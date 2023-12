Biden califica de «repugnante» el «aumento» del antisemitismo

El presidente Joe Biden organizó una recepción de Hanukkah en la Casa Blanca el lunes por la noche, prometiendo seguir apoyando a Israel en su guerra contra Hamas y diciendo que una “oleada de antisemitismo” en todo el mundo “es repugnante”.

Casi 800 invitados llenaron el Salón Este casi hasta rebosar. Entre la multitud se encontraban sobrevivientes del Holocausto, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y alrededor de dos docenas de miembros del Congreso. También estuvieron presentes líderes de la comunidad judía y el segundo caballero Doug Emhoff, quien estuvo entre los que encendieron una menorá hecha parcialmente con las maderas originales de la Casa Blanca.

Emhoff, esposo de la vicepresidenta Kamala Harris, es la primera persona judía en ser cónyuge de uno de los líderes elegidos a nivel nacional del país. La semana pasada presidió la ceremonia de encendido de una enorme menorá frente a la Casa Blanca .

Todas las noches se enciende una menorá durante el festival judío de ocho días, que este año se celebra del 7 de diciembre al viernes. La rabina Angela Buchdahl, de la Sinagoga Central de la ciudad de Nueva York, encabezó la ceremonia del lunes y le dijo al presidente: “Usted ha sido un firme partidario del derecho de Israel a defenderse. Un amigo verdadero y de confianza para el pueblo judío”.

Buchdahl habló de la oscuridad del ataque del 7 de octubre por parte de Hamas en la Franja de Gaza, que desencadenó la guerra con Israel. Pero dijo que desde entonces “la situación se ha vuelto más oscura, con muchos en todo el mundo justificando el terrorismo, normalizando el antisemitismo, con el dolor de tantas vidas perdidas –israelíes y palestinas– en esta guerra justa pero trágica”.

También recibió un prolongado aplauso cuando llamó a Biden “un faro de fuerza”.

El presidente dijo a la multitud: «No es necesario ser judío para ser sionista». Dijo que si bien no siempre está de acuerdo con los líderes y las políticas gubernamentales de Israel, «si no existiera Israel, no habría un judío en el mundo que estuviera a salvo».

“Seguimos brindando asistencia militar hasta que se deshagan de Hamás, pero tenemos que tener cuidado”, dijo Biden sobre el apoyo de Estados Unidos a la guerra. Y añadió: “La opinión pública del mundo entero puede cambiar de la noche a la mañana. No podemos permitir que eso suceda”.

La administración Biden anunció en mayo lo que llamó la primera estrategia nacional para contrarrestar el antisemitismo . Aún así, el antisemitismo sólo se ha intensificado en algunos sectores a medida que aumentan las críticas por el creciente número de muertes palestinas . El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres , advirtió sobre una inminente “catástrofe humanitaria” en Gaza.

Biden dijo sobre los rehenes retenidos por Hamas, cuya liberación las autoridades estadounidenses han estado trabajando durante meses: «No vamos a parar hasta que todos lleguemos a casa». La multitud también aplaudió cuando habló de los esfuerzos de su administración para aumentar el flujo de ayuda humanitaria a los civiles en Gaza atrapados en los combates.

Otros, sin embargo, han criticado la postura de Biden sobre la guerra. Más temprano el lunes, los manifestantes se reunieron frente a la Casa Blanca mientras casi 20 mujeres que se describían a sí mismas como “ancianas judías” se encadenaban a la cerca que rodeaba el recinto. Con camisetas negras que decían “No en nuestro nombre”, corearon: “¡Biden, Biden, elige un bando! ¡Alto el fuego, no genocidio!” mientras lee los nombres de los asesinados en Gaza.

Las autoridades se llevaron a las mujeres después de usar un cortapernos para cortar las cadenas que rodeaban las cinturas de los manifestantes. Los organizadores dijeron que eligieron deliberadamente el día de la celebración de Hanukkah en la Casa Blanca para protestar.

“Nosotros, como judíos mayores, sabemos cómo es el genocidio. Sabemos cómo se siente el genocidio. Está en nuestros cuerpos, en nuestros huesos”, dijo Esther Farmer de Jewish Voice for Peace, que organizó la manifestación. “Es horrible, es devastador. A veces, es difícil levantarse por la mañana para ver esto, y se está haciendo en nombre de los judíos. Así que estamos aquí, como judíos ancianos, para decirlo, no en nuestro nombre”.

La Policía de Parques de Estados Unidos dijo que emitió 18 citaciones a los manifestantes y los puso en libertad.

Biden en la recepción dijo que reconocía que los judíos estadounidenses estaban “heridos” y “temían por su seguridad” porque “el aumento del antisemitismo en Estados Unidos y en todo el mundo es repugnante”.

“Lo vemos en nuestras comunidades, en las escuelas, universidades y en las redes sociales”, dijo el presidente, y agregó que esos casos “dejan a la vista cicatrices dolorosas”.

El sábado, Liz Magill, presidenta de la Universidad de Pensilvania, dimitió tras la presión de los donantes y las críticas por un testimonio en una audiencia en el Congreso en la que, tras repetidos interrogatorios, no pudo decir que los llamados en el campus al genocidio de judíos violarían la conducta de la escuela. política. Universidades de todo Estados Unidos han sido acusadas de no proteger a los estudiantes judíos en medio de las consecuencias de la guerra en Gaza.

El portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, se negó a comentar el lunes sobre la decisión de Magill de renunciar. Las presidentas Claudine Gay de Harvard y Sally Kornbluth del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que comparecieron junto a Magill, también han sido objeto de críticas. Gay se disculpó por sus comentarios.

Bates señaló que Magill emitió un comunicado retirando sus comentarios.

«Eso fue lo correcto», dijo.