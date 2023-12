Biden adopta una postura más dura ante el ‘bombardeo indiscriminado’ de Israel a Gaza

El presidente Joe Biden advirtió el martes que Israel estaba perdiendo apoyo internacional debido a su “bombardeo indiscriminado” a Gaza, hablando en un lenguaje inusualmente fuerte pocas horas antes de que Naciones Unidas exigiera un alto el fuego humanitario en la disputa entre Israel y Hamas. guerra.

“La seguridad de Israel puede depender de Estados Unidos, pero en este momento tiene más que Estados Unidos. Tiene a la Unión Europea, tiene a Europa, tiene a la mayor parte del mundo apoyándolos”, dijo Biden a los donantes durante una recaudación de fondos el martes.

«Están empezando a perder ese apoyo por los bombardeos indiscriminados que se producen», afirmó.

El presidente dijo que creía que el primer ministro Benjamín Netanyahu lo entendía, pero que no estaba tan seguro acerca del gabinete de guerra israelí. Las fuerzas israelíes estaban llevando a cabo ataques de castigo en toda Gaza, aplastando a los palestinos en sus hogares mientras el ejército avanza con una ofensiva que, según los funcionarios, podría durar semanas o meses.

Biden ofreció una evaluación más dura de lo habitual de las decisiones de Israel desde el ataque del 7 de octubre por parte de Hamas y las medidas de su gobierno conservador. Mientras tanto, el principal asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, se dirige a Israel esta semana para consultar directamente sobre los cronogramas para poner fin a los combates importantes.

Qué saber En una conversación con donantes el martes, el presidente Biden adoptó una postura más dura de lo habitual sobre el “bombardeo indiscriminado” de Gaza por parte de Israel.

Las fuerzas israelíes llevaron a cabo ataques de castigo en toda Gaza el martes, aplastando a los palestinos en sus hogares, mientras el ejército seguía adelante con su ofensiva.

Los funcionarios israelíes rechazaron la afirmación de Biden de bombardeos indiscriminados, diciendo que actúa con precisión.

Se espera que una votación de la Asamblea General de la ONU refleje el creciente aislamiento de Estados Unidos , que se niega a sumarse a las demandas de un alto el fuego.

El presidente también renovó sus advertencias de que Israel no debería cometer los mismos errores de reacción exagerada que cometió Estados Unidos tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Contó una anécdota familiar sobre una inscripción en una foto con Netanyahu hace décadas: «Bibi, no estoy de acuerdo con nada de lo que tienes que decir». Esta vez, el presidente añadió a su relato de la historia: “Ese sigue siendo el caso”.

La recaudación de fondos de la campaña 2024 fue parte de una reunión de donantes judíos, muchos de los cuales asistieron a una recepción de Hanukkah en la Casa Blanca el lunes por la noche; Las actividades de recaudación de fondos de Biden están abiertas a algunos periodistas con la condición de que no se comparta ningún audio o vídeo.

Horas más tarde, durante una conferencia de prensa con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, Biden se abstuvo de volver a ofrecer las mismas críticas públicas, pero dijo que había dejado claro a Israel que “la seguridad de los palestinos inocentes sigue siendo una gran preocupación”.

«Las acciones que están tomando deben ser consistentes con el intento de hacer todo lo posible para evitar que civiles palestinos inocentes sean heridos, asesinados, asesinados o perdidos», dijo Biden, y agregó que era importante recordar «lo que estamos haciendo aquí». .”

«Estamos aquí para apoyar a Israel porque es una nación independiente y la forma en que Hamas trató a Israel no tiene comparación», dijo el presidente.

La retórica de Biden a los donantes sigue la línea de sus mensajes más sinceros y privados a Netanyahu en sus frecuentes llamadas, según dos funcionarios de la Casa Blanca, donde reafirma el apoyo de Estados Unidos a Israel antes de presionar para que Israel haga más para ayudar a los civiles en Gaza.

“Israel tiene que tomar una decisión difícil. Bibi tiene que tomar una decisión difícil. No hay dudas sobre la necesidad de enfrentarse a Hamás. No hay duda sobre eso. Ninguno. Cero”, dijo Biden. Pero añadió, refiriéndose al líder de Israel: “Creo que tiene que cambiar su gobierno. Su gobierno en Israel lo está poniendo muy difícil”.

