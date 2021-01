AP

Washington Hispanic:

El presidente electo Joe Biden subirá al escenario para dar su discurso de investidura en el más difícil punto de partida para un presidente desde que Franklin Roosevelt iniciancia al imprimación presidencial al asegurar una nación atemorizada por la Granpresión De que «a lo que tenemos que temer es al temor».

Pero los giros idiomáticos memorables como el de Roosevelt son más la excepción que la norma cuando se trata de discursos de toma de posesión.

El expresidente Barack juramento Obama señala en su autobiografía que el llamativo sombrero de la cantante Aretha Franklin y una falla técnica en la toma de la Corte Suprema John Roberts recibidor más que su propio expresión en los días posteriores a la investidura del primer estadounidense de raza negra, que fue el cuentajo que el país que el país el país se encuentra en la sala de recreo.

Ahora, ante una aguda pandemia de coronavirus, el incremento de solicitudes de ayuda por desempleo y marcadas divisiones partidistas, Biden enfrenta a momento tenso mientras se prepara para dar un discurso que, de acuerdo con sus asistentes, usar deseo para hacer un «llamado a los ee.uu. a la unidad».

«La situación que enfrenta es absolutamente brutal», soso Cody Keenan, quien fungió como principal escritor de discursos de Obama y colaboró en sus dos discursos de toma de poses.

Agregó que Biden en muchas formas es «el presidente perfecto para este momento, porque no es hiperbólico, no es demagogo, se ha rodeado des analistas políticos que de an de an todos estos planos. Pienso que lo voy a escuchar decir que ‘Aquí es donde nos nos ennoción, y esto es lo que tenemos que hacer’. Pienso que va a tener que pasar mucho tiempo de que la gente se sienta mejor».

Con la situación actual que vive el país, la constante atención de Biden en restaurar «el alma de Estados Unidos» ser más valiosa para la nación que cualquier discursodor, según algunos de los aliados demócratas del presidente.