este estado crítico y campo de batalla con la mayor densidad de árabes estadounidenses del país amenaza con verse eclipsada por la creciente ira contra Estados Unidos. apoyo a la guerra de Israel en Gaza.

La reunión de Biden con los trabajadores del UAW en el área de Detroit se producirá pocos días después de que el presidente del sindicato, Shawn Fain, anunciara el respaldo del grupo. Fain subrayó los vínculos de Biden con la clase trabajadora antes de la visita del presidente y dijo en un comunicado: «El UAW sabe dónde estamos y quién nos apoya: Joe Biden».

Sin embargo, la agenda del presidente en Michigan no incluía ninguna reunión con árabes estadounidenses, lo que aumentó la creciente frustración dentro de un bloque de votantes clave por el apoyo total del presidente a Israel en su guerra con Hamás.

“¿Por qué no tener una conversación significativa sobre cómo cambiar de rumbo con una comunidad que tiene relatos de primera mano de cómo es vivir en los países donde se desarrolla la toma de decisiones?” dijo Abdullah Hammoud, alcalde de Dearborn, una de las comunidades árabe-estadounidenses más grandes del país.

Michigan se ha vuelto cada vez más demócrata en los últimos años, y el partido controla todos los niveles del gobierno estatal por primera vez en cuatro décadas. Biden busca aprovechar ese poder mientras busca la reelección y los 15 votos electorales críticos del estado.

Su visita a Michigan se produce antes de las primarias del estado del 27 de febrero. El presidente no enfrenta ningún desafío serio en las primarias, pero su campaña está tratando de generar energía para la lucha mucho más dura que se avecina en el otoño. Michigan era parte del llamado muro azul de tres estados -con Wisconsin y Pensilvania- que Biden devolvió a la columna demócrata cuando ganó la Casa Blanca en 2020.

Ahora, dentro del partido existe preocupación por la creciente tensión entre Biden y los árabes estadounidenses en el estado , incluso cuando busca capitalizar su apoyo entre los miembros del sindicato.

El respaldo inicial del UAW fue una clara victoria para Biden, quien vino a Michigan para apoyar a los trabajadores automotrices en huelga el año pasado. Su última reunión con miembros del sindicato se produce inmediatamente después de la visita de Donald Trump a otro de los sindicatos más influyentes de Estados Unidos, los Teamsters, en Washington el miércoles.

La representante Debbie Dingell, demócrata por Michigan, aliada de Biden desde hace mucho tiempo, dijo que los demócratas deben atender a una multitud de distritos electorales en Michigan para conservar el estado en 2024.

“Michigan es un estado morado. Se lo digo a todo el mundo”, dijo. “Claramente, la comunidad árabe-estadounidense importa. Pero los jóvenes tienen que acudir. Hace dos años fueron muy decisivos en la participación electoral. Gran parte de los dirigentes sindicales han respaldado al presidente, pero tenemos que entrar a los locales sindicales y hacer el contraste para que la gente realmente entienda de qué se trata. Y tenemos que asegurarnos de que las mujeres y los independientes participen. Ya sabes, somos un estado competitivo”.

La directora de campaña de Biden, Julie Chávez Rodríguez , encabezó un grupo de asesores de campaña al área de Dearborn la semana pasada como parte de su esfuerzo continuo para reunirse con principales grupos de seguidores en todo el país. Habló con algunos líderes comunitarios, pero el viaje terminó abruptamente cuando los líderes árabes estadounidenses se negaron a asistir a una reunión con ella.

Hammoud fue uno de los líderes que se negó a visitar a Chávez Rodríguez, calificando de «deshumanizante» centrarse en las próximas elecciones cuando la gente de su comunidad está perdiendo familiares en la guerra en Gaza. La comunidad está interesada en reunirse con «tomadores de decisiones», dijo Hammoud, y eso «no debería tener nada que ver con lo que sucederá en noviembre».

Antes de la visita de Biden, los manifestantes realizaron una manifestación comunitaria en Dearborn el miércoles por la noche para protestar contra las políticas de la administración que respaldan a Israel. Más de 26.000 palestinos , en su mayoría mujeres y menores, han sido asesinados en Gaza desde que Hamás atacó a Israel el 7 de octubre, según el Ministerio de Salud del territorio gobernado por Hamás.

“La gente de la comunidad de Oriente Medio no está confundida. Son muy claros sobre cómo se ha manejado Palestina frente a Israel”, dijo la ex representante estatal demócrata Sherry Gay-Dagnogo, que es de Detroit. “El solo hecho de venir a visitarlos sin cambiar de posición no los va a conmover. Los afroamericanos tampoco están confundidos. Y entonces no puedes simplemente hacer visitas. Una visita no es suficiente”.

Biden y sus asistentes han dicho que no quieren ver morir a ningún civil en Gaza gobernada por Hamás, y Estados Unidos está trabajando para negociar otro alto el fuego para permitir que llegue ayuda crítica al territorio.

Durante una visita a Tel Aviv en octubre , Biden advirtió a los israelíes que no se dejaran “consumir por la rabia”. Pero el presidente y sus asesores también han dicho que cree que Israel tiene derecho a defenderse y ha pedido al Congreso miles de millones para ayudar a Israel en su esfuerzo bélico.

Las preocupaciones sobre el manejo de Biden de la situación de Gaza se extienden más allá del área de Detroit. En todo el estado, Maryte Worm, residente de Grand Rapids, dijo que sería mejor que Biden visitara las comunidades árabes en Michigan para concentrarse en poner fin a la guerra.

«No sé cómo podemos seguir adelante sin un alto el fuego», dijo.

Una encuesta de AP-NORC de diciembre encontró que el 59% de los demócratas aprueba el enfoque de Biden hacia el conflicto, frente al 50% en noviembre . Pero los votantes demócratas en las primarias de New Hampshire estaban divididos en cuanto a cómo Biden ha manejado el conflicto palestino-israelí en curso, según AP VoteCast.

El senador estatal demócrata Jeremy Moss, el demócrata de tercer rango en la cámara que también representa a una de las comunidades judías más grandes del estado, dijo que cuando se trata de Trump versus Biden nuevamente, no cree que los votantes de Michigan vuelvan a el republicano.

“¿La situación es precaria ahora? Seguro. No hay duda al respecto”, dijo. “Pero nos estamos acercando mucho a esa elección binaria. Será Trump y será Biden. Y tengo que tener fe en tanta gente que, en primer lugar, no quiere que vuelva a ser Donald Trump. Y número dos, reconoceremos los logros de Joe Biden durante el último año”.