Biden criticó específicamente a Itamar Ben-Gvir, líder de un partido israelí de extrema derecha y ministro de seguridad nacional de la coalición gobernante de Netanyahu, quien se opone a una solución de dos Estados y ha pedido a Israel que reafirme el control sobre toda Cisjordania. y Gaza. Ben-Gvir forma parte del gabinete de seguridad de Israel, pero no es miembro del gabinete de guerra de tres personas del país.

Los comentarios provocaron respuestas tanto del ejército israelí como de Hamás.

«Sabemos explicar exactamente cómo operamos con precisión, basándonos en inteligencia, incluso cuando operamos en tierra», dijo el portavoz militar israelí Daniel Hagari. «Sabemos cómo operar contra los bastiones de Hamás de tal manera que separe mejor a los civiles no involucrados de los objetivos terroristas».

Cuando se le preguntó sobre los comentarios de Biden, un alto funcionario de Hamás dijo en Beirut que “la resistencia y la firmeza del pueblo palestino han hecho que Biden comprenda que la operación militar israelí es un acto de locura”.

«Las repercusiones (de la guerra) serán catastróficas para la entidad (Israel) y para los resultados de unas elecciones en las que Biden podría perder su escaño en la Casa Blanca», afirmó Osama Hamdan, miembro del buró político de Hamás, durante una conferencia de prensa. .

Durante la recaudación de fondos, Biden dijo que cuando advirtió a Netanyahu de una pérdida de apoyo internacional por el bombardeo, el líder israelí mencionó que Estados Unidos había “bombardeado en alfombra a Alemania” en la Segunda Guerra Mundial y había lanzado la bomba atómica sobre Japón.

«Por eso se crearon todas estas instituciones después de la Segunda Guerra Mundial, para garantizar que no volviera a suceder», dijo. “No cometáis los mismos errores que cometimos el 11 de septiembre. No hay ninguna razón por la que tuviéramos que estar en una guerra en Afganistán. No hay ninguna razón por la que tuviéramos que hacer tantas cosas como las que hicimos”.

La Asamblea General de la ONU votó el martes una resolución no vinculante que exige un alto el fuego humanitario inmediato, días después de que Estados Unidos vetó una medida similar en el Consejo de Seguridad de la ONU. El Reino Unido se abstuvo en esa votación de 13 a 1, pero Francia y Japón estuvieron entre los que apoyaron el llamado a un alto el fuego. Sólo las resoluciones del Consejo de Seguridad son legalmente vinculantes según los términos de los estatutos del organismo internacional, pero la votación del martes envió un fuerte mensaje sobre cómo se veía el conflicto en todo el mundo.

Antes de los comentarios de Biden en la recaudación de fondos, Netanyahu dijo en un comunicado que apreciaba el apoyo estadounidense y que había recibido “pleno respaldo para la incursión terrestre y el bloqueo de la presión internacional para detener la guerra”.

“Sí, hay desacuerdo sobre ‘el día después de Hamás’ y espero que lleguemos a un acuerdo aquí también. Me gustaría aclarar mi posición: no permitiré que Israel repita el error de Oslo. Gaza no será ni Hamastán ni Fatahstán”.

En un foro organizado por The Wall Street Journal antes de los comentarios de cualquiera de los líderes, Sullivan reiteró la posición de la administración Biden de que no quiere que Israel vuelva a ocupar Gaza o reduzca aún más su ya pequeño territorio.

Estados Unidos ha pedido repetidamente el regreso de la Autoridad Palestina reconocida internacionalmente y la reanudación de las conversaciones de paz destinadas a establecer un Estado palestino junto a Israel. Sullivan dijo que también hablaría con Netanyahu sobre sus recientes comentarios de que las Fuerzas de Defensa de Israel mantendrían un control de seguridad indefinido en Gaza después de que termine la guerra.

«Tendré la oportunidad de hablar con el Primer Ministro Netanyahu sobre qué es exactamente lo que tiene en mente con ese comentario, porque puede interpretarse de diferentes maneras», dijo Sullivan. «Pero la posición de Estados Unidos al respecto es clara».